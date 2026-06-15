Generali punta sulle competenze per sostenere la propria trasformazione strategica e annuncia la nascita della Generali Excellence Academy, una nuova struttura globale dedicata alla formazione continua e allo sviluppo professionale delle persone del Gruppo. L’iniziativa, presentata a Trieste, si inserisce nel quadro del piano industriale “Lifetime Partner 27: Driving Excellence” e mira a rendere l’apprendimento una leva sempre più centrale per la competitività e la crescita sostenibile della compagnia.

La nuova Academy avrà sede a Palazzo Berlam, edificio simbolo della presenza di Generali a Trieste che proprio quest’anno celebra il centenario dall’avvio della sua costruzione. Da qui verrà coordinato un modello formativo destinato a coinvolgere tutte le persone del Gruppo, con l’obiettivo di sviluppare competenze, capacità e approcci manageriali coerenti con le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dai cambiamenti del mercato assicurativo.

Il progetto si fonda su una governance internazionale che coinvolgerà tutte le Business Unit del Gruppo attraverso un Multi-Country Learning Committee incaricato di definire priorità e programmi comuni. Un catalogo unico di contenuti, una faculty interna composta da manager ed esperti e una piattaforma formativa condivisa contribuiranno a diffondere competenze e best practice su scala globale. Tra gli elementi distintivi dell’Academy figura inoltre l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per personalizzare i percorsi di apprendimento, rendendoli più interattivi e accessibili.

“In un contesto in rapida evoluzione, plasmato dall’Intelligenza Artificiale e dall’innovazione tecnologica, è essenziale continuare a mettere le persone al centro della nostra trasformazione”, ha dichiarato il Group CEO Philippe Donnet, sottolineando come la nuova Academy rappresenti uno strumento per valorizzare il contributo degli oltre 90 mila professionisti del Gruppo al servizio di circa 75 milioni di clienti nel mondo.

L’investimento nella formazione parte da basi già significative. Nel 2025 Generali ha destinato 74 milioni di euro alle attività formative, in aumento rispetto ai 62,5 milioni dell’anno precedente. Nello stesso periodo l’indice di upskilling ha raggiunto il 31%, mentre l’obiettivo fissato dal Gruppo è superare il 90% entro il 2027. Numeri che testimoniano la volontà di accelerare la crescita delle competenze interne in una fase di profonda trasformazione del settore.

Per Monica Possa, Group Chief People & Organization Officer, la Generali Excellence Academy rappresenta un’evoluzione del modello di apprendimento aziendale, con un approccio più integrato, scalabile e direttamente collegato alla creazione di valore per il business. L’obiettivo è costruire un ecosistema formativo capace di accompagnare l’organizzazione nell’adattamento ai cambiamenti e nel rafforzamento di una cultura condivisa dell’eccellenza e della performance.