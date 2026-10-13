L’Italia investe nel mattone perché non si fida del proprio futuro

Senza alternative il mattone sarà sempre la prima ( e unica) scelta

La sfiducia nel sistema finanziario, la tutela percepita come insufficiente del risparmio e la persistente centralità della proprietà immobiliare possono contribuire a spiegare perché una parte della ricchezza italiana venga conservata negli immobili anziché indirizzata verso attività produttive. Il rapporto tra questi fenomeni, la crescita economica, l’organizzazione urbana e il consumo di suolo è però complesso: in alcuni casi è documentabile, in altri resta un’ipotesi interpretativa da verificare.

Una sera davanti alla televisione, guardando un film sulla storia di Bernie Madoff, può offrire una chiave di lettura — non una prova — di alcuni problemi strutturali dell’economia italiana.

Madoff, protagonista di una delle più grandi frodi finanziarie della storia, costruì un gigantesco schema Ponzi, sottraendo miliardi di dollari a migliaia di risparmiatori. Quando il sistema crollò, nel 2008, la giustizia americana lo condannò a 150 anni di carcere. Alla condanna penale si accompagnò una devastante sanzione sociale: il suo nome divenne sinonimo di truffa, la sua reputazione venne annientata e persino i rapporti familiari furono travolti dallo scandalo.

Viene allora spontaneo ricordare una vicenda italiana, quella di Gianfranco Mendella, protagonista negli anni Novanta di una frode finanziaria da centinaia di miliardi di lire. Mendella fu condannato a nove anni di reclusione.

Naturalmente, ordinamenti giudiziari differenti, reati e circostanze processuali diverse non consentono di confrontare meccanicamente le due condanne. Anche l’impatto sociale di un caso giudiziario non è facilmente misurabile né direttamente comparabile. Il contrasto tra queste storie può tuttavia suggerire una domanda, senza dimostrare da solo l’esistenza di una sfiducia generalizzata: quanto si sente realmente protetto un cittadino italiano quando decide di affidare i propri risparmi al sistema finanziario?

E, in termini più ampi, quanto si fida del sistema produttivo nel quale quei risparmi dovrebbero essere investiti?

Il mattone come rifugio dalla sfiducia

Per comprendere il rapporto degli italiani con il risparmio bisogna partire da un dato culturale, ma senza trasformarlo in una spiegazione unica: in Italia la casa non è soltanto un bene materiale. Per molte famiglie è una forma di sicurezza, una possibile garanzia per la vecchiaia, un patrimonio da trasmettere ai figli e, soprattutto, qualcosa che si può vedere e toccare.

Un investimento finanziario, al contrario, è percepito da molti come un’entità astratta, affidata a intermediari, mercati e istituzioni sulle quali il risparmiatore esercita un controllo limitato.

La casa resta lì. Le azioni possono crollare. Le obbligazioni possono perdere valore. Le società possono fallire. I consulenti possono mentire.

È una percezione che non coincide necessariamente con la realtà economica complessiva: anche gli immobili possono svalutarsi, comportano costi di manutenzione, imposte e rischi di illiquidità. Inoltre, la sicurezza percepita non equivale sempre a una maggiore redditività o a una migliore diversificazione del patrimonio. Ma la preferenza per il possesso fisico può contribuire a spiegare perché, in determinate condizioni, una parte dei risparmiatori consideri l’immobile più comprensibile e controllabile di un contratto finanziario.

Questa preferenza non nasce dal nulla, anche se non è possibile attribuirla a una sola causa.

Dai grandi scandali finanziari ai fallimenti bancari, dalle obbligazioni subordinate vendute a risparmiatori inconsapevoli alle crisi che hanno coinvolto istituti di credito territoriali, la storia recente italiana può avere contribuito a consolidare un sentimento di diffidenza nei confronti dell’intermediazione finanziaria. Per stabilire quanto questo effetto sia stato rilevante servirebbero però dati comparabili nel tempo e analisi capaci di distinguere l’impatto degli scandali da quello di altri fattori, come i rendimenti, la fiscalità, l’età della popolazione, la struttura familiare e le condizioni del mercato immobiliare.

È plausibile, dunque, che quando la fiducia diminuisce alcuni risparmiatori cerchino forme di investimento percepite come più concrete. Ma da questa correlazione non segue automaticamente un rapporto causale: la scelta del mattone può dipendere anche dalla tradizione familiare, dalla disponibilità di credito, dalle aspettative sui prezzi, dalle agevolazioni fiscali o dalla necessità di acquistare una prima casa.

