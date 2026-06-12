Welfare in Ageing, 5,55 milioni di euro per 15 progetti dedicati ad anziani e famiglie

Fondazione Cariplo, Fondazione Fiera Milano e Fondazione di Comunità Milano finanziano nuove iniziative per rafforzare servizi di prossimità e reti territoriali

Ammonta a 5,55 milioni di euro il finanziamento complessivo destinato ai 15 progetti selezionati nell’ambito della terza edizione del bando “Welfare in Ageing”, iniziativa promossa per sostenere le persone anziane e le loro famiglie attraverso il rafforzamento dei servizi territoriali e delle reti di comunità.

L’intervento nasce con l’obiettivo di rispondere alle sfide poste dall’invecchiamento della popolazione, favorendo modelli di welfare in grado di individuare precocemente le situazioni di fragilità e di offrire percorsi di accompagnamento che tengano conto non solo dei bisogni assistenziali, ma anche degli aspetti sociali e relazionali. Particolare attenzione viene riservata all’integrazione tra servizi sociali e sanitari e allo sviluppo di soluzioni accessibili e coordinate sul territorio.

Nelle prime due edizioni del bando sono stati sostenuti complessivamente 30 progetti per un valore di 12,7 milioni di euro. La terza edizione consolida questo percorso, finanziando ulteriori 15 iniziative grazie alla collaborazione tra diversi soggetti filantropici.

Dei 5,55 milioni di euro stanziati, oltre 3,7 milioni provengono da Fondazione Cariplo, mentre 1,8 milioni sono messi a disposizione dal “Fondo Fondazione Fiera Milano per la Lotta al Coronavirus”, costituito presso Fondazione di Comunità Milano.

Il Fondo rappresenta una delle principali esperienze di solidarietà nate durante l’emergenza sanitaria del 2020. Creato per sostenere la risposta alla pandemia, ha raccolto contributi da circa 6.000 donatori privati tra cittadini, imprese e organizzazioni. Oggi una parte delle risorse residue viene destinata a interventi a favore delle categorie più fragili della Città Metropolitana di Milano.

I partenariati coinvolti nei progetti selezionati comprendono complessivamente 90 organizzazioni, di cui 15 capofila e 75 partner. Nel corso delle tre edizioni del bando sono state attivate iniziative in tutte le province di riferimento di Fondazione Cariplo.

Azzone: “Puntare sugli anziani come risorsa”

Secondo il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone, il tema dell’invecchiamento richiede una risposta strutturata e condivisa. “I dati sull’andamento demografico sono noti da tempo. Abbiamo una popolazione in larga parte anziana. Anche in questo caso abbiamo una sola possibilità: gestire al meglio il fenomeno. Per questo con i progetti di Welfare in Ageing vogliamo connettere, rafforzare e innovare i servizi a supporto delle persone anziane e delle loro famiglie facendo leva nel miglior modo possibile sulle risorse disponibili e con il coinvolgimento della comunità”, ha dichiarato.

Azzone ha inoltre sottolineato come l’obiettivo non sia soltanto affrontare le fragilità legate all’età avanzata, ma anche valorizzare il ruolo degli anziani nella società: “Tra gli obiettivi non c’è solo il contrasto al fenomeno, ma ribaltare la prospettiva, puntando sugli anziani come risorsa”.

Bozzetti: “Si rinnova un patrimonio di solidarietà”

Il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, ha evidenziato il legame tra il nuovo programma di interventi e l’esperienza maturata durante la pandemia. “Siamo particolarmente orgogliosi di poter mettere a disposizione queste risorse a favore del nostro territorio. Il Fondo Fondazione Fiera Milano per la Lotta al Coronavirus nacque in uno dei momenti più difficili della nostra comunità, grazie alla straordinaria generosità di migliaia di cittadini, imprese e organizzazioni che contribuirono alla realizzazione dell’Ospedale in Fiera, dei centri vaccinali e di altri interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria”, ha affermato.

“Oggi quel patrimonio di solidarietà si rinnova per rispondere a una delle principali sfide del nostro tempo: accompagnare l’invecchiamento della popolazione e sostenere le persone più fragili”.

Marchetti: “Servono risorse e progettualità condivise”

Anche il presidente di Fondazione di Comunità Milano, Carlo Marchetti, ha posto l’accento sulla necessità di costruire modelli di cura basati sulla comunità e sulla collaborazione tra soggetti diversi.

“Costruire e testare un modello community-based per la cura delle persone anziane è una delle sfide del nostro territorio. Fondazione di Comunità Milano fa la sua parte favorendo l’aggregazione di risorse economiche su interventi di ampio respiro”, ha spiegato.

Marchetti ha ricordato che l’integrazione delle risorse del Fondo Fondazione Fiera Milano con il bando promosso da Fondazione Cariplo consentirà di sostenere interventi diffusi tra Milano e diversi comuni dell’area metropolitana. “I bisogni del territorio sono in continua evoluzione e la filantropia di prossimità, per essere davvero incisiva, deve saper aggregare risorse, competenze e progettualità”, ha concluso.

I 15 progetti finanziati

I progetti selezionati interesseranno Milano e numerose province lombarde, con interventi che spaziano dal rafforzamento dei servizi domiciliari alla promozione dell’invecchiamento attivo, fino allo sviluppo di reti di prossimità e modelli integrati di presa in carico.

Tra le iniziative finanziate figurano A.N.C.O.R.A., dedicato ai comuni dell’hinterland nord-ovest milanese; Vicini Prossimi, rivolto al contrasto dell’isolamento sociale nell’area metropolitana di Milano; Salute in comunità, promosso dal Comune di Milano per rafforzare l’integrazione tra servizi sociali e sanitari; e ViVi – Vicini di Vita, che punta a sviluppare soluzioni di co-housing e welfare di prossimità a Peschiera Borromeo.

Completano il quadro altri undici progetti distribuiti nelle province di Monza e Brianza, Sondrio, Brescia, Bergamo, Mantova, Como, Cremona e Varese, con l’obiettivo comune di sostenere l’autonomia delle persone anziane, rafforzare il ruolo delle comunità locali e promuovere modelli innovativi di welfare territoriale.