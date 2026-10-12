Marco Nespolo è il nuovo amministratore delegato di FiberCop. Dopo Fedrigoni e Cerved, guiderà la società puntando su qualità e resilienza della rete.

Marco Nespolo assume oggi, 12 ottobre, l’incarico di amministratore delegato di FiberCop, la società della rete italiana di telecomunicazioni. La nomina era stata approvata dal consiglio di amministrazione il 24 settembre, con la conferma di Massimo Sarmi presidente. La prima giornata del manager è dedicata agli incontri con il management e all’avvio delle attività.

Nespolo arriva da Fedrigoni, gruppo che ha guidato per quasi otto anni come amministratore delegato, guidandone la crescita internazionale. In precedenza è stato alla guida di Cerved e ha ricoperto incarichi di vertice in Bain Capital e Bain & Company. Ha oltre vent’anni di esperienza internazionale.

“Sono onorato di entrare a far parte di FiberCop, l’infrastruttura digitale strategica dell’Italia”, ha commentato Marco Nespolo, AD di FiberCop. “FiberCop è al centro di un ecosistema ampio e articolato che unisce operatori, istituzioni, imprese e territori. La qualità e la resilienza della rete sono elementi fondamentali per sostenere il progresso economico, industriale e sociale del Paese, mentre la capacità di generare valore dipende dalla qualità delle collaborazioni che sapremo sviluppare e rafforzare insieme. In appena due anni dalla sua na scita come operatore indipendente, l’azienda ha raggiunto risultati di grande rilievo, affermandosi come un abilitatore chiave dell o sviluppo digitale . Il mio impegno principale sarà quello di consolidare e rafforzare le performance di una rete resiliente e affidabile, che rappresenta un’infrastruttura essenziale per l’economia italiana. L’azienda può contribuire in modo unico ad abilitare l’innovazione, attrarre investimenti e creare opportunità per imprese e comunità su tutto il territorio nazionale. Sono entusiasta di lavorare insieme a tutte le persone di FiberCop e al suo ecosistema p er perseguire questo fondamentale obiettivo”.

Il passaggio al nuovo vertice avviene a poco più di due anni dalla nascita di FiberCop come operatore indipendente, dopo la separazione della rete da TIM. La società è impegnata nello sviluppo della fibra ottica e nella trasformazione dell’infrastruttura nazionale, per sostenere i servizi digitali.

Alla presidenza è confermato Massimo Sarmi. La delibera di nomina ha fissato l’ingresso di Nespolo al 12 ottobre. Per il nuovo amministratore delegato la sfida sarà coniugare investimenti, qualità della rete e rapporti con gli operatori che utilizzano l’infrastruttura.