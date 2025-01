UniCredit e Confcommercio siglano un accordo per supportare le imprese nel percorso di crescita

UniCredit e Confcommercio-Imprese per l’Italia hanno siglato un accordo per sostenere le PMI associate. L’intesa include strumenti di finanziamento per investimenti, soluzioni digitali per la gestione dei flussi finanziari e iniziative per la sostenibilità ESG

Con la legge di bilancio 2024 sono stati rinnovati molti bonus e incentivi dedicati alle imprese per sostenere l’Economia. Si tratta di misure fiscali, come ad esempio finanziamenti a fondo perduto o agevolazioni per l’acquisto di nuovi beni strumentali, avviate negli anni scorsi e prorogate anche per l’anno in corso o in scadenza. Obiettivo comune è fornire aiuti alle impreseesistenti, incentivare gli investimenti, la digitalizzazione, la nascita di imprese a tasso zero e, in generale, rilanciare il sistema imprenditoriale nel panorama più vasto del PNRR.

Confcommercio-Imprese per l’Italia ha firmato però anche un accordo strategico con UniCredit per sostenere le imprese associate nel loro percorso di crescita e nella realizzazione di nuovi investimenti. L’intesa, annunciata attraverso un comunicato congiunto, punta a facilitare l’accesso al credito e a fornire soluzioni finanziarie su misura per le esigenze operative delle aziende.

L’accordo prevede una vasta gamma di strumenti finanziari, tra cui prestiti a medio-lungo termine, finanziamenti per l’acquisto di immobili e attrezzature, e soluzioni per ottimizzare la gestione dei flussi di cassa e delle transazioni finanziarie. Inoltre, particolare attenzione è dedicata agli investimenti sostenibili, in linea con i principi ESG (Environmental, Social, and Governance). Tra le iniziative, spiccano le soluzioni per l’efficienza energetica, la riduzione delle emissioni di CO₂ e l’adozione di modelli di business più sostenibili.

Formazione gratuita per le imprese del terziario

UniCredit metterà a disposizione delle imprese la propria Banking Academy, offrendo corsi di formazione gratuiti su temi chiave come la gestione finanziaria, l’accesso al credito, le opportunità di finanziamento per progetti ESG, la digitalizzazione e le strategie per l’export management.

“Con questo nuovo accordo con UniCredit, offriamo alle imprese associate condizioni vantaggiose per l’apertura di conti business e l’adozione di soluzioni di pagamento digitale – ha dichiarato Enrico Postacchini, componente di Giunta di Confcommercio con incarico per commercio e città – strumenti ormai indispensabili per le attività del terziario”.

Supporto concreto alle PMI

Anche Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit, ha sottolineato l’importanza di questo accordo: “Confermiamo il nostro impegno a supportare le PMI del territorio, favorendo la loro crescita e solidità. Vogliamo essere al loro fianco, offrendo una gamma di prodotti e soluzioni personalizzate, in particolare per semplificare la gestione dei flussi di cassa e delle transazioni”.

Con questo accordo, UniCredit e Confcommercio ribadiscono il proprio impegno a favore delle PMI, contribuendo non solo al loro sviluppo economico ma anche alla transizione verso modelli di business più sostenibili e innovativi.

