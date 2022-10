L’avvocato Emilio Graziuso nominato “Ambasciatore di Salsomaggiore Terme”

25 Ottobre 2022

Salsomaggiore Terme (PR)- La città di Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, in piena mentalità cordiale e produttiva caratteristiche dell’Emilia Romagna, da diversi anni è solita conferire l’onorificenza di “Ambasciatore” della città, a quelle eccellenze che si distinguono nel mondo della cultura, arte, professioni, e progetti concreti di valorizzazione del territorio, nonché iniziative di interesse economico e culturale, dedite a migliorare e far conoscere il nome di Salsomaggiore Terme. Onorificenza, che viene assegnata dallo stesso Comune emiliano, e da “Sinestesia fra le Arti”, format ideato e realizzato da Ugo Massari e Cristina Lucchetti, molto attenti ad individuare e scegliere percorsi di incentivo turistico e rigenerazione urbana validi socialmente.

Il titolo onorifico di “Ambasciatore della città di Salsomaggiore Terme 2022“, è stato assegnato all’avvocato brindisino Emilio Graziuso, Presidente dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte Del Consumatore“, nel corso di una suggestiva cerimonia celebratasi nei giorni scorsi, nella cornice della Sala del Consiglio Comunale della città termale.

Nell’occasione, il Sindaco Filippo Fritteli, Ugo Massari e Cristina Lucchetti, ideatori di “Sinestesia fra le Arti“, hanno tenuto un discorso volto a rammentare le motivazioni profonde per le quali è stata creata l’onorificenza di “Ambasciastore” della Città, il cui conferimento è coinciso anche con l’assegnazione del Premio “Salamandra d’Oro 2022“. Inoltre, l’aver insignito l’avvocato Graziuso, legato affettivamente e professionalmente a Salsomaggiore, corrisponde ad un riconoscimento di merito per una persona che si è distinta particolarmente e spesa strenuamente per offrire le proprie competenze tecniche e professionali, nella totale gratuità all’intera comunità cittadina.

L’avv. Graziuso ha intessuto una collaborazione umana e professionale sempre più costante, con “Sinestesia

tra le Arti”, promuovendo ed organizzando una campagna informativa, anche a mezzo social, di riferimento e sensibilizzazione dei cittadini salesi, sui diritti dei consumatori, in veste di relatore e di partecipante a convegni e tavole rotonde tra esperti e professionisti del settore. Il sindaco Filippo Fritteli, Ugo Massari e Cristina Lucchetti hanno consegnato al neo “Ambasciatore” la pergamena e la targa dell’importante riconoscimento, nell’ambito della cerimonia di conferimento.

“Sono molto onorato ma soprattutto sono molto emozionato – commenta l’avv. Emilio Graziuso – per il conferimento di questa importante onorificenza della quale ringrazio il Comune di Salsomaggiore Terme e “Sinestesia fra le Arti”.

Se sino ad oggi mi sono impegnato per questa meravigliosa città, da ora in poi il mio contributo sarà ancora maggiore nel cercare di diffonderne la grande cultura, l’arte, la storia e le eccellenze.

Con “Sinestesia fra le Arti” abbiamo già avviato degli importanti rapporti con testate giornalistiche nazionali, regionali e comunali del sud Italia. Inoltre, stiamo esportando il modello “Negozio Diffuso Operazione Downtown ”, strumento di rigenerazione urbana ideato da “Sinestesia fra le Arti ” e, quindi, peculiarità di Salsomaggiore Terme, in altre realtà territoriali. Ed ancora, siamo impegnati con Ugo Massari e Cristina Lucchetti a mettere in contatto, sempre a livello di volontariato e disinteressato, operatori turistici pugliesi con realtà culturali ed alberghiere della Città”.

Grande soddisfazione anche tra gli organizzatori, Ugo Massari e Cristina Lucchetti, i quali affermano che : “Il conferimento di “Ambasciatore” di Salsomaggiore Terme è un momento importante sia per la comunità cittadina sia per colui che lo riceve. Con tale onorificenza, infatti, si viene a creare, anche simbolicamente, un legame indissolubile tra nostra Città e l’Ambasciatore, il quale avrà il compito morale di “esportare” Salsomaggiore in tutti gli ambiti nei quali lo stesso si troverà ad operare. In questo modo, Salsomaggiore Terme potrà arricchirsi sempre di più del contributo di idee, progetti ed attività dei propri “Ambasciatori” nonché della presenza, periodica, in città degli stessi”.

Infine, il Sindaco di Salsomaggiore Terme, Filippo Frittelli, non nasconde il suo entusiasmo: “Sono molto soddisfatto che, grazie all’aiuto di “Sinestesia fra le Arti”, siamo riusciti a riattivare, a partire da quest’anno, lo storico premio “Salamandra d’oro”.

All’interno di esso, costituisce una novità l’onorificenza “Ambasciatore” della Città di Salsomaggiore Terme, la quale sarà conferito annualmente ad esponenti del mondo della cultura, delle professioni, dell’imprenditoria e dell’economia, legate alla nostra città ed attive nel promuovere e divulgare la stessa, nelle sue

molteplici sfaccettature, al di fuori dai confini locali.

Abbiamo scelto l’avv. Emilio Graziuso quale primo “Ambasciatore” della Città per l’impegno dallo stesso profuso, nell’ultimo anno, per Salsomaggiore Terme e per promuovere il nostro Comune”.