Il mattone può diventare così, per una parte delle famiglie, non soltanto una scelta patrimoniale, ma anche una forma privata di protezione contro l’incertezza. Si tratta però di un’interpretazione, non di una legge generale valida per tutti i risparmiatori.

Un Paese che risparmia ma fatica a investire su sé stesso

Qui emerge un paradosso, almeno in parte, significativo.

L’Italia è un Paese che ha storicamente accumulato un consistente patrimonio privato, ma nel quale una quota importante della ricchezza delle famiglie è concentrata negli immobili. Il dato descrive una composizione del patrimonio; non dimostra, da solo, che tale concentrazione sia causata dalla sfiducia nel sistema finanziario né che produca necessariamente minore crescita.

Il problema non è il risparmio in sé. Al contrario, il risparmio costituisce una risorsa fondamentale per qualsiasi economia. La questione riguarda la sua destinazione, i rendimenti attesi, i rischi assunti e il modo in cui il capitale viene trasformato in investimenti produttivi.

Quando una quota elevata della ricchezza viene immobilizzata nel patrimonio edilizio, anziché essere indirizzata verso attività produttive, innovazione, imprese e nuove iniziative economiche, può ridursi la disponibilità di capitale per altri impieghi. Ma anche in questo caso occorre cautela: un immobile può offrire servizi abitativi, sostenere l’attività edilizia, essere dato in locazione o finanziare indirettamente consumi e investimenti. Non è quindi corretto considerare ogni investimento immobiliare improduttivo.

Occorre inoltre distinguere tra l’acquisto di immobili esistenti e la costruzione di nuovi edifici, così come tra investimenti finanziari che sostengono effettivamente le imprese e semplici scambi di titoli sui mercati. Non ogni euro investito in Borsa finanzia direttamente la produzione, così come non ogni acquisto immobiliare sottrae risorse a un’impresa.

Resta però una questione centrale: se un sistema economico mostra una preferenza persistente per la rendita immobiliare rispetto al capitale produttivo, ciò può essere compatibile con una fiducia limitata nelle prospettive delle imprese e della crescita; non ne costituisce però, da solo, una prova conclusiva.

Perché acquistare una quota di un’impresa italiana, partecipare al suo sviluppo e condividere i risultati della sua crescita dovrebbe essere considerato più rischioso, meno comprensibile o meno desiderabile dell’acquisto di un secondo appartamento?

La risposta potrebbe riguardare la credibilità delle istituzioni, la qualità della regolamentazione, l’efficacia della giustizia, la trasparenza degli intermediari e la capacità del sistema produttivo italiano di offrire opportunità di investimento credibili. Ma potrebbe dipendere anche da fattori più concreti: la volatilità dei mercati, la struttura dimensionale delle imprese, i costi di accesso, la fiscalità, la liquidità degli investimenti e la diversa familiarità delle famiglie con gli strumenti finanziari.

La diffidenza verso la finanza può quindi intrecciarsi con la diffidenza verso l’impresa, verso il mercato e verso la possibilità di produrre nuova ricchezza. Non è però possibile stabilire, senza ulteriori evidenze, quanto ciascuno di questi elementi pesi sulle decisioni individuali.

La rendita immobiliare come alternativa alla crescita

Quando una società considera l’investimento immobiliare una forma privilegiata di protezione patrimoniale, le conseguenze potenziali non si esauriscono nelle scelte individuali.

Possono estendersi all’organizzazione delle città, alla distribuzione della ricchezza, al mercato del lavoro e alla struttura dell’economia. Il verbo è importante: si tratta di effetti possibili, la cui intensità dipende dalle condizioni del mercato e dalle politiche pubbliche.

Il capitale impiegato per acquistare immobili destinati a generare rendita non viene, nello stesso momento, destinato ad altri investimenti. Questo è un vincolo contabile elementare, ma non implica automaticamente che l’investimento alternativo sarebbe stato più produttivo o più utile per l’economia. Se la domanda immobiliare viene alimentata dalla ricerca di sicurezza patrimoniale, il mercato può premiare il possesso di beni esistenti rispetto alla creazione di nuove attività; tuttavia, per dimostrare questo effetto occorrerebbe osservare prezzi, rendimenti, flussi di capitale e decisioni di investimento nel tempo.

Il rischio è quello di un’economia nella quale diventa progressivamente più conveniente possedere che produrre. È un’ipotesi interpretativa, non una descrizione valida in ogni area e per ogni periodo.

In alcuni contesti, la rivalutazione di un appartamento può apparire più interessante dell’investimento in un’azienda, nella ricerca o nello sviluppo di un nuovo prodotto. Questa scelta può riflettere una preferenza per la sicurezza, ma anche una valutazione razionale dei rendimenti e dei rischi percepiti. Se però tale comportamento diventasse sistematico e generalizzato, potrebbe contribuire a spostare risorse verso attività patrimoniali meno direttamente collegate alla crescita della produttività.

