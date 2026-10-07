Red Lynx, tech company dell’IA, inaugura il suo Strategic Advisory Board

Contenuto a cura di Red Lynx

Red Lynx, tech company italiana specializzata in soluzioni e prodotti AI-based per le imprese, in particolare industriali, è orgogliosa di inaugurare il suo Strategic Advisory Board, composto da ricercatori e professionisti di alto livello che contribuiranno ad ampliare gli orizzonti e la visione aziendale con la loro grande esperienza scientifica e professionale, e con la loro profonda conoscenza dell’Intelligenza Artificiale (IA), della robotica avanzata e in generale del mondo tecnologico. Si tratta, nella fattispecie, di:

Elisa Ricci , professoressa ordinaria presso l’Università degli Studi di Trento (DISI) e presso la Fondazione Bruno Kessler, attiva nel Deep Learning per la Computer Vision e nella percezione robotica

, professoressa ordinaria presso l’Università degli Studi di Trento (DISI) e presso la Fondazione Bruno Kessler, attiva nel Deep Learning per la Computer Vision e nella percezione robotica Gabriele Costante , professore associato presso l’Università degli Studi di Perugia (DI), attivo nell’IA, nel Machine Learning e nella Computer Vision applicati alla robotica autonoma all’ISARLab

, professore associato presso l’Università degli Studi di Perugia (DI), attivo nell’IA, nel Machine Learning e nella Computer Vision applicati alla robotica autonoma all’ISARLab Jacopo Staiano , professore associato presso l’Università degli Studi di Trento (DEM), attivo nel Natural Language Processing, nel Deep Learning e nei Large Language Models; ex capo della ricerca presso reciTAL.ai

, professore associato presso l’Università degli Studi di Trento (DEM), attivo nel Natural Language Processing, nel Deep Learning e nei Large Language Models; ex capo della ricerca presso reciTAL.ai Francesco Santini , professore associato presso l’Università degli Studi di Perugia nonché vicedirettore del Dipartimento di Matematica e Informatica (DMI) della stessa, attivo nei modelli di argomentazione per l’IA, nella programmazione con vincoli, nella sicurezza cibernetica e nelle tecnologie blockchain

, professore associato presso l’Università degli Studi di Perugia nonché vicedirettore del Dipartimento di Matematica e Informatica (DMI) della stessa, attivo nei modelli di argomentazione per l’IA, nella programmazione con vincoli, nella sicurezza cibernetica e nelle tecnologie blockchain Dante Trincia, amministratore di MAD.e, già partner in Reply Group, attivo nelle piattaforme digitali IoT e nelle energie rinnovabili, nonché in progetti di digital transformation ed energy transition per grandi clienti nazionali e internazionali

«Per noi è fonte di estrema soddisfazione inaugurare uno Strategic Advisory Board di tale spessore, tecnoscientifico e imprenditoriale ma soprattutto umano, internazionale e allo stesso tempo fortemente radicato in Italia, in particolare in Umbria e nel nordest – sottolinea Alessandro Devo, socio cofondatore di Red Lynx –. Il 2027 sarà un anno decisivo per l’azienda, specialmente per quanto riguarda i nuovi prodotti che metteremo a disposizione del sistema produttivo, e i nuovi mercati su cui ci affacceremo. Per tale ragione consideriamo prezioso il contributo che Elisa, Gabriele, Francesco, Jacopo e Dante ci forniranno, e a loro vogliamo esprimere sin d’ora la nostra profonda gratitudine».