Per Newsweek Amplifon è tra i luoghi di lavoro USA che ispirano più fiducia

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per l’udito, è nella lista 2026 dei migliori luoghi di lavoro in termini di fiducia in America (America’s Greatest Workplaces for Trust 2026) secondo la rivista statunitense Newsweek. Il gruppo italiano guidato dall’amministratore delegato Enrico Vita vanta ricavi annui di 2,4 miliardi di euro, opera in 25 Paesi e 5 continenti con 20.600 persone e una rete di 10mila centri audiologici.

La classifica “America’s Greatest Workplaces for Trust 2026” riunisce i datori di lavoro statunitensi con oltre 1.000 dipendenti in base alla loro capacità di promuovere la fiducia sul luogo di lavoro. La lista considera fattori come integrità, trasparenza, equità di trattamento, sicurezza e rispetto, utilizzando un sondaggio nazionale, analisi documentale e dati di terze parti.

L’inclusione nella graduatoria degli America’s Greatest Workplaces for Trust si aggiunge ad altri analoghi riconoscimenti ricevuti da Amplifon, dalle certificazioni Global Top Employer e Global Leading Employer, all’inserimento nelle graduatorie World’s Best Companies di TIME Magazine e World’s Best Companies for Womendel Financial Times, ma anche America’s Most Loved Workplace e Most Trustworthy Company secondo Newsweek.

Qui la lista completa degli America’s Greatest Workplaces for Trust 2026