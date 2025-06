Snam premiata al CFO Summit 2025 per la strategia finanziaria sostenibile e orientata alla crescita

Snam si è aggiudicata due riconoscimenti nell’ambito dei Business International Finance Award 2025, distinguendosi per i migliori progetti nelle categorie Investimenti e Diversificazione per la crescita e Sostenibilità, conferiti in occasione del CFO Summit, l’appuntamento annuale dedicato ai Chief Financial Officer delle più importanti imprese italiane e internazionali.

Snam è stata premiata – si legge nelle motivazioni riportate – per aver definito e implementato una strategia finanziaria solida, innovativa e orientata alla sostenibilità, capace di sostenere un piano di investimenti volto a garantire la solidità delle metriche di credito, e per aver rafforzato la propria presenza a livello europeo attraverso operazioni di M&A finalizzate allo sviluppo di un’infrastruttura integrata e pan-europea, supportata da strumenti finanziari ibridi in grado di coniugare crescita e flessibilità.

“Questi premi confermano la bontà della nostra strategia finanziaria, che è il risultato di una visione chiara e di lungo periodo, maturata in un contesto di mercato sfidante” ha commentato Luca Passa, CFO di Snam, che ha ritirato i premi. “In questi ultimi anni abbiamo strutturato operazioni complesse che permettono a Snam di consolidare la sua leadership europea nella gestione delle infrastrutture gas, vettore energetico chiave in questo contesto, mantenendo allo stesso tempo equilibrio e flessibilità finanziaria, e creando valore nel lungo termine. I riconoscimenti qui ricevuti dimostrano che è possibile raggiungere target ambiziosi coniugando sviluppo, innovazione e sostenibilità finanziaria e ambientale”.

Snam, che ha già raggiunto l’85% di finanza sostenibile sul totale del funding e fissato l’obiettivo di raggiungere il 90% entro il 2029, si conferma un player all’avanguardia a livello internazionale, come dimostrato anche dal recente successo dell’emissione di un bond sustainability-linked da 2 miliardi di dollari, la più grande emissione obbligazionaria mai realizzata dal Gruppo e l’unica ad aver fissato un obiettivo Net-zero sulle emissioni Scope 1, 2 e 3. I riconoscimenti ricevuti al CFO Summit – che si aggiungono al premio ricevuto dall’International Financing Review (IFR), come “Sustainable Issuer of the Year”, e da GlobalCapital, come “Most Impressive Funding Official” – certificano la leadership di Snam nella finanza sostenibile sottolineando il suo ruolo pionieristico nella promozione di una cultura finanziaria dove la sostenibilità svolge un ruolo centrale.