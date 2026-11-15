Gamer e cosplayer: le passioni digitali motori dell’intrattenimento

Un tempo il gamer acquistava un videogioco, guardava un film o leggeva un fumetto. Oggi, invece, può diventare parte integrante dell’universo che ama, segue gli sviluppatori sui social, partecipa alle dirette degli streamer, commenta le novità, crea contenuti, organizza tornei e contribuisce alla diffusione di personaggi e storie. La passione non è più soltanto qualcosa da consumare, ma un’esperienza da condividere e, sempre più spesso, anche un’attività capace di generare valore economico. È questa una delle trasformazioni più interessanti dell’industria dell’intrattenimento digitale. Videogiochi, manga, fumetti, Esport e cosplay non rappresentano più settori separati, ma parti di un ecosistema nel quale le community hanno assunto un ruolo strategico. Le aziende lo hanno compreso e stanno modificando le proprie strategie: non basta più vendere un prodotto, bisogna riuscire a creare un rapporto duraturo con le persone che lo scelgono.

È il modello della cosiddetta passion economy, un’economia fondata sulle passioni, sulle relazioni digitali e sulla capacità di trasformare interessi condivisi in occasioni di partecipazione e sviluppo commerciale. Un fenomeno che sarà protagonista anche della Milan Games Week & Cartoomics 2026, in programma dal 27 al 29 novembre a Fiera Milano. La manifestazione offrirà una fotografia di un settore nel quale le community sono ormai uno degli elementi più importanti.

La nuova forza del pubblico: da spettatore a protagonista

La rivoluzione è partita con la diffusione di Internet e delle piattaforme social, ma ha accelerato soprattutto grazie allo streaming e alla crescita delle piattaforme dedicate ai videogiochi. Servizi come Twitch, YouTube e TikTok hanno modificato il modo in cui le persone scoprono e vivono l’intrattenimento. Un videogioco non viene più soltanto acquistato e utilizzato individualmente: può essere seguito attraverso una diretta, commentato in tempo reale, analizzato da un creator e trasformato in un fenomeno virale. Lo streamer diventa un punto di riferimento, mentre gli spettatori partecipano attivamente attraverso chat, abbonamenti, donazioni e contenuti condivisi. Si crea così un rapporto che va oltre la semplice fruizione di un prodotto.

La community può contribuire alla popolarità di un titolo, influenzare le decisioni degli sviluppatori e riportare l’attenzione su videogiochi pubblicati anni prima. Il valore di questo modello è evidente anche nei numeri. secondo il rapporto State of Gaming 2026 pubblicato da Twitch, tra gennaio e il primo settembre dello stesso anno sulla piattaforma sono state guardate oltre 8,6 miliardi di ore di contenuti videoludici. Un dato che restituisce le dimensioni di un fenomeno ormai globale. Non si tratta soltanto di persone che trascorrono il tempo davanti a uno schermo. Si tratta di un pubblico che partecipa, interagisce e contribuisce alla costruzione di un’esperienza collettiva.

Quando la passione diventa un lavoro

Uno degli effetti più evidenti di questa trasformazione riguarda la nascita di nuove professioni. Il mondo dei videogiochi ha contribuito alla crescita di una generazione di creators che costruisce la propria attività attorno a contenuti, competenze e interessi specifici. Streamer, youtuber, influencer, recensori, divulgatori e organizzatori di competizioni digitali rappresentano ormai figure riconoscibili all’interno dell’industria dell’intrattenimento. Le fonti di guadagno possono essere diverse: pubblicità, sponsorizzazioni, abbonamenti, collaborazioni con i brand, vendita di prodotti e partecipazione a eventi. Il modello è interessante perché non richiede necessariamente di raggiungere un pubblico generalista. Anche una community relativamente piccola, ma molto coinvolta, può diventare economicamente interessante per un creator o per un’azienda.

È proprio questo uno degli elementi caratteristici della passion economy: il valore non dipende esclusivamente dal numero di visualizzazioni, ma anche dalla qualità del rapporto tra chi produce contenuti e chi li segue. Un creator specializzato in un determinato videogioco, ad esempio, può avere una comunità più ristretta rispetto a un influencer generalista, ma caratterizzata da un livello di interesse e partecipazione molto elevato. Per le aziende questo significa poter comunicare con pubblici altamente profilati, mentre per i creator si aprono opportunità di trasformare una competenza o una passione in un’attività professionale. Naturalmente, non mancano le difficoltà. La dipendenza dagli algoritmi delle piattaforme, la volatilità delle visualizzazioni, la concorrenza e la necessità di produrre contenuti continuamente rendono questo settore particolarmente competitivo. Non tutti riescono a trasformare la propria presenza digitale in un lavoro stabile.

