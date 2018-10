Energia pulita e ICT: così Sorgenia e TIM “aiutano” le piccole imprese

4 ottobre 2018

Far crescere il business per piccole imprese e liberi professionisti oggi significa puntare sulla digitalizzazione e la sostenibilità, con un’attenzione particolare, se e quando possibile, al risparmio.

La collaborazione tra TIM e Sorgenia, dedicata al mondo del business, nasce per andare incontro alle esigenze di queste realtà professionali, che spesso trovano difficoltà ad investire sul digitale e sulla sostenibilità e magari si trovano costrette a decidere tra due aspetti fondamentali per lo sviluppo dell’attività lavorativa.

Le due aziende, così, hanno deciso di mettere a disposizione di professionisti e piccole imprese tecnologie di telecomunicazioni e ICT di ultima generazione ed energia pulita a condizioni vantaggiose.

Come? I liberi professionisti con partita iva che scelgono di sottoscrivere una fornitura con Sorgenia e quindi investire in sostenibilità hanno diritto a uno sconto del valore di 50€ sulla loro linea telefonica TIM oppure sull’attivazione di una nuova linea TIM Business. Il voucher è utilizzabile entro 60 giorni dalla sua data di emissione.

Le soluzioni offerte da TIM peraltro sono diverse: dalla connettività broadband e ultrabroadband, fissa e mobile, alle soluzioni informatiche avanzate. Il tutto con l’obiettivo di favorire la digital transformation delle aziende, con strumenti che vanno dal cloud storage alla fattura elettronica, alla unified communication, fino alle applicazioni innovative per lo smart working.

Le imprese e i professionisti che scelgono di aderire all’iniziativa utilizzeranno per la loro attività soltanto energia 100% green, con il miglior prezzo sul mercato. Inoltre, le forniture di luce e gas Sorgenia, possono essere gestite completamente in digitale, per mezzo dell’applicazione dedicata o via computer. Se poi si decide di coinvolgere e invitare gli amici, grazie ad un codice ricevuto in fase di sottoscrizione, sarà possibile ottenere un risparmio fino a 3.000 euro.