Le conseguenze sociali sono altrettanto complesse.

Chi possiede immobili può beneficiare della crescita dei valori patrimoniali e delle rendite, ma non necessariamente: i prezzi possono diminuire, gli immobili possono restare sfitti e i costi di gestione possono ridurre il rendimento netto. Chi non li possiede, soprattutto tra le generazioni più giovani, può incontrare maggiori difficoltà nell’accesso all’abitazione, ma anche in questo caso il risultato dipende dai salari, dai canoni, dalla mobilità territoriale, dall’offerta abitativa e dalle politiche pubbliche.

È plausibile che la concentrazione della ricchezza immobiliare contribuisca a rafforzare il ruolo delle eredità nella distribuzione delle opportunità. Non è però l’unico meccanismo: contano anche l’istruzione, il mercato del lavoro, la tassazione, la composizione familiare e la disponibilità di servizi.

La casa, da strumento di sicurezza, può quindi trasformarsi in alcuni casi in un meccanismo di riproduzione delle disuguaglianze. Il passaggio dalla correlazione alla causalità richiede tuttavia di misurare quanto l’accesso alla proprietà incida effettivamente sulle opportunità economiche rispetto agli altri fattori.

Il consumo di suolo è anche un problema finanziario

È a questo punto che la questione assume una dimensione ambientale e urbanistica.

Da anni si discute della necessità di ridurre il consumo di suolo, contrastare la cementificazione e orientare lo sviluppo urbano verso il recupero del patrimonio edilizio esistente. Sono obiettivi importanti, ma il loro raggiungimento dipende soprattutto da pianificazione, regolamentazione, infrastrutture, dinamiche demografiche e decisioni amministrative.

Gli strumenti più immediati sono quelli della pianificazione territoriale: vincoli urbanistici, limitazioni alle nuove costruzioni, incentivi alla rigenerazione e norme di tutela ambientale. Accanto a questi strumenti si può considerare anche la domanda economica che alimenta il mercato immobiliare, ma il suo ruolo non va dato per scontato.

Finché l’immobile continuerà a essere percepito come un investimento sicuro e comprensibile da una parte consistente della popolazione, la domanda di immobili potrebbe restare elevata. Non è però detto che una domanda elevata si traduca in nuovo consumo di suolo: può indirizzarsi verso edifici esistenti, ristrutturazioni, densificazione o riqualificazione urbana.

Questo non significa che ogni investimento immobiliare determini nuovo consumo di suolo. La compravendita di edifici esistenti non comporta automaticamente nuove costruzioni e la riqualificazione può anzi contribuire a ridurre la pressione sull’ambiente.

Significa però che, in presenza di terreni edificabili, regolamentazioni permissive e aspettative di profitto, una domanda patrimoniale orientata verso il mattone può contribuire a sostenere operazioni speculative o pressioni per l’espansione edilizia. Il nesso è quindi condizionale: la preferenza per l’immobile può diventare un fattore di pressione, ma non è sufficiente da sola a spiegare dove e quanto si costruisce.

Non si può forse affrontare compiutamente il problema del consumo di suolo senza interrogarsi anche sulle ragioni per cui il risparmio privato continua a cercare nell’immobile una delle proprie destinazioni privilegiate. Ma questa riflessione dovrebbe affiancare, non sostituire, l’analisi delle decisioni urbanistiche, degli incentivi locali e delle dinamiche demografiche.

Non è dunque una contraddizione necessaria che, da un lato, si cerchi di limitare l’espansione edilizia e, dall’altro, l’accumulazione immobiliare resti una delle principali aspirazioni patrimoniali. La contraddizione emerge soltanto quando le politiche pubbliche non riescono a conciliare la domanda abitativa e patrimoniale con la tutela del territorio.

La fiducia non si costruisce con gli incentivi fiscali

Si potrebbe pensare che la soluzione consista semplicemente nell’incentivare gli investimenti finanziari, rendendoli fiscalmente più convenienti rispetto a quelli immobiliari.

Ma sarebbe probabilmente una risposta insufficiente.

La fiducia non nasce soltanto da una detrazione fiscale. Può essere influenzata dagli incentivi, ma dipende anche dalla convinzione che le regole siano rispettate, che le informazioni siano trasparenti, che chi amministra il denaro altrui risponda delle proprie responsabilità e che gli eventuali abusi vengano perseguiti con efficacia.

