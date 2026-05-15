Genertel (Gruppo Generali) ottiene la certificazione della parità di genere da RINA

Genertel, la compagnia assicurativa diretta del Gruppo Generali, ha ottenuto la certificazione di

parità di genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022. Il riconoscimento è stato rilasciato da RINA, ente di certificazione internazionale presente in oltre 70 Paesi, al termine di un processo di valutazione che ha preso in esame sei ambiti chiave: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione femminile, equità retributiva e tutela della genitorialità.

Il conseguimento della certificazione di Genertel è avvenuto con il supporto di Ania Safe e del Laboratorio dell’Università Roma Tre ED&I-Equality Diversity & Inclusion, coordinato dalla Prof.ssa Silvia Ciucciovino. Il raggiungimento di questo obiettivo è il risultato di un impegno concreto e misurabile che Genertel ha costruito nel tempo, attraverso politiche interne orientate all’empowerment femminile, alla riduzione del divario retributivo di genere e al sostegno attivo alla conciliazione tra vita professionale e privata. La Compagnia ha lavorato per rafforzare la presenza delle donne nei ruoli di responsabilità e per creare condizioni di lavoro che riflettano i valori di equità e rispetto, in coerenza con gli impegni del Gruppo Generali e con gli obiettivi del PNRR in materia di uguaglianza di genere.

«Il conseguimento della certificazione per la parità di genere, rilasciato da RINA, rappresenta un passo importante e coerente per Genertel, oltre a legarsi con il nostro modo di fare impresa: semplice, responsabile e orientato alle persone. È il risultato di un percorso strutturato, basato su dati, processi e obiettivi misurabili, che ci consente di integrare in modo concreto i principi di equità, rispetto e inclusione nella vita quotidiana dell’azienda. Crediamo che creare un ambiente di lavoro equo e inclusivo significhi anche essere più innovativi, più efficaci e più capaci di rispondere alle esigenze dei nostri clienti», ha detto Giacomo Trovato, amministratore delegato e direttore generale di Genertel. Per Anna Nozza, Country Chief People & Organization Officer di Generali Italia, «la certificazione conseguita da Genertel rappresenta un riconoscimento importante non solo per la Compagnia ma per l’intero percorso che, come Generali, stiamo portando avanti da anni sui temi della parità di genere, dell’inclusione e della valorizzazione delle persone. Un impegno che ci ha consentito di essere la prima Compagnia assicurativa in Italia a ottenere la certificazione rilasciata nel novembre 2023».

Anche Emanuele Castagno, Executive VIce President RINA Certification, si è detto orgoglioso

«di aver valutato il percorso di Genertel verso la certificazione per la parità di genere, un impegno concreto che dimostra come i valori di equità e inclusione possano tradursi in scelte strutturate e

misurabili».