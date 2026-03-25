Il codice della complessità: governare l’innovazione a “rischio zero”

Non è solo uno show, è un caso studio di ingegneria gestionale. Tra “gemelli digitali”, laboratori segreti a Milano e tecnologie prese in prestito dall’automotive, ecco come Casta Diva Group governa l’innovazione in un contesto dove il fallimento non è un’opzione.

In un’epoca in cui l’innovazione è spesso ridotta a un feticcio estetico, esiste un perimetro dove la tecnologia smette di essere “effetti speciali” e diventa governance pura. Questo perimetro è delimitato dai bordi di una pista di ghiaccio a Cortina d’Ampezzo. Qui, per la Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il team di Casta Diva Group sta affrontando quello che in gergo tecnico viene definito un “evento ad alta esposizione con rischio reputazionale massimo”. La sfida non è (solo) artistica. La sfida è governare un ecosistema di tecnologie eterogenee — laser, robotica, sensoristica, AI — in un ambiente dove il tempo fisico è il principale nemico e la sicurezza nazionale può spegnere il tuo show in un secondo. Benvenuti nel laboratorio della Governance dell’Innovazione, un puzzle estremamente complesso. La tecnologia è, infatti, come un iceberg: se la sua punta è la coreografia visibile di luci e automazioni che incanta il pubblico, la sua massa sommersa è l’infrastruttura invisibile di simulazione, coordinamento e governance che permette al miracolo di accadere

La dottrina della “Tecnologia Matura”

Il primo pilastro della governance in contesti critici è il rifiuto della novità fine a sé stessa. Francesco e Angelo, le menti dietro il progetto, applicano un filtro spietato: una tecnologia entra nello show solo se è “matura” cioè affidabile. “L’innovazione non è la novità, è la soluzione che porta qualcosa al racconto”, spiegano. In questo contesto, governare l’innovazione significa saper dire di no. Un’innovazione viene accettata solo se risponde a una tripla verifica di ridondanza: deve essere testabile in un ambiente fisco o virtuale, deve avere un’alternativa (spesso analogica) pronta e non deve dipendere da variabili esterne fuori controllo (come il meteo o le frequenze radio sature).

In questo quadro, vige una regola aurea: l’innovazione non debutta mai “al buio” durante lo show. Ogni nuova soluzione viene introdotta e sottoposta a uno stress-test senza sosta in contesti protetti; solo quando le prove garantiscono una stabilità totale e un’affidabilità a prova di errore, la tecnologia riceve il via libera per diventare parte integrante dello spettacolo. Il palcoscenico, per Casta Diva, è esclusivamente il luogo della certezza e dell’esecuzione, mai quello della sperimentazione.

Il Digital Twin come spina dorsale decisionale

Il problema logistico di Cortina è stringente: 20 ore di tempo per l’allestimento (load-in). In termini di project management, è , è una scommessa contro l’orologio.. La soluzione di governance adottata è la virtualizzazione totale del processo. Attraverso la creazione di un Digital Twin (un gemello digitale) della venue, il team trasforma il cantiere fisico in un flusso di dati pre-calcolato. Utilizzando suite software come Depence e sistemi di controllo MA3 e Watchout, ogni singolo impulso luminoso o movimento meccanico viene “cucinato” mesi prima a Milano. Casta Diva ha inoltre allestito a Milano uno spazio fisico dedicato, una sorta di “Black Box” tecnologica che riproduce millimetricamente la venue di Cortina in 3D. In questo laboratorio, ogni raggio laser e ogni movimento meccanico viene testato, corretto e sincronizzato su un time code universale. Quando il team arriverà a Cortina, non dovrà “creare”, ma solo “eseguire” un codice già validato in mesi di prove fisiche e digitali a Milano.