Dipende inoltre dalla presenza di un sistema produttivo capace di attrarre capitali, remunerare il rischio e offrire ai risparmiatori strumenti accessibili e diversificati per partecipare alla crescita economica. Anche qui, tuttavia, la relazione non è unidirezionale: un sistema produttivo debole può ridurre la domanda di investimenti, mentre una scarsa disponibilità di capitale può a sua volta ostacolare alcune imprese. Si tratta di un possibile circuito di retroazione, non di una causalità semplice.

Non si tratta di convincere tutti gli italiani a investire in Borsa, né di contrapporre ingenuamente la finanza all’immobiliare.

Si tratta di costruire alternative credibili e coerenti con obiettivi, orizzonti temporali e capacità di rischio diversi.

Fondi diversificati, strumenti di risparmio di lungo periodo, investimenti nelle imprese e nei progetti produttivi possono rappresentare possibilità concrete, ma soltanto se accompagnati da una vigilanza efficace, da costi trasparenti, da un’adeguata tutela degli investitori e da una maggiore cultura del rischio. Nessuno di questi strumenti garantisce rendimenti positivi in ogni circostanza.

Il rischio non può essere eliminato. Può però essere compreso, distribuito e governato. La differenza tra un sistema finanziario credibile e uno percepito come ostile sta anche nella capacità di trasformare il rischio da minaccia incomprensibile a componente consapevole dell’investimento.

Il declino di un Paese che preferisce conservare anziché costruire

Il vero problema italiano, dunque, non è necessariamente che gli italiani amino troppo la casa.

È che, per una parte di loro, le alternative possono apparire meno affidabili, meno comprensibili o più rischiose. Questa è un’ipotesi plausibile, ma dovrebbe essere verificata distinguendo tra prima casa, seconde case, immobili ereditati, investimenti locativi e strumenti finanziari.

Il mattone può allora essere interpretato come il sintomo di una sfiducia più generale: nelle istituzioni finanziarie, nella giustizia, nella capacità delle imprese di crescere e nelle prospettive economiche del Paese. Ma può anche riflettere preferenze culturali, vincoli di liquidità, vantaggi fiscali e caratteristiche demografiche. Il sintomo non identifica da solo la causa.

La possibile dinamica circolare è questa: una debole propensione a investire nel capitale produttivo può limitare alcune possibilità di finanziamento delle imprese; una crescita economica insufficiente può rendere meno attraenti gli investimenti produttivi; la scarsa attrattività di questi ultimi può rafforzare la ricerca di sicurezza patrimoniale negli immobili.

È un meccanismo plausibile, ma non l’unico possibile. Per sostenerlo empiricamente servirebbero dati sui flussi di risparmio, sui rendimenti corretti per il rischio, sulla fiducia nelle istituzioni, sulla struttura delle imprese e sulle decisioni delle famiglie. Senza queste verifiche, è più corretto parlare di una possibile interazione tra fattori che di un rapporto causale già dimostrato.

Nel frattempo, il territorio può continuare a subire pressioni edificatorie, ma il loro andamento dipende anche da piani urbanistici, popolazione, infrastrutture e interessi locali. L’accesso alla casa può diventare più difficile per chi non dispone di un patrimonio familiare, ma il fenomeno varia fortemente tra territori e gruppi sociali. Una parte significativa della ricchezza può restare legata alla valorizzazione di beni già esistenti, senza che ciò implichi automaticamente stagnazione o consumo di suolo.

Il confronto tra Madoff e Mendella, al di là delle differenze giudiziarie, ci riporta allora alla questione iniziale: quale fiducia può nutrire un risparmiatore in un sistema che non percepisce come sufficientemente trasparente, affidabile e capace di tutelarlo?

Senza una risposta convincente, rischiamo di discutere del consumo di suolo come se fosse soltanto un problema di urbanistica, e della stagnazione economica come se fosse soltanto un problema di produttività. Le due questioni possono essere collegate, ma il collegamento deve essere dimostrato caso per caso, non semplicemente presunto.

Un Paese che non riesce a offrire ai propri cittadini alternative credibili per investire nel sistema produttivo può favorire, almeno in parte, la concentrazione del risparmio nel patrimonio immobiliare.

E quando la conservazione della ricchezza diventa più attraente della sua creazione, il rischio non è soltanto quello di consumare altro suolo.

È anche quello di ridurre, nel lungo periodo, le possibilità di crescita delle generazioni future. Ma persino questa conclusione va formulata come un rischio da valutare, non come un esito inevitabile: dipenderà dalla capacità delle istituzioni di rafforzare la fiducia, migliorare la tutela del risparmio, sostenere l’innovazione e governare l’uso del territorio.