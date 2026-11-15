La memoria corta degli italiani è il migliore alleato dei politici

Da Trump a Conte, dalla NATO al pacifismo di convenienza: in Italia cambiano le posizioni, si riscrivono le storie e nessuno sembra più ricordare nulla. Ma il problema non è soltanto chi racconta: è anche chi continua a credere. (Bilingual text)

In Italia la memoria politica ha una caratteristica singolare: funziona benissimo quando si tratta di ricordare gli errori degli avversari, ma diventa improvvisamente fragile quando dovrebbe occuparsi di quelli dei propri beniamini.

Le dichiarazioni vengono dimenticate, le promesse archiviate, le contraddizioni trasformate in evoluzioni politiche. E chi ieri sosteneva una posizione, oggi può sostenere l’esatto contrario senza sentire il bisogno di spiegare troppo. Tanto, prima o poi, qualcuno dimenticherà.

È un meccanismo che riguarda tutti gli schieramenti. Destra, sinistra, centro, populisti, progressisti, sovranisti e sedicenti liberali. Cambiano le bandiere, non il metodo.

Il problema non è cambiare idea. In politica, come nella vita, può essere legittimo farlo. Il problema è pretendere che gli altri dimentichino quella precedente. E soprattutto pensare che basti cambiare il linguaggio per cancellare la storia.

Prendiamo Giuseppe Conte. Il caso è particolarmente interessante perché permette di seguire, attraverso dichiarazioni pubbliche e passaggi documentati, quanto possano cambiare le posizioni politiche e quanto facilmente la memoria collettiva si adegui al racconto del momento.

Nel luglio 2018, durante il vertice NATO di Bruxelles, Conte dichiarò che l’Italia avrebbe mantenuto gli impegni di spesa ereditati, senza prevedere stanziamenti aggiuntivi. Pochi giorni dopo, il 30 luglio, alla Casa Bianca, incontrò Donald Trump. Nella conferenza stampa congiunta il presidente americano lo accolse definendolo un nuovo amico. Conte, dal canto suo, condivise apertamente la posizione di Trump sulla necessità di riequilibrare gli oneri finanziari dell’Alleanza atlantica, giudicando ragionevoli le critiche americane e impegnandosi a farsi portavoce di quel messaggio presso gli altri alleati. [1]

Non è un’interpretazione. È una dichiarazione pubblica, registrata e consultabile.

C’è poi un altro elemento, raccontato dalla stampa italiana in quei giorni. Un articolo di Tommaso Ciriaco su Repubblica, pubblicato il 30 luglio 2018 e aggiornato il giorno successivo, ricostruì le preoccupazioni manifestate da Trump a Conte sui rapporti di Matteo Salvini con la Russia e sul rischio che il leader leghista potesse diventare presidente del Consiglio. Secondo quella ricostruzione giornalistica, il presidente americano avrebbe chiesto garanzie sulla collocazione internazionale dell’Italia e sulle sanzioni a Mosca. [2]

È necessario distinguere: la conferenza stampa alla Casa Bianca è un documento ufficiale; il contenuto dei colloqui riservati è una ricostruzione giornalistica. Ma il quadro politico che ne emerge è significativo.

Conte cercava un rapporto privilegiato con Trump. Salvini, contemporaneamente, coltivava una propria ambizione di accreditamento internazionale, anche attraverso i rapporti con Mosca. Due protagonisti dello stesso governo, due strategie, due diverse interpretazioni del rapporto con le potenze straniere.

Nel giugno 2019 Salvini si recò a Washington, dove incontrò il segretario di Stato Mike Pompeo e il vicepresidente Mike Pence. Non incontrò Trump, ma cercò di presentarsi come un interlocutore privilegiato dell’amministrazione americana. [3]

La competizione per il rapporto con gli Stati Uniti era tutt’altro che secondaria.

Poi arrivò agosto. Salvini aprì la crisi del governo gialloverde, chiedendo di tornare alle urne mentre la Lega godeva di un consenso elettorale particolarmente elevato. Conte riferì in Senato il 20 agosto, contestò duramente la scelta del ministro dell’Interno e rassegnò le dimissioni. La crisi, tuttavia, non produsse le elezioni anticipate auspicate da Salvini. Si aprì invece la strada alla nuova maggioranza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. [4]

Ed è qui che la vicenda assume un interesse internazionale che merita di essere ricordato.

