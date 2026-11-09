Elezioni di midterm 2026, cosa cambia in Europa

Storicamente le elezioni di metà mandato americane ricevono poco spazio mediatico a livello globale. Di questo turno, però—dato il coinvolgimento internazionale sempre più incisivo da parte degli Stati Uniti—in Italia e nel resto d’Europa abbiamo seguito con attenzione. Dopo la stravittoria dei democratici, resta da chiedersi quali saranno le conseguenze economiche e politiche per noi che osserviamo da lontano.

Secondo un sondaggio Euroscope, la maggioranza degli europei sperava nella sconfitta di Donald Trump—precisamente il 58%—mentre appena il 18% appoggiava i Repubblicani. Un analogo sondaggio YouGov ha rilevato che solo il 9,5% degli europei ha un’opinione favorevole nei confronti di Trump. Gli intervistati citano fattori economici come principale motivo della loro disapprovazione. Del resto, dal ritorno di Trump alla Casa Bianca, l’Europa ha sofferto da quel punto di vista.

Da un lato i dazi—una delle principali ragioni dell’incertezza economica che ha caratterizzato gli ultimi tempi. Nel 2025 le esportazioni dell’UE verso gli Stati Uniti sono calate del 4,1%, mentre per il 2026 il calo previsto è del 4,6%. Per Commerzbank, i dazi ridurranno il PIL dell’Eurozona dello 0,3% solo nel 2026—altre stime raggiungono lo 0,5%. Dall’altro la guerra in Iran, che, dal suo inizio fino al 30 settembre, è costata circa 16,5 miliardi di euro a famiglie e imprese italiane. Negli Stati Uniti la situazione è altrettanto drammatica: nell’ultimo anno l’olio combustibile è rincarato del 52%, la carne macinata di manzo del 7,2%, il pesce del 6,5%, il caffè e lo zucchero del 6,1%, l’elettricità del 3,8%.

Dato il quadro economico generale, è facile capire come così tanti europei (e americani) sperassero che un cambio di maggioranza parlamentare potesse in qualche modo costringere Trump a fare marcia indietro sulle politiche più dannose, sia in patria sia all’estero. Tuttavia, analizzando la struttura del governo americano e i precedenti storici, si capisce che Trump mantiene un ampio margine di manovra sulle questioni che incidono maggiormente sull’economia europea.

Ne è convinta Heather Hurlburt, esperta statunitense di politica estera: “un nuovo Congresso a maggioranza democratica cercherà di arginare Trump sulla politica estera e sul commercio”, eppure “non avrà grande successo.” Questo, spiega Hurlburt, “a causa della struttura del nostro sistema, non perché manchi la volontà da parte dei democratici.” La Costituzione americana attribuisce al Congresso il potere di stabilire tasse e dazi commerciali. Tuttavia, nel corso dei decenni, il Congresso stesso ha delegato parte di questo potere al Presidente attraverso una serie di leggi specifiche, nate per motivi di sicurezza nazionale o di emergenza economica. Anche qualora il Congresso decidesse di approvare una legge per revocare o limitare i dazi imposti da Trump, il Presidente ha il potere di opporre il veto. Per superare questo veto e rendere la legge effettiva contro la volontà della Casa Bianca, il Congresso avrebbe bisogno di una maggioranza dei due terzi in entrambi i rami del Parlamento. Si tratta di una soglia difficilissima da raggiungere in un clima politico fortemente polarizzato.

Per quanto riguarda la guerra in Iran e i conflitti militari in generale, esiste il sistema dei contrappesi americano, che affida ampi poteri al Congresso, come ad esempio la dichiarazione di guerra o il potere della borsa. Ciò nonostante, questi meccanismi di limitazione del potere esecutivo vengono sempre più ignorati. La guerra in Iran ne è la dimostrazione, essendo stata avviata dall’amministrazione Trump senza una formale approvazione da parte del Congresso. Del resto non si tratta di un fenomeno recente—basti pensare alla guerra in Iraq e agli interventi in Libia del 2011.

C’è poi il fattore “lame duck”, o anatra zoppa, in cui un presidente al secondo mandato, che non può ricandidarsi e ha perso peso politico, “vede diminuire il proprio potere in altri ambiti e trova quindi nella politica estera uno dei campi in cui può ancora esercitare appieno il potere presidenziale”, spiega Hurlburt. Lo dimostra il “troop surge” (l’ondata di truppe) del 2007, quando Bush ordinò l’invio di oltre 20.000 soldati in Iraq esattamente due mesi dopo le elezioni di metà mandato , in cui la forte opposizione dell’opinione pubblica alla guerra portò a una pesante sconfitta per il Partito Repubblicano.

Al Congresso resteranno comunque alcune linee d’azione per limitare il potere di Trump nella seconda metà del suo mandato. Le commissioni parlamentari potranno avviare indagini formali sull’operato della Casa Bianca. L’attenzione si concentrerà principalmente sulle politiche migratorie dell’ICE e sulle operazioni militari. Inoltre, il Congresso potrà tagliare o negare i fondi per i conflitti armati, come la guerra in Iran—tuttavia il futuro rimane incerto. Forse Trump si occuperà più di costruire archi di trionfo in giro per Washington, o di tutelare gli interessi economici della famiglia dopo la presidenza. Ma se gli ultimi anni possono servire da indicazione, è più probabile che continuerà a seminare il caos in giro per il mondo.