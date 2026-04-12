Elezioni Ungheria, Magyar vince. Si chiude l’era Orban

Affluenza record per il rinnovo del Parlamento di Budapest. Schiacciante la vittoria del partito di opposizione Tisza. Orban ha telefonato a Magyar e ha ammesso la sconfitta.

Storica svolta in Ungheria, dove alle elezioni per il rinnovo del Parlamento gli elettori hanno messo la parola fine all’era Orban e consegnato le chiavi del Paese al partito Tizsa di Peter Magyar, che fino a pochi mesi fa era tra i collaboratori dal premier Viktor Orban, rimasto ininterrottamente al governo dal 2010 (e in precedenza nella stagione 1998-2002)

Con lo spoglio arrivato alle 21.45 a oltre i due terzi delle schede, il partito d’opposizione Tisza di Peter Magyar non solo si assicura la vittoria ma conquista anche la “supermaggioranza”. Con 137 seggi su 199, si garantirebbe infatti anche i numeri per cambiare la costituzione. «Abbiamo scritto la storia», ha rivendicato trionfalmente Magyar.

La vittoria era nell’aria, ma i risultati hanno superato le indicazioni dei sondaggi pre-voto. Subito dopo la chiusura dei seggi, Magyar aveva scritto su X: «Il regime sta vivendo le sue ultime ore, ci troviamo alle porte di un cambiamento di sistema. Attraversiamolo! Rimaniamo tutti sereni e di buon umore: il tempo gioca a nostro favore! Dio benedica l’Ungheria!».

Il premier ungherese Orban ha telefonato al leader dell’opposizione Magyar ammettendo la sconfitta: «Per congratularsi per la nostra vittoria», ha scritto su Facebook lo stesso Magyar.

Le elezioni hanno registrato un’affluenza eccezionale: alle 18.30 aveva votato il 77,8% degli aventi diritto, 5,6 milioni di ungheresi, un record assoluto. Ben dieci punti percentuali in più rispetto al 2022.

La vittoria di Magyar oltre a segnare un terremoto nella politica interna ungherese, dopo la lunga stagione di Orban rappresenta anche uno scossone sulla scena internazionale. Orban aveva schierato il suo Paese su posizioni illiberali, anti-Ue, filo-putiniane e in forte sintonia con l’amministrazione Trump. Fino al punto che il 7 aprile il vicepresidente americano Vance era volato a Budapest per apportare sostegno all’alleato che appariva sfavorito nei sondaggi.

Tanta attenzione da parte del vice di Trump verso il leader di un piccolo paese nel cuore dell’Europa non era casuale. Nella rete internazionale sovranista, Orban era la stella polare. Dopo essere emerso nella scena politica ungherese alla fine degli anni ’90 come campione liberale, in opposizione a eredi e nostalgici dell’era sovietica, a partire dal 2010 – quando è ritornato al governo – Orban ha assunto posizioni sempre più illiberali, assunto una postura tirannica e compresso le garanzie democratiche e diritti civili. Del sovranismo nazionalista, illiberale e xenofobo, Orban è stato il pioniere, e per questo tenuto in grande considerazione da Trump, Putin, Netanyahu, senza tralasciare il fatto che per lungo tempo è stato lungamente tollerato anche nella Ue, grazie al fatto che fino al 2021 il suo partito Fidesz era nelle file del Ppe.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha affermato di aver avuto una conversazione telefonica con Magyar: «Ho appena avuto un colloquio con Peter Magyar per congratularmi con lui per la sua vittoria in Ungheria! La Francia saluta una vittoria della partecipazione democratica, dell’attaccamento del popolo ungherese ai valori dell’Unione europea e per l’Ungheria in Europa«, ha scritto Macron su X.

Anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è congratulato con Peter Magyar per il successo elettorale in Ungheria: «Il popolo ungherese ha deciso. Le mie più sentite congratulazioni per il tuo successo elettorale, caro Peter Magya», ha scritto il cancelliere. Congratulazioni e auguri arrivano anche dai leader di Norvegia, Svezia, Lituania e Lettonia.

E alla fine anche la premier italiana Giorgia Meloni, che durante la campagna si era schierata con Orban, si è congratulata con Magyar «per la chiara vittoria», porgendogli gli auguri del Governo italiano. La premier italiana si era schierata con Viktor Orbàn durante la campagna elettorale ungherese tant’è che nel medesimo messaggio aggiunge: «Il mio amico Orbàn continuerà a servire la sua nazione dall’opposizione»