Tra il 24 e il 26 agosto 2019 si svolse a Biarritz, in Francia, il vertice del G7. Emmanuel Macron ne era il padrone di casa. Donald Trump arrivava in un clima di tensione con diversi alleati, segnato da contrasti commerciali, divergenze sulla politica internazionale e discussioni sul ruolo degli Stati Uniti nell’ordine occidentale.

Il vertice si concluse con una dichiarazione comune e con una serie di intese, tra cui quelle sul commercio internazionale e sull’Iran. Macron riuscì a mantenere aperto il dialogo con Trump e a presentare il G7 come un appuntamento di collaborazione, nonostante le tensioni della vigilia. [5]

Il 27 agosto accadde qualcosa che, a distanza di anni, meriterebbe di essere ricordato molto più spesso.

Trump pubblicò un messaggio nel quale definiva Conte un primo ministro altamente rispettato, lodava il modo in cui aveva rappresentato l’Italia al G7 e dichiarava di sperare che rimanesse presidente del Consiglio.

Un endorsement pubblico, inequivocabile. [6]

Perché proprio Conte? Perché proprio in quel momento?

Il 30 agosto 2019 Edward Luttwak offrì una sua spiegazione. In dichiarazioni rilasciate all’Adnkronos, il politologo americano sostenne che Macron aveva soddisfatto le richieste di Trump durante il G7 e gli aveva fatto un favore. In cambio, secondo Luttwak, il presidente francese avrebbe chiesto a Trump, insieme ai tedeschi e agli altri europei, di appoggiare la rapida formazione di un nuovo governo in Italia.

Non si fermò a questo. In un’intervista più ampia, ripresa da Strettoweb e attribuita a Quotidiano Nazionale, Luttwak sviluppò ulteriormente il ragionamento: Macron avrebbe chiesto a Trump una dichiarazione favorevole alla permanenza di Conte a Palazzo Chigi, in opposizione alla prospettiva politica rappresentata da Salvini. Luttwak collegò quella scelta anche agli equilibri europei, alla situazione economica italiana e al timore che una crisi prolungata potesse aggravare le difficoltà del Paese. [7]

Attenzione: non stiamo parlando di un accordo diplomatico segreto dimostrato da documenti ufficiali. Stiamo riportando una ricostruzione attribuita a un osservatore politico che, in quei giorni, formulò pubblicamente questa interpretazione. È una testimonianza contemporanea, precisa e politicamente rilevante. Non va trasformata in una certezza che le fonti non consentono di affermare.

Ma nemmeno va cancellata.

Perché il punto è proprio questo: il 27 agosto Trump auspicava pubblicamente che Conte restasse premier; il 30 agosto Luttwak spiegava quell’endorsement chiamando in causa Macron, i tedeschi e gli equilibri del G7.

Sono fatti e dichiarazioni che appartengono alla stessa vicenda. E che meritano di essere ricordati insieme.

Nel frattempo, il racconto politico italiano ha continuato a cambiare. Conte, che nel 2018 aveva condiviso pubblicamente le critiche di Trump sulla ripartizione degli oneri NATO, è diventato negli anni successivi uno dei principali oppositori dell’invio di armi all’Ucraina e delle politiche di riarmo. Ha costruito una parte importante della propria identità politica sulla critica all’escalation militare e a quella che definisce economia di guerra.

Anche questa posizione è legittima. Si può essere contrari all’invio di armi, si può contestare una strategia militare, si può chiedere una diversa politica di sicurezza. Ma allora bisogna avere l’onestà di ricordare anche ciò che si sosteneva prima, spiegando che cosa è cambiato e perché.

Perché il rispetto degli impegni assunti in sede NATO nel 2018 non coincide automaticamente con il sostegno a ogni successivo piano di riarmo. E criticare oggi l’aumento delle spese militari non cancella le dichiarazioni di ieri. Sono questioni diverse, che vanno distinte, non confuse per convenienza.