Edge Computing vs. “The Security Ax”

Uno dei momenti più critici nella governance di un evento pubblico è l’interferenza con i protocolli di sicurezza. Durante le cerimonie, la presenza di cariche dello Stato comporta l’attivazione di sistemi di disturbo delle frequenze (jammer). In una configurazione tecnologica tradizionale, questo significherebbe il blackout totale delle automazioni wireless. Le contromisure di Casta Diva sono due: da un lato, il ritorno alla solidità dei sistemi cablati per ogni funzione vitale. Laddove l’etere diventa un territorio ostile e imprevedibile a causa dei jammer, il cavo fisico resta l’unico garante di un segnale inviolabile, trasformando la ‘vecchia’ tecnologia del cablaggio in un asset strategico di resilienza. Dall’altro una lezione di Edge Computing applicata allo spettacolo: l’intelligenza non è centralizzata nel segnale Wi-Fi, ma distribuita “on board”. Le sequenze di movimento sono caricate localmente sulle macchine; il segnale wireless invia solo un impulso binario (0 o 1). Se il segnale viene schermato, la macchina prosegue la sua missione in autonomia. Questa “sovranità locale” dei dispositivi è l’unica forma di governance possibile in un ambiente radio-ostile.

Il fattore umano come “Fail-Safe” analogico

Paradossalmente, più l’infrastruttura tecnologica diventa complessa, più la governance deve investire sull’elemento umano come ultimo strato di ridondanza. È il concetto di “Human Metronome”. I performer e il personale tecnico vengono addestrati a conoscere il “codice” dello show tanto quanto i server. Se la tecnologia dovesse fallire sistemicamente — un Black Swan (Cigno Nero) tecnologico — l’evento deve poter proseguire attraverso il ritmo interiorizzato degli esseri umani. La governance qui si sposta dall’hardware al wetware: la formazione umana è il backup definitivo di un sistema da milioni di euro.

AI e l’economia del processo: Il “Super-Stagista”

L’Intelligenza Artificiale entra nel processo di governance non come autore, ma come ottimizzatore. Casta Diva la definisce un “super-stagista”. Viene utilizzata per abbattere i tempi di produzione dei moodboard e degli script, permettendo al management di visualizzare opzioni diverse in tempo reale durante i meeting decisionali.

Tuttavia, il principio manageriale è chiaro: l’output dell’AI è materia prima grezza. La responsabilità (e la firma) rimane umana per evitare il rischio di “omologazione creativa”, un pericolo reale quando gli algoritmi iniziano a suggerire soluzioni basate su pattern preesistenti.

Cross-Fertilization: L’ibridazione dei linguaggi

Il sesto pilastro della governance è la contaminazione. Casta Diva applica la “Legge della Trinamica” di Michelangelo Pistoletto (1+1=3), cercando soluzioni in settori adiacenti o apparentemente distanti. L’innovazione tecnologica della cerimonia è un mosaico di linguaggi: tecnologie collaudate nel cinema per la gestione delle luci, protocolli di sicurezza presi in prestito dall’automotive o dall’aerospaziale, e sistemi di automazione tipici della grande televisione generalista. Questa cross-fertilization permette di importare “certezze” da altri settori per applicarle all’incertezza del live show. Non si inventa la ruota; si applica la ruota di una Formula 1 a un palcoscenico di ghiaccio: l’innovazione, quindi, nasce dal crossover tra mondi che solitamente non comunicano. Gestire la cerimonia significa orchestrare un dialogo tra ingegneri, esperti di cybersecurity, scenografi, direttori artistici e tanti altri. Il ruolo del “Governor” dell’innovazione è quello di traduttore simultaneo tra questi silos. Non si tratta di far funzionare una luce, ma di garantire che quella luce parli la stessa lingua del sistema di sicurezza e del protocollo di trasmissione televisiva.

La Legacy del Metodo

La vera eredità (legacy) della Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 non sarà solo il ricordo di uno spettacolo, ma un modello replicabile di gestione della complessità, esportabile anche in settori diversi. La governance dell’innovazione in contesti estremi ci insegna che la tecnologia è affidabile solo quando è umile: quando accetta di essere simulata, ridondata e, se necessario, sostituita dal battito di mani di un performer che conta il tempo nel silenzio di un blackout.