Mesagne: la pittura di Gianni Avasto nella mostra “Musa e Miti”

5 Luglio 2023

Sabato 8 luglio alle ore 20 nel Salone della associazione culturale “Di Vittorio” in Via Castello 20, vi sarà l’inaugurazione della personale di pittura dell’artista mesagnese, con opere composte tra il 2016 ed il 2023 che sarà possibile visitare fino a giovedì 20 luglio

Mesagne (Brindisi)– L’artista Giovanni Avasto, viene sapientemente descritto dalla Professoressa Maria De Mauro, curatrice della mostra personale di pittura dal titolo “Musa e Miti” che sarà inaugurata a Mesagne (città natale dell’artista), in via Castello 20, presso l’Associazione culturale “Di Vittorio“, il prossimo 8 luglio e sarà possibile visitare fino al giorno 20 dello stesso mese.

La professoressa De Mauro lo definisce “artista schivo, riservato, ironico, che non ama raccontarsi, anzi tende a minimizzare il suo lavoro come fosse il semplice risultato dell’applicazione, preferendo lasciare scoprire a chi guarda il suo mondo popolato di figure familiari, assurte a numi tutelari, e mitiche. Ha imparato la pittura dipingendo e fin dall’inizio non può essere avvenuto che con una rigorosa concentrazione e osservazione che dessero forma e visione a una certa percezione del mondo”.



Nella brochure di presentazione, si legge ancora, “la pittura può estendere il nostro modo di vedere, svelando quello che sta sotto la superficie delle cose, dietro i volti, nelle espressioni. È una verità semplice di cui tutti possiamo fare esperienza, è la magia dell’arte che si occupa del mondo visibile, che non si esprima o ripieghi su se stessa concettualizzandosi. Il mondo visibile è troppo interessante e affascinante, soprattutto la figura umana. Emerge chiara la passione di Gianni Avasto per la figura umana, per corpi e volti che a fatica rimangono dentro lo spazio assegnatogli dalla cornice”.

L’inaugurazione è prevista per sabato 8 luglio, quando, oltre all’autore delle opere, composte tra il 2016 ed il 2023, saranno presenti anche Giovanni Galeone Presidente dell’associazione “AMICI DELLA DI VITTORIO” ed il prof. Ermes De Mauro, insigne letterato, capace di ritrarre, in modo magistrale, attraverso l’utilizzo del potente strumento della parola, la personalità dell’amico oltre che artista, Giovanni Avasto.