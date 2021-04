Transizione energetica e digitale, A2A E Tim siglano un’intesa “circolare”

21 Aprile 2021

Accelerare i percorsi di crescita verso la trasformazione digitale e la transizione energetica sostenibile: è questo l’obiettivo del memorandum of understanding siglato da A2A e Tim. L’accordo mette infatti a fattor comune le competenze e le tecnologie consolidate nei rispettivi ambiti di eccellenza.

A2A è una multi-utility italiana, che opera nei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti. Per l’utility l’intesa permetterà di rendere ancora più rapido ed efficace il percorso di digital transformation, ottimizzando i processi operativi e commerciali grazie all’utilizzo dei servizi cloud, 5G e IoT del gruppo di telecomunicazioni. Tim, infatti, attraverso la società Noovle, il progetto per il cloud e l’edge computing in Italia, renderà disponibili le soluzioni innovative basate sulla tecnologia di Google Cloud, in particolare nell’ambito dei sistemi di gestione integrata dei processi di business commerciali e dell’analisi dei dati a supporto delle decisioni aziendali, che consentiranno ad A2A di essere sempre più una data driven company. L’azienda potrà inoltre avvalersi dei servizi evoluti 5G e IoT anche per lo sviluppo di progetti e soluzioni nell’ambito delle smart city.

Tim, invece, si dice consapevole dell’impatto che i suoi consumi di energia possono generare sull’ambiente, per questo vuole migliorare sempre l’eco-efficienza delle infrastrutture, accelerando la transizione verso quelle più innovative e green. Per il gruppo quindi l’obiettivo dell’accordo sarà quello di accrescere l’efficienza energetica dei data center di Noovle, rendendoli sempre più green e sostenibili, grazie all’ottimizzazione dei consumi e all’utilizzo di fonti di energia alternative. A tale proposito, A2A metterà a disposizione di Tim la propria esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale.

In particolare, A2A proporrà a Tim servizi e tecnologie in linea con i principi di economia circolare finalizzati, per esempio, al recupero del calore prodotto dalle infrastrutture per alimentare il sistema di teleraffrescamento teleriscaldamento da utilizzare nei mesi estivi o invernali. Saranno inoltre valutate soluzioni per lo stoccaggio dell’energia e per la fornitura di servizi e di vendita del calore recuperato, con importanti vantaggi in termini di riduzione di emissioni di CO2.

