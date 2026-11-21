Riecco il reddito di cittadinanza: diagnosi giusta, terapia sbagliata

Il Campo Largo ha trovato l’accordo: nel programma comune entra un reddito minimo garantito che, cambiato il nome, ricalca il vecchio reddito di cittadinanza. Nasce dal Reddito 2.0 del Movimento 5 Stelle e ne eredita la motivazione: accompagnare chi perde il lavoro, anche a causa dell’automazione e dell’AI. La diagnosi è giusta, ed è un bene sentirla da chi si candida a governare: il lavoro umano si ritira da quote crescenti della produzione, e un reddito che ne prenda il posto diventerà una necessità. Il guaio è la terapia.

Va riconosciuto quello che il vecchio sussidio ha fatto. Nel 2019, l’anno del suo debutto, l’Istat registrò un calo della povertà assoluta in concomitanza con il suo arrivo. Chi lo ha liquidato come una paghetta che consentiva ai percettori di stare tutto il giorno su un divano sospettava delle persone senza guardare ai numeri. Il difetto stava però nella costruzione, e da quella l’attuale governo non si è allontanato di molto.

Destra e sinistra, stesso principio

Il governo ha infatti sostituito il vecchio sussidio con l’Assegno di inclusione, raccontandolo come una svolta. La formula di calcolo però è rimasta la stessa, e gli importi sono simili, in molti casi più alti. La differenza vera sta in chi lo riceve. Chi ha fra i 18 e i 59 anni, può lavorare e non ha in famiglia minori, disabili o anziani è rimasto fuori, con un supporto di 500 euro al mese per un anno al massimo, purché segua un percorso di formazione o di attivazione. La proposta del M5S da cui nasce il nuovo strumento vuole riportare dentro proprio loro, circa 580mila «occupabili», a condizione che svolgano otto ore settimanali di progetti utili alla comunità e firmino un patto per il lavoro e la formazione. Lo scontro si gioca soprattutto su questi 580mila: quanto dare a chi può lavorare e quanto chiedergli in cambio. Sul principio, invece, entrambi gli schieramenti sono d’accordo: chi può lavorare deve lavorare per meritarsi un reddito.

Ed è qui la contraddizione. Si giustifica la misura con l’automazione che elimina posti di lavoro e la si costruisce come se l’automazione non esistesse: un sussidio in attesa di un impiego, in un’epoca in cui l’impiego, per molti, svanisce. È il lavorismo, a destra come a sinistra: la convinzione che un reddito vada meritato con un’occupazione purchessia, anche quando l’occupazione bisogna inventarla. Il vecchio meccanismo aggiungeva la beffa: per ogni 100 euro guadagnati lavorando ne venivano tolti 80 dall’assegno. Si chiedeva di lavorare e si puniva chi lo faceva.

Il vizio non è solo italiano. In Francia il reddito minimo chiede ora quindici ore settimanali di attività; in Germania la nuova Grundsicherung, voluta insieme da democristiani e socialdemocratici, parte dallo stesso principio: chi può lavorare deve lavorare. Le misure in vigore nei grandi Paesi europei sono tutte varianti dello stesso sussidio in attesa di un lavoro.

Il nome cambia, il danno resta

C’è poi un danno che va oltre la misura. «Reddito di cittadinanza» è uno dei nomi con cui nel mondo si indica il reddito universale, quello che spetta a tutti in quanto cittadini. In Italia lo si è dato a un sussidio di povertà condizionato, e ora, per riproporlo, il centrosinistra gli ha cambiato nome, come a riconoscere che quel nome era ormai bruciato. Il nuovo, reddito minimo garantito, ha almeno il pregio dell’onestà: dice quello che la misura è. Ma il danno è fatto. Molti non ne vogliono più sentir parlare: secondo un sondaggio YouTrend per Sky TG24, la nuova versione divide gli italiani, 41% a favore e 45% contro, anche se viene presentata come più legata alla ricerca di un lavoro. Quando un reddito slegato dal lavoro servirà davvero, troverà davanti a sé le solite obiezioni sui lazzaroni sdraiati sul divano e sui furbetti che incassano senza averne diritto, e una diffidenza generale verso un sussidio che del reddito universale di base (UBI) ha preso il nome e ne ha screditato l’idea.

Un reddito agganciato al lavoro artificiale

Resta la fonte. Il costo che il M5S stimava per la sua proposta, 9-10 miliardi l’anno, attinge alla fiscalità generale, ossia in gran parte a imposte e contributi sul lavoro: lo stesso gettito che il lavoro artificiale tende a ridurre. Anche quando l’occupazione cresce, cresce spesso in lavori poveri, e la quota della ricchezza prodotta che passa per i salari, e quindi per imposte e contributi, si contrae. Il fabbisogno aumenta mentre la fonte si restringe.

Quello che servirebbe è invece una soluzione coerente con la diagnosi. Un reddito per il consumo, non per la povertà, che continua percepire anche chi trova lavoro, quindi non si perde accettando un impiego e si riduce gradualmente al crescere degli altri redditi, senza mai rendere sconveniente lavorare. Personalmente non lo chiamerei né «di base» né «minimo», per non etichettarlo come l’ennesimo sussidio. Servirà infatti a tenere in piedi la domanda aggregata: un’economia che produce sempre di più con sempre meno lavoro umano ha bisogno di consumatori, e i consumatori, per essere tali, hanno bisogno di un reddito. Per questo il suo livello deve dipendere dalla produttività del lavoro artificiale, come quello dei salari dipende dalla produttività del lavoro umano. E va finanziato con appositi contributi basati sul lavoro artificiale, il cui gettito sia destinato solo a sostenere questo reddito: una fonte che cresce proprio mentre il lavoro umano si riduce e pertanto non si prosciuga.

La questione, allora, è se continuare a pensare il reddito come un ponte verso un lavoro quando il lavoro smette di essere l’unica sponda da raggiungere. Riconoscendo il problema, il centrosinistra ha fatto metà della strada.L’altra metà, la più difficile, è staccare il reddito dal lavoro e lasciare a ciascuno il tempo e i mezzi per dedicarsi a ciò che il lavoro per vivere spesso non permette di fare adeguatamente: crescere i figli e assistere i genitori anziani, studiare, coltivare un talento, fare volontariato, intraprendere, e le molte altre attività che accrescono il benessere collettivo anche quando il PIL non le registra.

Fabio Massimo Rampoldi scrive di lavoro artificiale e di come redistribuirne i frutti. È l’autore di «Scritti di ALTER EGOnomia».