UniCredit Start Lab 2026: scelte le migliori startup italiane dell’innovazione

Nella tredicesima edizione sono state 778 le candidature provenienti da tutta Italia, 196 i partner coinvolti e 52 le startup ammesse al programma

Si è concluso il percorso di selezione di UniCredit Start Lab 2026, la piattaforma di business dedicata a startup e PMI innovative che da tredici anni sostiene la crescita dell’ecosistema italiano dell’innovazione.

L’edizione 2026 ha registrato 778 candidatureprovenienti da tutta Italia e ha coinvolto 196 partner tra imprese, investitori, incubatori, acceleratori, università e operatori dell’innovation ecosystem. Nel corso dell’anno il programma ha inoltre fatto tappa in 7 città italiane attraverso un roadshow dedicato all’imprenditorialità innovativa.

Le candidature hanno confermato il forte dinamismo dell’ecosistema startup nazionale, con una predominanza dei progetti nei settori Digital (47%), seguiti dalle iniziative nei settori Impact Innovation (19%), Life Science (13%), Innovative Made in Italy (11%) e Clean Tech (10%).

Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit, ha dichiarato: “Attraverso UniCredit Start Lab continuiamo a credere nel talento e nelle idee innovative, favorendo l’incontro tra innovazione, impresa e capitale. Le startup selezionate quest’anno dimostrano quanto sia dinamico l’ecosistema italiano e quanto grande sia il potenziale per sviluppare soluzioni innovative in settori strategici per il futuro dell’economia. Il nostro obiettivo è aiutarle queste realtà a crescere mettendo a disposizione competenze, relazioni e opportunità concrete”.

Dopo un processo di valutazione che ha coinvolto 40 Board Expert tra manager, imprenditori, investitori e founder di consolidate scaleup, sono state selezionate le52 startup che entreranno a far parte della piattaforma di business UniCredit Start Lab. Tra queste, sono state individuate le vincitrici di ciascuna categoria.

Le startup premiate si distinguono per la capacità di sviluppare soluzioni innovative nei campi della salute digitale, dell’intelligenza artificiale, della sostenibilità ambientale, dell’agritech, della transizione energetica, della cybersecurity e dell’economia ad impatto sociale.

Le startup vincitrici di UniCredit Start Lab 2026