La stessa severità dovrebbe valere per Salvini, che ha attraversato stagioni politiche e internazionali molto diverse, per Meloni, che ha modificato nel tempo il proprio posizionamento su diversi temi, e per Schlein e Fratoianni, che chiedono coerenza agli avversari ma devono essere sottoposti allo stesso metro quando si tratta delle proprie posizioni.

Non esistono memorie di destra e memorie di sinistra. Esistono fatti, dichiarazioni, decisioni e responsabilità.

Eppure il dibattito pubblico italiano sembra essersi trasformato in una competizione tra tifoserie. Se il proprio leader cambia idea, ha maturato una nuova consapevolezza. Se la cambia l’avversario, è un opportunista. Se il proprio partito smentisce una promessa, è costretto dalle circostanze. Se lo fa quello degli altri, è una prova di malafede.

La memoria diventa così uno strumento a geometria variabile: selettiva, indulgente, spesso addomesticata.

Ma la responsabilità non è soltanto dei politici. È anche degli elettori che accettano questa rappresentazione, che non chiedono conto delle dichiarazioni precedenti, che non pretendono spiegazioni e che, troppo spesso, preferiscono una comoda versione dei fatti alla loro ricostruzione completa.

La politica ha certamente interesse a dimenticare. Ma una democrazia dovrebbe avere interesse a ricordare.

Ricordare non significa rimanere prigionieri del passato. Significa impedire che il passato venga riscritto ogni volta che diventa scomodo. Significa chiedere a chi governa, a chi si candida e a chi pretende di rappresentarci di rispondere delle proprie parole e delle proprie scelte.

Non chiediamo politici infallibili. Chiediamo politici capaci di spiegare le proprie contraddizioni. Non pretendiamo che non cambino mai posizione. Pretendiamo che non facciano finta di non averne mai avuta una diversa.

Perché il vero alleato dei politici che non vogliono rendere conto delle proprie scelte non è soltanto il potere, non è soltanto la propaganda, non è soltanto il controllo del dibattito pubblico.

È la nostra memoria corta.

E quando la memoria si accorcia, la responsabilità si dissolve. Le promesse diventano parole dimenticate, le contraddizioni scompaiono, gli errori si trasformano in dettagli trascurabili. Alla fine, il cittadino non giudica più ciò che un politico ha fatto: giudica soltanto ciò che il politico gli racconta di aver fatto.

È così che il consenso diventa tifo. Ed è così che il tifo diventa un alibi.

La politica, intanto, continua il suo spettacolo. I protagonisti cambiano posizione, cambiano alleanze, cambiano linguaggio e, quando serve, cambiano persino versione della propria storia.

Gli elettori applaudono, fischiano, dimenticano e ricominciano.

Con una differenza non trascurabile: il biglietto lo paghiamo tutti. Anche quelli che non hanno mai comprato il biglietto.

Bibliografia ragionata e fonti

Le fonti primarie: dichiarazioni e documenti ufficiali

Conferenza stampa Trump-Conte alla Casa Bianca, 30 luglio 2018. È la fonte centrale per documentare il rapporto politico fra i due e le dichiarazioni di Conte sulla ripartizione degli oneri NATO. È una trascrizione ufficiale dell’amministrazione americana: la fonte più solida per quel passaggio.

Trascrizione ufficiale della Casa Bianca – Trump e Conte, 30 luglio 2018

Vertice NATO di Bruxelles, 11-12 luglio 2018. La dichiarazione ufficiale dell’Alleanza chiarisce il quadro degli impegni sul burden sharing e sull’obiettivo del 2% del PIL. È importante perché consente di non confondere l’impegno politico assunto dagli alleati con l’idea che ogni governo fosse tenuto a introdurre immediatamente nuovi stanziamenti.

Dichiarazione ufficiale del vertice NATO di Bruxelles

Dichiarazioni di Conte dopo il vertice NATO, 12 luglio 2018. L’ANSA riporta le parole con cui Conte spiegò che l’Italia avrebbe mantenuto gli impegni di spesa ereditati, senza prevedere stanziamenti aggiuntivi. È una fonte giornalistica contemporanea, utile per affiancare la dichiarazione ufficiale NATO.