Esport e la professionalizzazione del gioco

Un altro settore nel quale le community hanno assunto un ruolo strategico è quello degli Esport. Le competizioni videoludiche hanno trasformato il gioco in una disciplina organizzata, con squadre, allenatori, sponsor, tornei e circuiti internazionali. Il giocatore professionista non è più soltanto un appassionato particolarmente abile, ma un atleta digitale che si allena, studia gli avversari e partecipa a competizioni strutturate. Si è sviluppato così, un sistema economico che comprende organizzatori di eventi, produttori di hardware, piattaforme di streaming, società di comunicazione e aziende interessate a raggiungere il pubblico giovane.

Anche in questo caso la tecnologia rappresenta l’infrastruttura fondamentale. Connessioni veloci, sistemi di trasmissione in diretta, software per l’analisi delle prestazioni e piattaforme di interazione consentono di organizzare eventi seguiti contemporaneamente da spettatori di diversi Paesi. Il pubblico non assiste passivamente alla competizione: commenta le partite, sostiene le squadre, partecipa alle discussioni e segue i protagonisti anche al di fuori dei tornei. Il confine tra sport, spettacolo e intrattenimento digitale diventa così sempre più sottile.

Il marketing cambia: i brand entrano nelle community

La crescita delle comunità digitali sta modificando anche il modo in cui le aziende promuovono i propri prodotti. Nel marketing tradizionale il brand comunicava attraverso campagne pubblicitarie rivolte a un pubblico ampio. Oggi, soprattutto nel settore dell’intrattenimento, è sempre più importante riuscire a entrare in contatto con gruppi di persone che condividono interessi specifici. Le community di gamer, appassionati di manga, collezionisti e cosplayer rappresentano un pubblico particolarmente coinvolto. Non sono semplici destinatari di una campagna commerciale: possono diventare ambasciatori di un marchio, contribuire alla diffusione di un prodotto e influenzare le scelte di acquisto di altri utenti.

Per questo motivo gli eventi fisici stanno assumendo una nuova importanza. Le fiere non sono più soltanto luoghi nei quali presentare prodotti e novità, ma spazi nei quali le relazioni digitali si trasformano in esperienze concrete. La Milan Games Week & Cartoomics interpreta proprio questa evoluzione. La manifestazione riunisce aziende, sviluppatori, artisti, creator e appassionati, creando un ambiente nel quale contenuti e community entrano in relazione. Anche la strategia dichiarata dagli organizzatori si muove in questa direzione: Fiera Milano e Fandango Club Creators puntano a costruire un ecosistema nel quale i brand possano diventare parte dell’esperienza vissuta dal pubblico, anziché limitarsi a una presenza pubblicitaria. È un cambiamento importante: il consumatore non vuole soltanto vedere un marchio, ma vivere un’esperienza che sia coerente con i propri interessi.

La sfida futura: costruire comunità autentiche

La crescita della passion economy apre nuove possibilità, ma presenta anche alcune criticità. Le community digitali possono diventare ambienti molto influenti, ma sono anche esposte a fenomeni come disinformazione, comportamenti tossici, dipendenza dalle piattaforme e sfruttamento commerciale dell’attenzione degli utenti. Per i brand la sfida sarà quindi costruire relazioni credibili, evitando di considerare le comunità soltanto come strumenti di vendita. Anche i creator dovranno trovare un equilibrio tra autenticità e necessità economiche, mantenendo un rapporto di fiducia con il proprio pubblico. In un ambiente nel quale la reputazione può essere determinante, la credibilità diventa una risorsa fondamentale.

Un’altra questione riguarda la sostenibilità del lavoro digitale. Dietro una diretta, un video o un contenuto apparentemente spontaneo possono esserci ore di preparazione, investimenti in attrezzature, competenze tecniche e attività di gestione della community. La professionalizzazione di queste figure richiederà quindi maggiore attenzione alla formazione, ai diritti, ai contratti e alla stabilità economica.

Dall’intrattenimento all’economia delle relazioni

La cultura pop sta dimostrando che il valore di un prodotto non si esaurisce nel momento in cui viene acquistato o utilizzato. Un videogioco può generare anni di contenuti, discussioni, competizioni e iniziative. Un manga può diventare il centro di una community internazionale. Un personaggio può trasformarsi in un fenomeno culturale che attraversa cinema, fumetti, videogiochi e social network. La tecnologia ha reso possibile questa evoluzione, mettendo in comunicazione persone che condividono interessi anche a migliaia di chilometri di distanza.

La vera innovazione, però, non riguarda soltanto le piattaforme o gli strumenti digitali. Riguarda il cambiamento del rapporto tra industria e pubblico. Nella nuova economia dell’intrattenimento le aziende non competono soltanto per vendere il prodotto migliore, ma per conquistare l’attenzione, la fiducia e la partecipazione delle persone e le passioni diventano un motore economico, quando smettono di essere un’esperienza individuale e si trasformano in una comunità capace di creare valore, contenuti e nuove opportunità.

Foto credits Milan Games Week