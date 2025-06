Sparkle tra i vincitori ai Carrier Community Global Awards 2025

Sparkle è stata premiata come “Latam Regional Connectivity Operator of the Year” e “Best Security Solution Provider”

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, ha ricevuto i premi “Latam Regional Connectivity Operator of the Year” e “Best Security Solution Provider” in occasione della cerimonia dei Carrier Community Global Awards tenutasi ieri sera a Berlino nell’ambito dell’evento Europe 2025 GCCM per celebrare i risultati nel settore delle telecomunicazioni wholesale nell’ultimo anno. Alla loro nona edizione, i CC Global Awards premiano l’innovazione, la visione e l’eccellenza nella comunità wholesale internazionale e sono giudicati da una giuria di analisti ed esperti del settore.

Il premio “Latam Regional Connectivity Operator of the Year” riconosce a Sparkle l’impegno significativo nell’espansione della rete e l’eccellenza nell’offerta di soluzioni di connettività innovative e di alta qualità, a supporto della crescita degli ecosistemi digitali nella regione. Con oltre un secolo di esperienza in America Latina, Sparkle è un operatore Tier-1 globale di riferimento nella regione con infrastrutture all’avanguardia e soluzioni innovative.

Con “Best Security Solution Provider”, la giuria ha premiato Sparkle per la migliore soluzione di sicurezza a protezione delle reti di telecomunicazioni e dei dati dalle minacce informatiche. Con la sua soluzione di sicurezza Network as a Service (NaaS), prima offerta commerciale di questo tipo nel settore, Sparkle affronta infatti le principali sfide in ambito sicurezza, ponendo le basi per progressi trasformativi nel mercato delle telecomunicazioni.

Questo riconoscimento si aggiunge e integra il premio ricevuto lo scorso anno come “Best WAN Solution provider”, che aveva evidenziato la rilevanza di Sparkle nel mercato WAN grazie a soluzioni di rete flessibili, ad alte prestazioni e sicure – tra cui SD-WAN, SASE e Cloud Connect – in grado di supportare la trasformazione digitale delle imprese.

“Siamo onorati di essere stati riconosciuti come Latam Regional Connectivity Operator of the Year. L’America Latina è un mercato strategico per Sparkle, dove le nostre radici risalgono a oltre un secolo fa con il primo cavo intercontinentale tra Buenos Aires e l’Italia. Questo premio conferma il valore della nostra presenza storica e il nostro ruolo di abilitatore di soluzioni di connettività affidabili e a prova di futuro in tutta la regione,” ha commentato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle. “Siamo anche orgogliosi di ricevere il premio Best Security Solution Provider, che sottolinea il nostro impegno per l’innovazione e la sicurezza delle reti.”