ANSA – «No extra NATO spending by Italy», 12 luglio 2018

Resoconto stenografico del Senato, 20 agosto 2019. È il documento parlamentare per ricostruire la crisi del governo gialloverde attraverso le parole pronunciate da Conte in Aula. È preferibile a qualsiasi ricostruzione successiva.

Senato della Repubblica – Resoconto stenografico, 20 agosto 2019

Dichiarazione conclusiva del G7 di Biarritz, 26 agosto 2019. Il documento dell’Eliseo permette di verificare il contesto del vertice: commercio, Iran, Ucraina e ricerca di una posizione comune. È utile per ricostruire il ruolo diplomatico di Macron senza attribuire al G7 risultati o accordi non documentati.

Dichiarazione dei capi di Stato e di governo del G7 di Biarritz

Conferenza stampa Trump-Macron a Biarritz, 26 agosto 2019. La trascrizione ufficiale americana documenta le dichiarazioni pubbliche dei due presidenti al termine del vertice e il clima diplomatico dell’incontro.

Casa Bianca – Conferenza stampa Trump-Macron, Biarritz, 26 agosto 2019

Il messaggio di Trump su Conte, 27 agosto 2019. Il testo del messaggio è consultabile nell’archivio dell’American Presidency Project. È la prova diretta dell’endorsement pubblico del presidente americano alla permanenza di Conte a Palazzo Chigi.

American Presidency Project – Tweet di Donald Trump, 27 agosto 2019

Le ricostruzioni giornalistiche: i retroscena da attribuire

L’incontro Trump-Conte del luglio 2018 e le preoccupazioni americane su Salvini. L’articolo di Tommaso Ciriaco su la Repubblica ricostruisce il tema dei rapporti fra Salvini e Mosca e le domande che, secondo il giornalista, Trump avrebbe rivolto a Conte. È un retroscena giornalistico, non una trascrizione ufficiale: va citato come tale.

la Repubblica – «Vertice Trump-Conte, il prezzo dell’appoggio e l’ansia della Casa Bianca», 30 luglio 2018

Luttwak all’Adnkronos, 30 agosto 2019. È una delle fonti più importanti dell’intero editoriale. Luttwak collega l’endorsement di Trump a Conte al ruolo diplomatico di Macron durante il G7 e sostiene che il presidente francese avrebbe chiesto, insieme ai tedeschi e agli altri europei, un appoggio alla rapida formazione di un governo italiano. La ripresa conserva le dichiarazioni attribuite all’intervista all’Adnkronos.

«L’endorsement del presidente Trump a Conte? Glielo avrebbe suggerito Macron» – Quotidiano La Voce, 30 agosto 2019

L’intervista più ampia di Luttwak, ripresa da Strettoweb il 30 agosto 2019. È il contributo da leggere con particolare attenzione. La testata la attribuisce a Quotidiano Nazionale e riporta un ragionamento più esteso: Macron, Trump, il ruolo dei tedeschi, la crisi italiana e la prospettiva di un governo gradito all’establishment europeo. È una ricostruzione politica di Luttwak, non la prova documentale di un accordo segreto.

Strettoweb – «Edward Luttwak: questo sarà un Governo di Mattarella, voluto e sostenuto dall’establishment europeo», 30 agosto 2019

La ripresa del Corriere della Sera delle dichiarazioni all’Adnkronos. Utile come ulteriore riscontro contemporaneo della dichiarazione di Luttwak sul ruolo di Macron e sull’endorsement a Conte.

Corriere della Sera – «Anche Macron pro Conte», 30 agosto 2019

La missione di Salvini a Washington, giugno 2019. L’ANSA documenta la visita e le dichiarazioni di Salvini sulla volontà di fare dell’Italia un interlocutore credibile degli Stati Uniti in Europa. Serve a dare contesto alla competizione politica per il rapporto con l’amministrazione americana.

ANSA – La visita di Salvini negli Stati Uniti, giugno 2019

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THE SHORT MEMORY OF ITALIANS IS POLITICIANS’ GREATEST ALLY

From Trump to Conte, from NATO to convenient pacifism: in Italy, political positions change, history gets rewritten, and nobody seems to remember anything anymore. But the problem is not just those who shape the narrative. It is also those who keep believing it.

