Grandi imprese

Santander, Intesa Sanpaolo e Société Générale: così le banche europee innovano secondo il Financial Times

di redazione
9 Febbraio 2026

Secondo un articolo del Financial Times, le banche europee, e tra queste Intesa Sanpaolo, stanno ritrovando slancio dopo oltre quindici anni di sottoperformance rispetto ai colossi statunitensi. A segnalarlo sono valutazioni in ripresa, rendimenti sul capitale vicino al 20% e un forte rimbalzo dell’indice bancario Euro Stoxx. Il quotidiano britannico individua tre strategie simbolo di questa svolta. Santander punta sull’espansione internazionale con l’acquisizione della statunitense Webster Financial, rafforzando la presenza nel Nord-Est Usa e riducendo il costo della raccolta grazie a una solida base di depositi.

Ma è Intesa Sanpaolo a distinguersi per la scelta più strutturalmente europea: un investimento da 9 miliardi di euro per trasformarsi in un vero e proprio fornitore di servizi cloud. Non solo per uso interno, ma anche per terzi. L’obiettivo è ridurre la dipendenza dai colossi americani come Google e Microsoft e rafforzare l’autonomia tecnologica del sistema bancario europeo, in linea con le indicazioni della Bce sulla sovranità digitale.
Société Générale innova invece sul fronte crypto, emettendo stablecoin proprie in euro e dollari.

Nel complesso — conclude il Financial Times — queste mosse segnalano che le banche europee stanno ritrovando ambizione, visione strategica e competitività.

