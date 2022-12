Botti di Capodanno: 10 consigli per proteggere i nostri animali

29 Dicembre 2022

L’Oipa ha stilato un decalogo per prevenire che i fidi amici a quattro zampe possano rimanere danneggiati in qualche modo dai festeggiamenti in vista dell’ultimo giorno del 2022

Come di consueto, il prossimo 31 dicembre, i festeggiamenti previsti per l’ultimo giorno dell’anno, vedranno il susseguirsi di esplosioni di botti e fuochi d’artificio, molto spesso oltre il consentito dalla legge e dalle ordinanze dei vari Comuni di Italia. I nostri animali, rappresentano uno dei bersagli più esposti ed indifesi e possono rimanere vittime di queste pratiche molto pericolose, anche per la stessa cittadinanza. Onde evitare che si consumino tragedie o danneggiamenti di qualunque tipo per i nostri amici a quattro zampe, l’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali), ha stilato dieci suggerimenti semplici per la messa in sicurezza di cani e gatti. “L’inizio del nuovo anno dovrebbe essere una gioia per tutti, non motivo di terrore e angoscia“, commenta il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. “Allo stesso tempo, facciamo appello alle forze dell’ordine affinché considerino una priorità i controlli finalizzati a far rispettare le ordinanze, non minimizzando le conseguenze, dirette e indirette, di una condotta irresponsabile da parte di chi maneggia i petardi“.

I 10 consigli dell’Oipa

1. Tenere gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi.

2. Evitare di lasciarli soli, in quanto potrebbero avere reazioni inconsulte e procurarsi ferite. Infondere loro tranquillità e relax, cercando di tenerli occupati.

3. Non lasciarli in giardino, ma farli stare in casa o in un luogo protetto, anche per gli animali che solitamente vivono all’aperto, per impedirne la fuga.

4. Alzare il volume di radio o televisione, chiudendo le finestre e le persiane.

5. Permettere loro di rintanarsi in un luogo che gli risulta congeniale, anche se normalmente non glielo lasciamo frequentare.

6. Tenerli al guinzaglio nel corso delle passeggiate, per evitare che vengano liberati nelle aree adibite agli animali e tentino la fuga per colpa della paura.

7. Rivolgersi ad un veterinario comportamentalista perché, eventualmente, ci prescriva una terapia rilassante.

8. Evitare tassativamente di somministrare in moto autonomo e senza autorizzazione medicaz, qualsiasi farmaco tranquillante, per il rischio di reazioni gravi o mortali.

9. Valutare la possibilità di trascorrere il Capodanno lontano dai rumori forti della città.

10. Chiedere al proprio Comune di residenza di emettere un’ordinanza che vieti i botti e sensibilizzi i cittadini sui rischi connessi e le conseguenze pericolosissime che possono generarsi per animali domestici e selvatici.

A Capodanno, come per il resto della nostra vita insieme, non dimentichiamo di avere a cuore le loro emozioni, trasmettendogli sicurezza e comprensione. Ci ricompenseranno con una dose doppia d’Amore.