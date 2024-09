Il gas naturale e low carbon è la chiave per un sistema energetico equilibrato

24 Settembre 2024

Snam, insieme a IGU e Rystad Energy, ha presentato oggi, con un webinar, il Global Gas Report 2024, che analizza le tendenze del mercato globale del gas e le sfide che caratterizzano il settore. Il rapporto, frutto della collaborazione di Snam, evidenzia la continua crescita della domanda di gas, le fragilità del contesto internazionale e la centralità delle tecnologie a basso contenuto di carbonio. La strategia di Snam si focalizza su un’infrastrutturazione “future-proof”, che mira a garantire sicurezza energetica e sostenere la transizione verso un sistema decarbonizzato.

Secondo il Global Gas Report 2024, la domanda globale di gas naturale ha registrato un aumento di 59 miliardi di metri cubi (Bcm) nel 2023 (+1,5 per cento rispetto al 2022). Questo trend di crescita proseguirà nel 2024 con un incremento previsto di 87 Bcm (+2,1 per cento). L’Asia, dove Snam sta espandendo la sua rete di infrastrutture, rimane il principale driver della crescita, con un aumento previsto della domanda di 43 Bcm (+4,3 per cento) nel 2024. Anche il Medio Oriente (+29 Bcm, +4,7 per cento) e il Nord America (+8 Bcm, +0,7 per cento) rappresentano aree chiave per l’espansione della domanda, regioni in cui Snam osserva con attenzione l’evoluzione del mercato.

In Europa, la domanda di gas è diminuita di 31 Bcm (-6,3 per cento) nel 2023, complice l’inverno mite e la crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili e nucleare. Nonostante ciò, Snam continua a investire nell’adeguamento delle infrastrutture esistenti, puntando a migliorare la resilienza del sistema energetico europeo e garantire la sicurezza delle forniture per il futuro.

Il report sottolinea anche la crescente importanza delle tecnologie a basse emissioni di carbonio. Snam, leader nello sviluppo di infrastrutture energetiche, sta accelerando i propri investimenti in gas rinnovabili e tecnologie come il biometano, l’idrogeno e il CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage).

La produzione di biometano, anche se ancora limitata a meno dell’1 per cento della domanda globale di gas, sta crescendo rapidamente, in particolare in Europa e Nord America. Snam, che ha già avviato progetti significativi per lo sviluppo di questa tecnologia, gioca un ruolo cruciale nella promozione del biometano come alternativa pulita e sostenibile.

L’idrogeno a basse emissioni, una delle tecnologie chiave per la transizione energetica, sta guadagnando terreno con una crescita annuale prevista del 45 per cento fino al 2030. Snam, che ha già avviato collaborazioni strategiche per lo sviluppo dell’idrogeno verde e blu, è in prima linea per accelerare questa transizione. Tuttavia, molti dei progetti attualmente in fase di studio sono pre-FID (Final Investment Decision), il che richiede ulteriori sforzi per garantire finanziamenti e politiche favorevoli.

A crescere è inoltre l’attenzione verso le tecnologie di cattura e stoccaggio della CO₂ (CCUS), per le quali si prevede un incremento della capacità del 42 per cento annuo fino al 2030. Snam è attivamente impegnata nello sviluppo di infrastrutture che supportino la CCUS, riconoscendo la necessità di rendere scalabili queste tecnologie per ridurre le emissioni globali.

L’infrastruttura del gas naturale, al centro delle attività di Snam, svolgerà un ruolo chiave nella transizione verso i gas rinnovabili e a basse emissioni. L’integrazione del biometano e la distribuzione dell’idrogeno richiederanno una rete infrastrutturale efficiente, e Snam, con la sua ampia esperienza, è pronta a facilitare questa evoluzione, sfruttando le sue competenze nel trasporto e nella distribuzione di gas.

Nonostante la stabilizzazione dei mercati rispetto alla volatilità record del 2022, il contesto globale del gas rimane fragile. Le preoccupazioni per la sicurezza energetica, legate anche alle tensioni geopolitiche, evidenziano l’importanza di un’infrastruttura robusta e flessibile. Snam, consapevole di queste sfide, continua a investire in soluzioni tecnologiche avanzate per ridurre la volatilità e garantire l’approvvigionamento continuo, collaborando strettamente con partner internazionali per mantenere stabile il mercato energetico.

Un altro fattore che influenza la domanda globale di gas è la crescente elettrificazione dei settori tecnologici, come l’intelligenza artificiale e i data center. Snam sta monitorando da vicino questi sviluppi per adattare le proprie strategie infrastrutturali e rispondere efficacemente alla domanda in evoluzione.

Secondo il Global Gas Report 2024 il gas naturale, insieme ai gas rinnovabili e low-carbon, sarà fondamentale per costruire un sistema energetico equilibrato, sostenibile e resiliente. Snam, con la sua visione di lungo termine, è posizionata come uno degli attori principali in questo percorso. Grazie alla sua esperienza e alla sua rete infrastrutturale, l’azienda è pronta a supportare l’adozione su larga scala di tecnologie come il biometano, l’idrogeno e la CCUS, contribuendo in modo decisivo alla riduzione delle emissioni globali e alla sicurezza delle forniture energetiche.

In un contesto di crescente domanda energetica e pressioni ambientali, Snam continuerà a giocare un ruolo chiave, collaborando con governi e industrie per creare un sistema energetico che combini sostenibilità, efficienza e affidabilità. Il gas naturale e i gas decarbonizzati, insieme alle energie rinnovabili, rappresentano la strada più sicura per raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici globali e garantire la continuità e l’affidabilità del sistema energetico.

*