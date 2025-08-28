Sparkle ha inaugurato un nuovo punto presenza a Helsinki

Grandi imprese

Sparkle amplia la copertura in Europa con un nuovo punto di presenza a Helsinki

di redazione
28 Agosto 2025

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, annuncia l’apertura di un nuovo Punto di Presenza (PoP) a Helsinki, in Finlandia, con l’obiettivo di espandere la propria presenza e garantire una maggiore diversificazione e ridondanza della connettività internazionale per i Paesi del Nord Europa.

Situato presso Digita Data Center, internet hub all’avanguardia e in rapida crescita, il nuovo PoP di Helsinki segue, nella regione, quello di Stoccolma e risponderà alla forte domanda di servizi di transito IP dei Paesi nordici e baltici con un router abilitato a 400 GBE.

Oltre a migliorare la presenza di Sparkle nell’Europa settentrionale, il nuovo nodo, completamente integrato con la dorsale IP Tier-1 globale di Sparkle Seabone, permette agli operatori di rete, agli ISP, agli OTT, ai content delivery network, ai content e agli application provider di usufruire di servizi di transito IP affidabili e a bassa latenza con capacità nell’ordine dei terabit al secondo. Inoltre, i clienti possono usufruire di una gamma completa di soluzioni IP che includono i servizi DDoS Protection, per proteggere la propria rete dagli attacchi, e Virtual NAP, che fornisce un accesso virtuale ai principali Internet Exchange Point (IXP) senza la necessità di sviluppare infrastrutture proprietarie.

Con 89 PoP in Europa e un portafoglio completo di servizi ICT e di telecomunicazioni – tra cui anche SD-WAN, colocation, connettività IoT, messaggistica, roaming e soluzioni voce -, Sparkle conferma il suo ruolo di leader nella trasformazione digitale nel continente, dal Baltico al Mediterraneo.

