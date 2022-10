Dal 16 al 20 novembre torna il Bookcity di Milano dedicato a libri ed editoria

26 Ottobre 2022

Per la decima edizione il tema scelto è “La vita ibrida” attraverso i libri. L’importante manifestazione culturale vede il patrocinio del Comune di Milano e diversi partners importanti del mondo dell’informazione e dell’editoria

Milano– Anche quest’anno, dal 16 al 20 novembre, torna a Milano per la sua decima edizione, “Bookcity“, kermesse dedicata a promuovere la lettura, il mondo editoriale e culturale in ogni sua forma.

Come sempre, l’iniziativa vede il patrocinio de Comune di Milano, e la collaborazione di diversi partners importanti legati al settore dell’informazione e della editoria.

L’intera città ospiterà tantissimi eventi, dibattiti e presentazioni delle ultime novità librarie, con un programma fittissimo di appuntamenti, che è possibile consultare direttamente sul sito di Bookcity Milano.

In occasione della conferenza stampa di presentazione svoltasi lo scorso 24 ottobre, gli organizzatori dell’iniziativa culturale hanno affermato: “Quest’anno BookCity, intende dare voce e spazio a tutto ciò che è ibrido, senza l’inutile pretesa di definirlo, ma con la curiosità di esplorarlo: per questo motivo, il tema scelto per l’undicesima edizione è “La vita ibrida”, un argomento attuale, figlio della complessità contemporanea. Il mondo di oggi è ibrido. Ibrido il lavoro, ibrida la vita, sempre più scissa tra online e offline, ibride la comunicazione e la narrazione, ibridi sono l’identità e i generi, ibrida è l’esperienza delle nuove generazioni e, dall’alba dei tempi, ibride sono le culture. In un mondo alla ricerca di semplificazioni rassicuranti, la parola ibrido può spaventare; eppure, ibrido è da sempre il terreno più fertile per il germogliare della cultura e delle arti: ibrido è un invito alla contaminazione feconda delle discipline, all’attraversamento degli steccati della conoscenza, un et et che si sostituisce all’aut aut“.

In questa edizione, vi sarà un intensificarsi ed espandersi degli eventi atti a promuovere la lettura su tutto il perimetro urbano, coinvolgendo il più largo numero di cittadini possibile e non focalizzandosi esclusivamente sulle zone centrali, ma premurandosi di raggiungere anche quelle di periferia, costantemente dimenticate dai riflettori.

Bookcity Milano è nato nel 2012 da una collaborazione stretta tra amministrazione comunale e mondo dell’editoria, grazie a Fondazione Corriere della Sera , Fondazione Feltrinelli, Fondazione Mondadori, e Fondazione Mauri, riunite nella Associazione Bookcity, presieduta da Piergaetano Marchetti, ma con l’apporto anche delle associazioni degli editori, librai e bibliotecari.

Ogni anno, il festival librari, attiva un considerevole flusso di scambi turisitici, economico-sociali e culturali, portando lustro e dinamismo alla città di Milano.