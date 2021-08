Dal 26 al 29 agosto a Firenze la IV edizione del Festival La città dei lettori

22 Agosto 2021

Fra il 26 e il 29 agosto si svolgerà a Firenze la quarta edizione del festival letterario La città dei lettori.

Nato nel 2018, Città dei lettori è un progetto ideato e curato dall’Associazione Culturale Wimbledon e diretto da Gabriele Ametrano e Martina Donati. Nei suoi primi due anni di vita avveniva a giugno e portava a Firenze, poche settimane prima dell’assegnazione, la dozzina del Premio Strega. A partire dal 2020 le insicurezze dovute al Covid hanno fatto sì che il Festival fosse spostato a fine agosto. Quest’anno sarà ospite, venerdì 27, il vincitore dell’edizione 2021, Emanuele Trevi, con il suo Due vite, e prima di lui si svolgerà una tavola rotonda dedicata al Premio Strega Ragazzi.

Questo è uno dei cambiamenti, ma non il più importante: Città dei lettori infatti negli ultimi mesi si è espanso, trasformandosi in un festival diffuso su nove tappe in Toscana e nell’area metropolitana di Firenze. Partito a giugno, ha viaggiato fra Grosseto, Arezzo, Pontassieve e altri comuni e si concluderà il weekend del 10 e 11 settembre a Bagno a Ripoli. Un percorso di avvicinamento alla lettura e di incontro con gli autori che si decentra e va a scovare e incontrare i lettori fra le biblioteche, le piazze e i parchi della regione.

La tappa principale resta quella di Firenze che si estende su quattro giorni e mantiene più o meno lo stesso format degli anni precedenti: appuntamenti per tutto il corso della giornata (dal mattino fino alla sera alle 21 nel weekend e a partire dalle 17.30 giovedì e venerdì) che si dividono fra la Terrazza, il Belvedere e il Prato di Villa Bardini cercando di non accavallarsi.

Io leggo! è lo spazio dedicato ai più piccoli e prevede letture, laboratori e incontri interattivi.

Paesaggi letterari sono tour sul territorio in cui gli autori accompagnano i lettori in passeggiate sulla scia dei loro libri.

Tornerà anche l’appuntamento con Florence Book Party, curato da Sara Menichetti e dedicato agli amanti dei romanzi “di genere”: 25 autori di romance, chick lit e youg adult saranno a disposizione per un firma copie.

Si dedicherà anche un “ricordo laico” a Ranieri Polese Remaggi, giornalista toscano trapiantato a Milano, del Corriere della Sera, mancato pochi giorni fa. E un ricordo, soprattutto, sarà dedicato a Roberto Calasso, editore della Casa editrice Adelphi mancato il 29 luglio. Sarà Alessandro Gnocchi a raccontarlo attraverso la sua biblioteca e i suoi libri.

Quest’anno si festeggeranno inoltre i 180 anni di attività di Giunti e Città dei Lettori celebrerà l’anniversario durante il primo giorno di festival, il 26 agosto. Quel pomeriggio le letture ad alta voce di Io leggo! andranno dunque a pescare nel vastissimo catalogo della casa editrice fiorentina; Lella Costa leggerà poi Pinocchio e infine sarà ospite Favio Cantelli Anibaldi, autore per Giunti di Sanpa, madre amorosa e crudele, insieme a Walter Delogu e a Cosima Spender, regista della serie televisiva Sanpa. Luci e tenebre di San Patrignano, raccontando in questo modo la trasformazione del “libro” in quanto parola scritta, in parola detta, fra letture, teatro, cinema e serie tv.

Il 27 ci sarà poi il lancio della Scuola di lettura, un nuovo progetto che in autunno proporrà a Firenze una serie di appuntamenti di approfondimento in cui alcuni autori, in questo caso Simone Innocenti, avvicineranno il pubblico a voci rappresentative eppure quasi perdute del ‘900, come quella di Antonio Delfini, che proprio ora stanno riemergendo da una coltre di oblio.

Fra sabato e domenica, poi, saranno ospiti a Villa Bardini Nicola La Gioia, Roberto Saviano, Michela Murgia, Franco Arminio, Mario Desiati.

Come tutti gli anni, all’entrata ogni avventore riceverà in regalo un libro. Quest’anno però c’è un’altra sorpresa: fra i libri che si potranno scegliere ci sarà Leggere Cambia Tutto!, la prima edizione cartacea della rivista di Città dei lettori, uscita per la prima volta a fine luglio. Alcuni degli autori della rivista si potranno incontrare durante il festival a dialogare con gli autori: sarà infatti Lilith Moscon a introdurre Marco Balzano e Michele Rossi a presentare Emanuele Trevi.