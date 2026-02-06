FiberCop rafforza la propria infrastruttura e acquista due immobili strategici a Genova e Padova

FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più avanzata e capillare d’Italia, ha acquistato da Central Sicaf, società sotto la direzione e il coordinamento di Covivio, due immobili strategici situati a Genova e Padova, già sedi operative di FiberCop e punti nevralgici della dorsale nazionale di telecomunicazione. L’operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo dell’azienda: FiberCop continua infatti a investire nella modernizzazione della rete digitale e nel potenziamento delle infrastrutture che costituiscono la spina dorsale della connettività del Paese.

“Con queste acquisizioni FiberCop investe sull’acquisto di asset centrali per la nostra rete. In questo modo rafforziamo la capacità di offrire servizi affidabili, resilienti e innovativi a beneficio dell’intero sistema Paese”, ha dichiarato Alberto Boffelli, Chief Corporate Officer di FiberCop. “Avere direttamente a disposizione queste infrastrutture ci permette di pianificare con maggiore efficacia gli investimenti futuri e di continuare a garantire la qualità e la sicurezza dei servizi che eroghiamo ogni giorno. Allo stesso tempo abbiamo avviato un piano di valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare in un’ottica di efficientamento e sostenibilità”.

All’interno delle due strutture di Genova e Padova sono ospitati asset fondamentali della nuova dorsale backbone di FiberCop, una vera e propria “autostrada digitale” che collega le principali città italiane, i distretti industriali e le aree periferiche, garantendo connettività ultraveloce, resiliente e sicura su tutto il territorio nazionale. Gli immobili di Padova e Genova rappresentano due tra i principali Point of Presence (PoP) della backbone, cioè nodi fisici dell’infrastruttura di rete che fungono da punti di accesso e di interconnessione tra la rete di FiberCop e il resto di Internet.

La sede di Padova è anche uno degli headquarter di FiberCop, recentemente rinnovato attraverso interventi che hanno riguardato uffici, aree tecniche e spazi logistici. Il sito di Genova, inoltre, rappresenta un importante snodo per la connettività mediterranea e un potenziale punto di attrazione per gli operatori attivi nel settore dei sistemi di comunicazione sottomarini.