In Italy, political memory has a peculiar characteristic: it works perfectly well when it comes to remembering the mistakes of political opponents, but suddenly becomes remarkably fragile when it is supposed to account for the mistakes of one’s own political favorites.

Statements are forgotten, promises are shelved, and contradictions are turned into political evolutions. Someone who supported one position yesterday can support its exact opposite today without feeling particularly compelled to explain why. After all, sooner or later, someone will forget.

It is a mechanism that affects every political camp. Right, left, center, populists, progressives, nationalists, and self-proclaimed liberals. The flags change, but the method remains the same.

The problem is not changing one’s mind. In politics, as in life, doing so can be perfectly legitimate. The problem is expecting everyone else to forget what you said before. And, above all, assuming that changing the language is enough to erase history.

Take Giuseppe Conte. His case is particularly interesting because it allows us to trace, through public statements and documented events, just how dramatically political positions can change—and how easily collective memory can adapt to whatever narrative is convenient at the time.

In July 2018, following the NATO summit in Brussels, Conte stated that Italy would honor the defense-spending commitments it had inherited, without providing for additional appropriations. A few days later, on July 30, he met Donald Trump at the White House. During their joint press conference, the American president welcomed him, describing him as a new friend. Conte, for his part, openly endorsed Trump’s position on the need to rebalance the financial burden within the NATO alliance. He described the American president’s criticism as reasonable and pledged to convey that message to Italy’s fellow allies. [1]

This is not an interpretation. It is a public statement, recorded and available for anyone to consult.

There is another element, reported by the Italian press at the time. An article by Tommaso Ciriaco in la Repubblica, published on July 30, 2018, and updated the following day, described Trump’s alleged concerns, expressed to Conte, about Matteo Salvini’s ties to Russia and the possibility that the League leader might become prime minister. According to that journalistic account, the American president had sought assurances about Italy’s international alignment and its position on sanctions against Moscow. [2]

A distinction is necessary: the White House press conference is an official record; the reported content of private conversations is journalistic reporting. But the political picture that emerges is significant.

Conte was seeking a privileged relationship with Trump. Salvini, at the same time, was pursuing his own international ambitions, including through his ties with Moscow. Two leading figures in the same government, two strategies, and two different approaches to Italy’s relationship with the world’s major powers.

In June 2019, Salvini traveled to Washington, where he met Secretary of State Mike Pompeo and Vice President Mike Pence. He did not meet Trump, but he sought to position himself as a privileged interlocutor for the American administration. [3]

The competition to establish a special relationship with the United States was anything but insignificant.

Then came August. Salvini triggered the collapse of the coalition government, calling for an early election at a time when the League was enjoying particularly strong electoral support. Conte addressed the Senate on August 20, sharply criticized the interior minister’s decision, and resigned. The crisis, however, did not lead to the snap election Salvini had hoped for. Instead, it paved the way for a new governing majority between the Five Star Movement and the Democratic Party. [4]

And this is where the story takes on an international dimension that deserves to be remembered.

From August 24 to 26, 2019, the G7 summit was held in Biarritz, France. Emmanuel Macron was the host. Donald Trump arrived amid tensions with several allies, against a backdrop of trade disputes, disagreements over international policy, and debate about the role of the United States in the Western order.

The summit concluded with a joint statement and a series of understandings, including on international trade and Iran. Macron managed to keep the dialogue with Trump open and present the G7 as an opportunity for cooperation rather than a diplomatic confrontation, despite the tensions leading up to the meeting. [5]

On August 27, something happened that, years later, deserves to be remembered far more often.

Trump published a message describing Conte as a highly respected prime minister, praising the way he had represented Italy at the G7, and declaring that he hoped Conte would remain in office.

A public endorsement. Unambiguous. [6]

Why Conte? Why at that particular moment?

On August 30, 2019, Edward Luttwak offered his own explanation. In remarks given to the Italian news agency Adnkronos, the American political strategist argued that Macron had accommodated Trump’s demands during the G7 and had done him a favor. In return, according to Luttwak, the French president had asked Trump, together with the Germans and other Europeans, to support the rapid formation of a new government in Italy.

