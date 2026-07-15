Olivetti ottiene la certificazione B Corp e rafforza la strategia di sostenibilità di Gruppo TIM

Olivetti, la società del Gruppo TIM specializzata nell’IoT che opera nell’ambito di TIM Enterprise, ha ottenuto la certificazione B Corp, il riconoscimento internazionale rilasciato da B Lab che riunisce in una comunità globale oltre 10.000 imprese presenti in più di 100 Paesi.

L’ottenimento della certificazione B Corp dimostra che Olivetti soddisfa gli Standard B Lab in materia di impatto sociale, ambientale, trasparenza e responsabilità, oltre ad impegnarsi verso obiettivi che vanno oltre l’interesse degli azionisti. Con il processo di certificazione B Corp, le aziende sono tenute a fornire prove delle loro prestazioni, oltre a integrare legalmente nel loro statuto societario l’impegno verso finalità di beneficio comune, diventando Società Benefit.

Questa certificazione rappresenta una tappa significativa nel percorso strategico del Gruppo TIM, che punta a valorizzare il contributo delle proprie fabbriche tecnologiche per lo sviluppo di soluzioni digitali, capaci di generare benefici economici, sociali e ambientali. In questo quadro, Olivetti contribuisce con tecnologie IoT e piattaforme dati per imprese e amministrazioni, rendendo più efficienti processi, infrastrutture e servizi e rafforzando il ruolo di TIM nello sviluppo di un digitale più sostenibile e competitivo.

La certificazione B Corp rappresenta l’esito di un percorso avviato nel 2022 con la scelta di adottare lo status di Società Benefit, integrando nel proprio statuto finalità di beneficio comune accanto agli obiettivi economici. Le performance più significative riguardano Persone, Comunità e Governance, con evidenze legate a welfare, sviluppo professionale, inclusione, gestione responsabile della supply chain, etica, trasparenza e sistemi di controllo. Il risultato valorizza anche iniziative a impatto integrate nel modello di business, come le soluzioni per le smart city e le infrastrutture digitali e le iniziative orientate alla conservazione delle risorse nel segmento Office.

Olivetti è ora parte di una crescente comunità di oltre 10.000 aziende che nel mondo si sono certificate come B Corp. Con 387 B Corp che occupano oltre 41.000 persone, generando un fatturato che supera i 23,3 miliardi di euro, la community di B Corp in Italia è una delle più grandi e dinamiche d’Europa.