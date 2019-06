100% Perle delle Alpi, 0% emissioni: Alpine Pearls e-Tour

22 giugno 2019

Una sfida d’altri tempi patrocinata tra gli altri da Unione Europea, Ministero dell’Ambiente, Ministero dei Trasporti, l’Ente ricerca sistema energetico ed i Parchi Nazionali, quella che vedrà impegnate 7 auto elettriche che percorreranno dal 4 al 10 luglio il 1° Alpine Pearls E-Tour: come nella mitica Mille Miglia ma usando solo gli elettroni verranno percorsi 1600 km a zero emissioni, attraversando 6 paesi delle Alpi in 5 tappe, con un dislivello positivo di ben 16.000 metri e a bordo delle più moderne auto elettriche.

Equipaggi esperti come eV-Now! con il suo Tesla Destination Tour insieme a Future Power e Vipot, ma anche concessionari coinvolti nel cambiamento con le loro elettriche, si sfideranno come negli anni ‘20 ma fondendo la grande passione per le auto a quella per l’ambiente, per un turismo tecnologico e di qualità.

A differenza della mille miglia l’Alpine Pearls E-Tour non è una sfida di velocità ma di comunicazione, infatti l’obiettivo è quello di divulgare i temi del turismo sostenibile a bordo di veicoli elettrici – tema fondante di Alpine Pearls – unendo a filo continuo le località che ne fanno parte.

Si partirà da Cogne, località valdostana del Parco Nazionale Gran Paradiso per arrivare a Milano, passando per antipodi quali Bled, Parco Nazionale Triglav, in Slovenia insignita insieme a Cogne fra le 100 destinazioni più sostenibili al mondo.

Fra le tappe e le intertappe principali diverse località che fanno parte di Alpine Pearls : Les Diablerets, Interlaken, Arosa in Svizzera, Malles, Moso, Racines in Alto Adige, Moena in Trentino e Weissensee in Austria, ma anche Liechtenstein e fino in Slovenia.

Al seguito del Tour una Social Troupe a bordo dello studio mobile Tesla Model X per documentare il viaggio sui canali moderni dove le Perle Alpine verranno valorizzate anche attraverso eventi e storie condivise in tempo reale ed una radio su Spotify.

Storie di equipaggi e storie di tecnologie, opinioni e viste mozzafiato, sostenibilità: a bordo delle 7 auto con caratteristiche molto diverse, esperti di mobilità elettrica, energie rinnovabili, turismo sostenibile e amministratori nel campo ambientale.

Il tutto per perseguire lo scopo della divulgazione di tematiche sulle quali le località credono molto e che in condizioni di cambiamento climatico è importante divulgare.

– Programma completo delle tappe