Vogue Italia compie 60 anni: un grande evento lo celebra a Milano

22 Agosto 2024

Vogue Italia, l’edizione nostrana del magazine di moda più famoso del mondo, celebra il suo sessantesimo anniversario a Milano, dal 19 al 21 di settembre, in occasione della Milano Fashion Week femminile per la primavera estate 2025, dal titolo “Vogue:60 anni di futuro“. Tanti i progetti cross platform, ed un grande appuntamento aperto al pubblico, per raccontare le rivoluzioni della moda e della società che Vogue ha narrato nel tempo.

Era il 1964 quando il noto magazine di origine americana, fu pubblicato per la prima volta anche in edizione italiana, diventando un imprescindibile punto di riferimento nell’ambito del giornalismo di costume e società.

Già dall’inizio del 2024, Vogue Italia, sta rendendo omaggio al tempo trascorso, attraverso percorsi per esempio, online, che raggruppano tutti gli articoli e gli approfondimenti scritti sulla storia di Vogue Italia; ancora attraverso la rubrica “Buon Compleanno Vogue” e creando degli eventi ad hoc come “Nouvelle Vogue“, ovvero una rassegna cinematografica dedicata al mondo della moda ed alla sua potenza comunicativa, passando per deepdive online e social con lo scopo di raccontare il rapporto tra Vogue Italia e il Cinema.

Inoltre, è possibile prendere visione di un progetto video denominato “My First Memory“, cioè un format che svela il dietro le quinte e i racconti personali di attori, modelle e personaggi addetti ai lavori nel mondo della moda, che rievocano, condividendolo con gli spettatori o i lettori, il loro primo ricordo legato alla rivista Vogue Italia.

Ed ecco allora, una carrellata di aneddoti, e stralci di shooting con protagoniste le più grandi star del passato, filtrati in modalità vecchia VHS, per evocare proprio le immagini immortalate dalle tanto amate videocassette. Insomma un vero archivio con il repertorio del magazine più suggestivo.

Su tutti spiccano i ricordi della supertopmodel Mariacarla Boscono: “Ho troppi ricordi, ma quello che preferisco riguarda il primo ritratto con Meisel. Ero giovanissima, vivevo ad Harlem e avevo appena raggiunto il suo studio. Mi sono presa un secondo per respirare, prima di salire in ascensore e raggiungerlo. Sembrava tutto troppo meraviglioso per essere reale“.

Ancora, le copertine da celebrazione del nuovo numero in edicola dal prossimo 3 settembre, dedicate ad altre immense icone degli scorsi anni e del presente come : Linda Evangelista, Isabella Rossellini, Vittoria Ceretti, Deva Cassell e Maty Fall.

Vogue Italia sta allestendo un grande evento pubblico con il Patrocinio del Comune di Milano e della Camera Nazionale della Moda Italiana, in collaborazione con l‘Accademia di Brera, in quel di Palazzo Citterio che si svolgerà dal 19 al 21 settembre. Un modo certamente molto vicino alla gente per celebrare oltre mezzo secolo di storia raccontata in modo unico dalle pagine di un giornale che parla di noi e di quello che ci circonda.

Happy Birthday, Vogue Italia!