He went further. In a more extensive interview, republished by Strettoweb and attributed to Quotidiano Nazionale, Luttwak developed his argument in greater detail: Macron had allegedly asked Trump to issue a statement supporting Conte’s continued tenure as prime minister, in opposition to the political prospect represented by Salvini. Luttwak also linked this decision to the balance of power in Europe, Italy’s economic situation, and fears that a prolonged political crisis could worsen the country’s difficulties. [7]

A word of caution: we are not talking about a secret diplomatic agreement proven by official documents. We are reporting an account attributed to Luttwak, an observer of international politics who publicly put forward this interpretation at the time. It is a contemporary political account, specific and relevant. It should not be turned into a certainty that the available sources do not establish.

But neither should it be erased.

Because that is precisely the point: on August 27, Trump publicly expressed his hope that Conte would remain prime minister; on August 30, Luttwak explained that endorsement by pointing to Macron, the Germans, and the political dynamics surrounding the G7.

These are facts and statements belonging to the same political episode. They deserve to be remembered together.

Meanwhile, the Italian political narrative continued to change. Conte, who in 2018 had publicly endorsed Trump’s criticism of how NATO’s financial burden was shared, became, in subsequent years, one of the leading opponents of sending weapons to Ukraine and of rearmament policies. He built a significant part of his political identity around opposition to military escalation and what he calls a war economy.

That position, too, is legitimate. One can oppose sending weapons, challenge a military strategy, and call for a different security policy. But intellectual honesty requires remembering what one supported before—and explaining what changed and why.

Because honoring NATO commitments in 2018 is not automatically the same thing as supporting every subsequent rearmament plan. And criticizing increased military spending today does not erase yesterday’s statements. These are different issues. They should be distinguished, not blurred for political convenience.

The same standard should apply to Salvini, who has moved through very different political and international phases; to Meloni, who has changed her position over time on several issues; and to Schlein and Fratoianni, who demand consistency from their opponents but should be held to precisely the same standard when their own positions are examined.

There are no right-wing memories and left-wing memories. There are facts, statements, decisions, and responsibilities.

And yet Italian public debate seems to have turned into a competition between political fan clubs. When one’s own leader changes position, it is described as a new awareness. When an opponent does the same, it is opportunism. When one’s own party breaks a promise, circumstances made it necessary. When another party does so, it is proof of bad faith.

Memory has thus become a double standard: selective, indulgent, and often carefully manipulated.

But responsibility does not lie with politicians alone. It also belongs to voters who accept this representation of events, who fail to demand accountability for previous statements, who do not insist on explanations and who, all too often, prefer a convenient version of the facts to a complete reconstruction of what actually happened.

Politics certainly has an interest in forgetting. A democracy, however, should have an interest in remembering.

Remembering does not mean remaining prisoners of the past. It means preventing the past from being rewritten every time it becomes inconvenient. It means demanding that those who govern, those who run for office, and those who claim to represent us answer for their words and their decisions.

We are not asking for infallible politicians. We are asking for politicians capable of explaining their contradictions. We do not expect them never to change their positions. We expect them not to pretend they never held a different position in the first place.

Because the greatest ally of politicians who do not want to account for their decisions is not just power, not just propaganda, and not just control over public debate.

It is our short memory.

And when memory shrinks, accountability disappears. Promises become forgotten words, contradictions vanish, and mistakes turn into insignificant details. In the end, citizens no longer judge politicians by what they have actually done. They judge them only by what politicians tell them they have done.

That is how political support becomes fan loyalty. And that is how fan loyalty becomes an excuse.

Politics, meanwhile, carries on with its show. Its leading figures change positions, change alliances, change their language and, when necessary, even change the story they tell about their own past.

Voters applaud, boo, forget, and start all over again.

With one significant difference: we all pay for the ticket. Even those who never bought one.

ANNOTATED BIBLIOGRAPHY AND SOURCES

Primary Sources: Official Statements and Documents

Trump–Conte Joint Press Conference at the White House, July 30, 2018. This is the central source documenting the political relationship between the two leaders and Conte’s statements on NATO burden-sharing. It is an official transcript from the American administration and the strongest available source for this passage.

