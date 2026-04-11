Laboratorio Germania: le luci e le ombre del salario minimo

Dal 1° gennaio di quest’anno, il salario minimo in Germania ha compiuto un ulteriore passo avanti, portandosi a 13,90 euro l’ora. In un precedente contributo (qui il link) avevamo analizzato, a grandi linee, gli impatti dell’introduzione di questa misura sull’economia reale e sulle famiglie. Tuttavia, per comprendere davvero la portata del fenomeno, è necessario guardare allo “shock” del 2022, quando il governo Scholz decise un aumento politico senza precedenti, portando la base salariale da 10,45 a 12 euro.

Sebbene non siano ancora disponibili dati definitivi sull’impatto dell’ultimo adeguamento di quest’anno, le analisi prodotte dai principali istituti economici tedeschi sugli effetti dei 12 euro offrono una prospettiva preziosa per distinguere tra miti e realtà.

L’effetto gerarchia: lo “spillover” salariale

Uno dei dati più interessanti riguarda la cosiddetta Wage Hierarchy. Il Quinto Rapporto della Commissione per il Salario Minimo (2024) conferma che l’incremento non ha beneficiato solo chi era sotto la soglia minima. Si è infatti verificato un effetto “a cascata” che ha spinto verso l’alto anche le retribuzioni di chi guadagnava fino a 16 euro l’ora.

Per questi lavoratori, lo stipendio è cresciuto tra il 3% e il 4% come risposta diretta. È la conferma che le aziende tedesche, per evitare un appiattimento dei livelli e mantenere intatto il valore del merito e dell’anzianità, hanno preferito ritoccare l’intera scala salariale medio-bassa piuttosto che comprimere eccessivamente le differenze interne.

Il paradosso delle ore lavorate

Non tutto, però, si traduce in una busta paga più pesante. Le ricerche dell’IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) hanno evidenziato un fenomeno critico: a fronte di una paga oraria cresciuta mediamente del 6% per i diretti interessati, i guadagni mensili reali sono aumentati solo del 5% circa.

La ragione risiede nella flessibilità: molte aziende e lavoratori hanno reagito riducendo leggermente l’orario di lavoro. Invece di ribaltare l’intero aumento dei costi sul prezzo finale — rischiando di perdere competitività — diverse realtà hanno preferito mantenere lo stipendio mensile invariato, accorciando però la settimana lavorativa (passando, ad esempio, da 40 a 38 ore). Un guadagno in termini di tempo, ma un freno alla crescita del potere d’acquisto effettivo.

La crisi dei Mini-Job

Un punto critico riguarda i Mini-Job, i contratti marginali esenti da contributi. Se storicamente la soglia era fissata a 450 euro, l’aumento del minimo ha reso questi contratti troppo onerosi o rigidi per molte imprese nonostante la dinamizzazione della soglia (oggi salita a 603 euro). I dati mostrano un calo dell’occupazione in questo settore specifico: molti contratti sono stati tagliati o trasformati in occupazione regolare, la quale ha comunque mostrato una buona tenuta complessiva.

Inflazione: tra costi e consumi

Il tema più scottante resta il legame con l’inflazione. Uno studio dell’IFO di Monaco ha monitorato le aspettative delle imprese: il 58% di quelle colpite dall’aumento ha dichiarato di voler reagire aumentando i prezzi. I settori più esposti sono quelli ad alta intensità di lavoro e bassa concorrenza internazionale: ristorazione, cura della persona e logistica.

Tuttavia, la Deutsche Bundesbank getta acqua sul fuoco, stimando che l’elasticità dei prezzi al consumo rispetto ai costi del lavoro sia di circa un terzo: un aumento dell’1% dei costi del lavoro si traduce mediamente in un +0,3% sui prezzi. Un impatto “moderato” dal punto di vista macroeconomico, che viene controbilanciato dall’effetto sulla domanda interna: l’aumento del reddito per milioni di cittadini con un’alta propensione al consumo agisce da stabilizzatore per il PIL, sostenendo la ripresa economica.

In conclusione, l’esperienza tedesca indica che il salario minimo non è né una bacchetta magica né un disastro annunciato. È uno strumento di redistribuzione che spinge le imprese verso una maggiore efficienza e sostiene i consumi, ma che presenta un conto in termini di riorganizzazione degli orari e pressione sui prezzi nei servizi di prossimità. Un equilibrio delicato che la Germania sta ancora cercando di calibrare.

Mentre Berlino usa la legge per stabilire una “base di dignità” che ora sfiora i 14 euro, Roma continua a puntare esclusivamente sulla contrattazione collettiva. Tuttavia, i dati OCSE ricordano che l’Italia è l’unico grande paese europeo in cui i salari reali sono rimasti stagnanti negli ultimi trent’anni, quindi il problema in Italia non è soltanto la presenza del salario minimo, ma pure i contratti collettivi.

Il “laboratorio Germania” ci pone quindi una domanda ineludibile: è preferibile un sistema che accetta un leggero aumento dei prezzi e una riorganizzazione dei servizi (come accaduto con i 12 euro nel 2022) pur di garantire una spinta verso l’alto di tutta la piramide salariale, o è meglio il modello italiano, dove l’assenza di un minimo legale sembra aver congelato verso il basso non solo le paghe dei più poveri, ma anche quelle del ceto medio?

L’esperienza tedesca suggerisce che il salario minimo, se ben calibrato, non è un freno all’economia, ma un acceleratore di produttività che costringe le imprese a competere sulla qualità del lavoro piuttosto che sul suo costo.