Amplifon migliora i margini e conferma gli obiettivi: nel trimestre crescita organica al 4,7%

Amplifon accelera nel secondo trimestre: crescita organica ai massimi degli ultimi due anni e redditività in miglioramento

Amplifon chiude il secondo trimestre del 2026 con la migliore crescita organica degli ultimi due anni e un deciso miglioramento della redditività, confermando le previsioni per l’intero esercizio. Nel primo semestre i ricavi hanno raggiunto 1,186 miliardi di euro, sostenuti da una crescita organica del 3,5%, mentre il gruppo guarda con fiducia anche al terzo trimestre e prosegue il percorso di integrazione con GN Hearing.

Nel dettaglio, nei primi sei mesi dell’anno i ricavi consolidati si sono attestati a 1.185,7 milioni di euro, in aumento dell’1,3% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2025. A sostenere il risultato è stata soprattutto la crescita organica, in accelerazione nel corso del semestre e distribuita in modo equilibrato tra le diverse aree geografiche. Le acquisizioni hanno contribuito positivamente per lo 0,8%, mentre il programma di efficientamento “Fit4Growth” ha inciso negativamente per il 3%, principalmente per la chiusura di cliniche non performanti, la cessione delle attività nel Regno Unito e la cessazione di un contratto negli Stati Uniti.

Sul fronte della redditività, l’Ebitda adjusted del semestre è salito a 298 milioni di euro (+3,6%), con un margine del 25,1%, in aumento di 70 punti base rispetto al primo semestre del 2025. L’utile netto adjusted è cresciuto del 12,3%, raggiungendo 101,6 milioni di euro, mentre il free cash flow adjusted è aumentato del 70%, attestandosi a 68 milioni di euro. La leva finanziaria pro forma è migliorata a 1,87 volte.

Ancora più marcata l’accelerazione nel secondo trimestre. I ricavi hanno raggiunto 606 milioni di euro, con una crescita organica del 4,7%, il livello più elevato degli ultimi due anni e superiore all’andamento del mercato di riferimento. L’Ebitda adjusted è aumentato del 6,1%, con un margine del 25,8%, in miglioramento di 90 punti base, mentre l’utile netto adjusted è salito del 17,1% a 57,2 milioni di euro.

Dal punto di vista geografico, tutte le aree hanno contribuito ai risultati. In EMEA la crescita organica del secondo trimestre ha raggiunto il 4,5%, accompagnata da un incremento del margine operativo di 180 punti base. Nelle Americhe la crescita organica è stata del 6%, nettamente superiore al mercato di riferimento, mentre nell’area Asia-Pacifico si è attestata al 4,3%, trainata soprattutto da Australia e Cina.

Commentando i risultati, l’amministratore delegato Enrico Vita ha sottolineato come il gruppo abbia registrato nel secondo trimestre “la più elevata crescita organica degli ultimi due anni”, accompagnata da un significativo miglioramento della redditività e da una performance superiore al mercato in tutte le aree geografiche. Secondo il manager, i risultati confermano l’efficacia delle iniziative e degli investimenti realizzati nel 2025 e rafforzano la fiducia nelle prospettive per l’intero 2026. Vita ha inoltre evidenziato le opportunità legate alla futura integrazione con GN Hearing, definita un passaggio strategico per accelerare crescita, innovazione e trasformazione del gruppo.

Alla luce dell’andamento del primo semestre e del positivo avvio del terzo trimestre, Amplifon ha confermato le guidance per il 2026. La società prevede una crescita organica superiore al 3%, un incremento del margine Ebitda adjusted di circa 100 punti base e una domanda del mercato globale in crescita intorno al 3%.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre approvato il progetto di scissione parziale di Amplifon finalizzato a trasferire in una nuova subholding italiana le partecipazioni detenute nelle società controllate al di fuori dell’Unione europea. L’operazione, che non comporterà impatti economici o finanziari, rientra nella riorganizzazione della struttura societaria anche in vista dell’acquisizione di GN Hearing.