Official White House transcript – Remarks by President Trump and Prime Minister Conte of Italy at a Joint Press Conference, July 30, 2018

NATO Brussels Summit, July 11–12, 2018. The Alliance’s official declaration clarifies the framework of commitments on burden-sharing and the 2% of GDP defense-spending guideline. It is important because it helps distinguish the political commitment undertaken by NATO allies from the assumption that every government was required to introduce immediate new appropriations.

Official NATO Brussels Summit Declaration

Conte’s Statements Following the NATO Summit, July 12, 2018. ANSA reported Conte’s remarks explaining that Italy would honor the inherited spending commitments without providing for additional appropriations. This is contemporaneous news reporting and a useful companion to NATO’s official declaration.

ANSA – “No Extra NATO Spending by Italy,” July 12, 2018

Italian Senate Parliamentary Transcript, August 20, 2019. This is the official parliamentary record for reconstructing the collapse of the Five Star Movement–League government through Conte’s own words in the Senate. It is preferable to any subsequent reconstruction of the events.

Italian Senate – Parliamentary Transcript, August 20, 2019

G7 Biarritz Leaders’ Declaration, August 26, 2019. The Élysée Palace document allows readers to verify the context of the summit: trade, Iran, Ukraine, and the effort to reach a common position. It is useful for examining Macron’s diplomatic role without attributing results or agreements to the G7 that are not documented.

G7 Biarritz – Declaration by the G7 Leaders

Trump–Macron Joint Press Conference in Biarritz, August 26, 2019. The official American transcript documents the presidents’ public statements at the conclusion of the summit and provides insight into the diplomatic atmosphere surrounding their meeting.

White House – Remarks by President Trump and President Macron of France at a Joint Press Conference, Biarritz, August 26, 2019

Trump’s Message About Conte, August 27, 2019. The text of Trump’s message is available in the American Presidency Project archive. It is direct evidence of the American president’s public endorsement of Conte remaining in office.

American Presidency Project – Donald Trump Tweets, August 27, 2019

Journalistic Accounts: Political Background and Behind-the-Scenes Reporting

The Trump–Conte Meeting in July 2018 and American Concerns About Salvini.Tommaso Ciriaco’s article in la Repubblica reconstructs the issue of Salvini’s relationship with Moscow and the questions Trump reportedly raised with Conte. This is journalistic reporting about behind-the-scenes events, not an official transcript. It should therefore be cited as such.

la Repubblica – “Vertice Trump-Conte, il prezzo dell’appoggio e l’ansia della Casa Bianca,” July 30, 2018

Luttwak’s Statements to Adnkronos, August 30, 2019. This is one of the most important sources for the entire article. Luttwak linked Trump’s endorsement of Conte to Macron’s diplomatic role during the G7. He argued that the French president had asked Trump, together with the Germans and other Europeans, to support the rapid formation of a new Italian government. The published account reproduces statements attributed to Luttwak’s interview with the Adnkronos news agency.

“Trump’s Endorsement of Conte? Macron May Have Suggested It” – Quotidiano La Voce, August 30, 2019

Luttwak’s More Extensive Interview, Republished by Strettoweb on August 30, 2019. This is a contribution that deserves particular attention. The publication attributes the interview to Quotidiano Nazionale and reports a more extensive argument involving Macron, Trump, the role of the Germans, the Italian political crisis, and the prospect of a government supported by the European establishment. It is Luttwak’s political interpretation, not documentary proof of a secret agreement.

Strettoweb – “Edward Luttwak: This Will Be a Mattarella Government, Wanted and Supported by the European Establishment,” August 30, 2019

Corriere della Sera’s Coverage of Luttwak’s Statements to Adnkronos. Useful as an additional contemporaneous source confirming Luttwak’s statements about Macron’s role and Trump’s endorsement of Conte.

Corriere della Sera – “Macron Also Supports Conte,” August 30, 2019

Salvini’s Visit to Washington, June 2019. ANSA documented the visit and Salvini’s statements about his intention to make Italy a credible interlocutor for the United States in Europe. This source provides context for the political competition to establish a special relationship with the American administration.

ANSA – Salvini’s Visit to the United States, June 2019