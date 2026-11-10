Banca Generali macina record: utili a +22% e raccolta oltre le attese. Mossa alza l’asticella

Banca Generali accelera su utili e raccolta, archiviando i primi nove mesi del 2026 con risultati ai massimi storici e rivedendo al rialzo gli obiettivi per l’intero esercizio. L’istituto guidato da Gian Maria Mossa ha registrato un utile netto di 384,1 milioni di euro, in crescita del 22,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre l’utile ricorrente ha raggiunto 303,4 milioni (+10,8%).

A sostenere i risultati è stata soprattutto la crescita delle commissioni nette ricorrenti, aumentate del 15,8% a 449,4 milioni. Il margine di intermediazione è salito del 21,4% a 877,4 milioni, mentre i costi operativi core sono cresciuti dell’8,2%, attestandosi a 250,1 milioni.

«Chiudiamo i migliori nove mesi della nostra storia, con masse e utili ai massimi e una crescita a doppia cifra delle principali componenti ricorrenti», ha dichiarato l’amministratore delegato Gian Maria Mossa, sottolineando la solidità del modello di business anche in una fase segnata dall’incertezza legata alle operazioni straordinarie sulla banca.

Masse e raccolta ai massimi

A fine settembre le masse della clientela hanno raggiunto 121,8 miliardi, in aumento del 10,6% su base annua. Considerando anche le attività istituzionali e i mandati di consulenza, il totale sale a 129,6 miliardi.

Particolarmente positiva la dinamica commerciale. Nei primi nove mesi la raccolta netta ha raggiunto 6,3 miliardi (+42,3%), cui si aggiungono gli 845 milioni di ottobre. Il totale da inizio anno sale così a 7,1 miliardi, con un incremento del 27,2%.

Alla luce dell’accelerazione, Banca Generali ha ulteriormente alzato il target annuale di raccolta netta a oltre 8 miliardi, rispetto agli oltre 6,5 miliardi inizialmente previsti e ai circa 7,5 miliardi indicati a luglio.

Intermonte, Alleanza e nuovi progetti

Prosegue intanto l’attuazione del piano strategico. L’integrazione di Intermonte ha già generato 9,8 milioni di ricavi aggiuntivi, avvicinando l’obiettivo annuale di 10-15 milioni. Avanza anche la partnership assicurativa con Alleanza, mentre a novembre è stata perfezionata l’acquisizione del 75% di Investlinx, piattaforma specializzata in ETF attivi.

Sul fronte patrimoniale, il CET1 ratio si attesta al 17,2%, confermando la solidità finanziaria dell’istituto. La banca guarda ora alla chiusura dell’esercizio con obiettivi commerciali rafforzati e una maggiore visibilità sulle prospettive di crescita.