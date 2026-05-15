Un viaggio emozionante tra le melodie più amate della storia del cinema, interpretate dal vivo nella cornice inaspettata dell’area partenze dell’Aeroporto di Milano Linate. A regalare queste emozioni questa mattinaè stato il pianista Claudio Maviglia, protagonista di un concerto speciale dedicato alle più celebri colonne sonore cinematografiche, nell’ambito della rassegno Piano City Milajno, e davanti a un pubblico non solo di passeggeri, ma anche di milanesi venuti per l’occasione

È la prima volta che il maestro ha suonato in un aeroporto ed è la seconda partecipazione per Linate alla manifestazione diffusa di Piano City.

L’evento, a ingresso gratuito, faceva parte del programma di Piano City Milano e ha proposto un repertorio capace di attraversare generazioni, evocando immagini, ricordi ed emozioni attraverso il linguaggio universale della musica.

In programma alcune delle composizioni più iconiche del grande schermo: da Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone a La vita è bella di Nicola Piovani, passando per Il Postino di Luis Bacalov, Moon River di Henry Mancini, Somewhere Over the Rainbow di Harold Arlen e molti altri capolavori senza tempo.

Pianista dalla raffinata sensibilità musicale, Claudio Maviglia inizia a studiare pianoforte all’età di sette anni. Dopo una formazione classica, orienta il proprio percorso verso il jazz e la musica moderna, approfondendo gli studi con il pianista Sante Palumbo e partecipando a seminari internazionali con grandi nomi del panorama jazzistico italiano e statunitense, tra cui Jerry Bergonzi, Enrico Pieranunzi e Franco D’Andrea. Nel corso della sua carriera ha insegnato presso l’Accademia Musicale di Bergamo ed è stato protagonista di importanti manifestazioni come Bergamo Jazz e Piano City Milano.