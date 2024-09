Armani e Kith insieme per una co-lab

12 Settembre 2024

Da domani sarà disponibile la collezione firmata da Giorgio Armani e dal brand americano, intitolata “The Archetype” composta da 4 capsule ispirate ognuna ad uno specifico archetipo maschile. E il 18 settembre, riapre il flagship store Emporio Armani di Via Manzoni 31, chiuso temporaneamente lo scorso febbraio per un restyling. Atteso il ritorno anche dei marchi Armani Beauty, Armani/Dolci, Armani/Fiori e Armani/Libri. Mentre il 19 settembre presso l’Armani Teatro sarà il momento della sfilata Emporio per la moda donna primavera-estate 2025

Milano– Arriva il 13 settembre “The Archetype”, prima la collaborazione firmata da Giorgio Armani e Kith. Un momento importante dove l’alta sartoria e lo streetwear si fondono ispirandosi a 4 archetipi maschili. Per Re Giorgio, questo è il primo progetto del genere, dalle origini della maison nella metà degli anni ’70 ad oggi. Il colosso della moda made in Italy, pret à porter e di alta moda, sceglie, dunque,di avvicinarsi allo stile di strada di lusso. E, la collezione in oggetto, si prefigge proprio di ritrarre con quattro capsule specifiche gli archetipi maschili più emblematici: l’Artista, l’Intrattenitore, il Viaggiatore, e l’Imprenditore. I loro relativi codici di comunicazione vengono riletti e reinterpretati attraverso l’utilizzo di tessuti pregiati dal taglio sartoriale unico nel suo genere, griffato Giorgio Armani, collocandoli, però, in una dimensione urbana e dunque prossima, come quella di Kith. Il marchio americano, non è la prima volta che sigla collaborazioni di altissimo rilievo, come per esempio quella con Moncler e Versace.

L’intrattenitore

Come si legge sul sito di Armani “Non importa dove sceglie di cenare, sorseggiare un drink o socializzare: l’Intrattenitore si veste come se la location fosse sua. Conosce ogni persona in ogni stanza. Sempre il benvenuto ad ogni tavolo, non si ferma mai a lungo nello stesso posto, riuscendo comunque a intrattenere conversazioni stimolanti ed interessanti, che si tratti di pochi minuti o quindici. È la perfetta rappresentazione di una persona socievole. Quando lo incontri è impossibile dimenticarlo, e il bello è che nemmeno lui si dimentica di averti conosciuto. Indossa abiti che si adattano perfettamente ad ogni luogo, che sia New York o Milano: il suo guardaroba è un’estensione del suo fascino e del suo savoir-faire contagioso e disarmante”. E come testimonial dell’archetipo dell’Intrattenitore è stato scelto il nome di Lakrith Stanfield per le sue doti piene di carisma sia come attore che come musicista.

Il Viggiatore

“Il Viaggiatore è un cittadino del mondo. La sua vita si riassume in un mantra: “Sii un viaggiatore, non un turista”. La sua curiosità lo ha spinto a visitare villaggi e città di ogni continente, appassionandosi alla fotografia, alla storia dell’arte e alle cucine straniere. Riesce, anche con il suo stile eclettico, frutto delle numerose ispirazioni dei suoi viaggi, a risultare sempre la persona più elegante della stanza. Qualsiasi sia la destinazione, il contenuto della sua valigia sarà sempre perfetto per l’occasione”, si legge sempre sul comunicato stampa presente sulla pagina ufficiale Armani. E ad incarnare la figura del viaggiatore è l’attore inglese Pierce Brosnan, noto ed affascinante 007 sul grande schermo, designato proprio per aver interpretato alcuni tra i personaggi memorabili del cinema di Hollywood e della televisione, viaggiando sempre in giro per il mondo con un bagaglio carico di charme.

L’artista

Il regista e premio Oscar Martin Scorzese impersona l’archetipo dell’Artista. “Studente e appassionato di tutte le discipline creative, l’Artista dà priorità all’espressione di sé. Conduce e veste se stesso attraverso la lente con cui vede il mondo. Conversando con lui in un caffè, ci si può perdere per ore nella sua conoscenza del cinema degli anni ’70, dei fotografi editoriali e dei musei di tutto il mondo. Incanala le sue passioni per realizzare le sue idee. Ha un occhio incredibilmente esigente per l’estetica e per questo motivo possiede una visione specifica di come tutto dovrebbe apparire. Il suo guardaroba rispecchia questa sua personalità, perché è curato in ogni minimo dettaglio”.

Scorzese rappresenta l’artista per antonomasia. Il suo lavoro da regista ha marchiato indelebilmente un’era del cinema internazionale. Oltre ad intrattenere con Giorgio Armani una amicizia profonda e datata. Come non ricordare il documentario sulla vita dello stilista, piacentino di nascita, dal titolo “Made in Milan” sulla nascita della casa di moda che porta il suo nome.

L’imprenditore

Ronnie Fieg, fondatore di Kith, veste, invece, i panni dell’imprenditore

La collezione sarà disponibile a partire dal 13 settembre online e in un selezionato numero di boutique Giorgio Armani e Kith: Beverly Hills, South Coast Plaza, Madison Avenue, London Sloane Street, Milano Sant’Andrea, Milano Galleria, Roma Condotti, Paris St Honorè, Munich, Montecarlo, Tokyo Omotesando, Seoul Shinsegae, Gangnam Man, Shanghai Plaza 66, Chengdu, Beijing China World, Hong Kong Canton Road.

Il 18 settembre riapre il flagship store Emporio Armani di Via Manzoni 31 a Milano

Riapre il 18 settembre, un giorno dopo l’apertura della fashion week, lo storico flagship store di Emporio Armani, in via Manzoni 31 a Milano. Il negozio era chiuso temporaneamente dallo scorso febbraio per un restyling. Atteso anche il ritorno dei marchi Armani Beauty, Armani/Dolci, Armani/Fiori e Armani/Libri.

Infine, il 19 settembre, presso l‘Armani Teatro di via Bergognone 59, sarà presentata la collezione Emporio Armani donna primavera-estate 2025, ed a seguire un party esclusivo a cui sarà possibile accedere solo su invito.

Mentre lo show Giorgio Armani si svolgerà a New York il prossimo 17 ottobre, in occasione dell’inaugurazione del nuovo store in Madison Avenue.