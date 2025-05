Snam, via libera dall’assemblea: utile da 1,23 miliardi e dividendo a 0,2905 euro per azione. Rinnovato il cda

L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Snam, riunitasi oggi sotto la presidenza di Monica de Virgiliis, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, che si è chiuso con un utile netto di oltre 1,23 miliardi di euro. La delibera ha raccolto un’ampia maggioranza, con il 98,83% dei voti favorevoli sul capitale rappresentato, pari al 69,22% del totale.

Sul fronte della remunerazione agli azionisti, l’Assemblea ha dato il via libera al saldo dividendo di 0,1743 euro per azione, che si aggiunge all’acconto già distribuito di 0,1162 euro. Il totale riconosciuto per l’esercizio 2024 sale così a 0,2905 euro per azione. La cedola sarà staccata il 23 giugno 2025, con pagamento dal 25 giugno.

Approvata anche una nuova autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, fino a un massimo di 120 milioni di azioni ordinarie (circa il 3,57% del capitale), per un controvalore complessivo di 500 milioni di euro. Le finalità vanno dal sostegno alla liquidità di mercato a operazioni straordinarie e piani di incentivazione azionaria.

Via libera, inoltre, al Piano di azionariato diffuso 2025-2027, pensato per coinvolgere i dipendenti — in particolare operai, impiegati e quadri — nella crescita aziendale, permettendo loro di acquistare azioni Snam a condizioni agevolate.

L’Assemblea ha anche approvato la politica di remunerazione 2025, sia nella parte vincolante che in quella informativa, e ha rinnovato i vertici. Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà in carica per tre esercizi e sarà guidato da Alessandro Zehentner come presidente. In cda entrano come amministratori Laura Cavatorta, Esedra Chiacchella, Augusta Iannini, Piero Manzoni, Amministratore, Andrea Mascetti, Paola Panzeri, Qinjing Shen e Agostino Scornajenchi. Quest’ultimo è prossimo a ricevere l’investitura ad amministratore delegato al posto dell’a.d. uscente Stefano Venier. Confermata una composizione a maggioranza indipendente (6 su 9 membri) e un’equilibrata rappresentanza di genere, in linea con la normativa vigente.

Rinnovato infine anche il Collegio Sindacale, presieduto da Mauro Lonardo, con compensi annui fissati rispettivamente in 80.000 euro per il presidente e 60.000 euro per i sindaci effettivi. Con queste decisioni, Snam consolida la propria strategia di crescita sostenibile, rafforzando al tempo stesso la fiducia del mercato e l’impegno verso i propri stakeholder.