Amplifon, ricavi a 2,4 miliardi nel 2025 e dividendo di 0,29 euro

Amplifon approva il bilancio 2025 con ricavi consolidati pari a 2.395,7 milioni di euro, in crescita dell’1,7% a cambi costanti rispetto al 2024, e con un EBITDA adjusted di 540,4 milioni (margine al 22,6%). L’utile netto adjusted si attesta a 159,2 milioni di euro, mentre il free cash flow adjusted raggiunge 174,4 milioni.

Il Consiglio di amministrazione proporrà inoltre un dividendo di 0,29 euro per azione. Nel corso dell’anno il gruppo ha continuato a rafforzare il proprio network globale, che conta circa 10.100 punti vendita, mentre il programma di miglioramento della performance Fit4Growth procede più velocemente del previsto.

Crescita organica in miglioramento nella seconda metà del 2025

Il 2025 è stato caratterizzato da un contesto di mercato complesso per il settore dell’hearing care, con una crescita inferiore ai livelli storici. Nonostante ciò, Amplifon ha registrato un significativo miglioramento della crescita organica nella seconda metà dell’anno, sostenuto da acquisizioni mirate e da interventi di ottimizzazione della rete.

Tra le iniziative principali figurano la chiusura o consolidamento di circa 160 cliniche in 10 Paesi e una razionalizzazione di alcune attività, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza operativa e la redditività nel medio periodo.

Il piano Fit4Growth accelera oltre le attese

Al centro della strategia del gruppo resta il piano Fit4Growth, pensato per migliorare la struttura dei costi e sostenere la crescita futura.

Il programma procede a un ritmo più sostenuto rispetto alle previsioni iniziali e punta a portare il margine EBITDA adjusted entro il 2027 nella parte alta dell’intervallo di miglioramento compreso tra 150 e 200 punti base.

La dichiarazione del CEO di Amplifon Enrico Vita sul bilancio 2025

Nel commentare i risultati dell’esercizio, il CEO Enrico Vita ha sottolineato le sfide affrontate dal settore e le azioni avviate dal gruppo:

“Il 2025 è stato un anno sfidante per l’intero settore dell’hearing care, cresciuto al di sotto dei livelli storici soprattutto a causa delle note tensioni globali che hanno inciso sulla fiducia dei nostri pazienti. In questo contesto, abbiamo intrapreso una serie di azioni per accelerare i ricavi e migliorare strutturalmente la profittabilità che stanno già producendo dei risultati molto positivi. Tra questi emergono il ritorno alla crescita organica nel secondo semestre dell’anno e l’accelerazione del piano di miglioramento della performance ‘Fit4Growth’. Queste iniziative, in un mercato che ci attendiamo in progressivo miglioramento, ci consentono di guardare con rinnovata fiducia alle prospettive future del nostro business”.

Le prospettive per il 2026

Guardando al 2026, Amplifon prevede un progressivo miglioramento del mercato globale dell’hearing care, con una domanda attesa in crescita e un ulteriore rafforzamento della performance del gruppo nei principali mercati.

La società si attende in particolare un miglioramento della crescita organica rispetto al 2025 e un incremento significativo del margine EBITDA adjusted, sostenuto dalle iniziative del piano Fit4Growth e dal rafforzamento della propria posizione di leadership nel settore.