Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena promuove l’Opas di Intesa Sanpaolo, ma senza sciogliere tutte le riserve sull’operazione. Al termine della riunione del 20 novembre, il board ha approvato all’unanimità dei consiglieri presenti il comunicato dell’emittente, giudicando congruo da un punto di vista finanziario il corrispettivo riconosciuto dalla banca guidata da Carlo Messina. Una valutazione che arriva dopo il miglioramento dell’offerta e le garanzie aggiuntive sul ruolo di Siena, ma che non equivale a una piena adesione alla proposta.

A segnare la giornata è stata anche la decisione di Corrado Passera di rassegnare le dimissioni dal consiglio di amministrazione prima della conclusione del dibattito sul comunicato. L’ex ministro, che negli ultimi mesi aveva sostenuto diverse iniziative dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio, ha manifestato il proprio «profondo dissenso» nei confronti dell’Opas, ritenendo che il Monte avrebbe dovuto adottare una strategia di difesa più incisiva per contrastare l’offerta di Intesa.

Mps spiega che il giudizio di congruità tiene conto dei miglioramenti intervenuti rispetto alla proposta iniziale, «con particolare riferimento all’incremento del corrispettivo» e «alla maggiore attenzione dedicata» da Intesa «al ruolo industriale, occupazionale e istituzionale di Siena e della Toscana e alle iniziative prospettate al riguardo». Proprio il rilancio economico e gli impegni territoriali hanno contribuito a rendere possibile una sintesi all’interno del board, dopo una serie di incontri preparatori. La componente in contanti dell’offerta è infatti salita da 1 a 1,25 euro per azione, portando il controvalore complessivo, tra liquidità e titoli Intesa, a circa 31,4 miliardi di euro. Per gli azionisti Mps si aggiunge inoltre l’acconto sul dividendo di Intesa Sanpaolo, pari a 0,22 euro per azione.

Sul fronte industriale, Intesa ha prospettato per Siena un ruolo centrale nella nuova configurazione del gruppo: il mantenimento del marchio Monte dei Paschi di Siena nella sua denominazione integrale, della direzione generale, dell’occupazione e della rete di filiali. La città dovrebbe inoltre ospitare la seconda direzione territoriale della banca, dopo quella di Firenze, e un nuovo polo tecnologico.

La decisione del cda rappresenta un passaggio significativo rispetto alla posizione assunta a luglio, quando l’offerta era stata respinta in via preliminare. Nel frattempo, però, è cambiato il quadro complessivo. A pesare sulle valutazioni dei consiglieri è stato anche il risultato dell’assemblea del 29 ottobre, quando i soci, con maggioranze prossime al 90%, hanno respinto le proposte relative alla doppia Ops su Banco Bpm e Banca Generali e al maxi dividendo che prevedeva anche la distribuzione della partecipazione del 4% in Generali detenuta da Mps attraverso Mediobanca.

Il giudizio favorevole sulla congruità finanziaria non cancella, tuttavia, le perplessità del Monte sul valore effettivamente riconosciuto agli azionisti. Il cda ha infatti precisato che il corrispettivo «non rifletta pienamente il valore del gruppo Mps e le sue prospettive di crescita e creazione di valore». Una valutazione che richiama anche il percorso industriale avviato con Mediobanca, i benefici già emergenti dalla combinazione, la solidità patrimoniale del gruppo e le prospettive delineate dal Piano industriale 2026-2030.

Tra i principali elementi critici indicati dal board figura innanzitutto il confronto tra il corrispettivo dell’offerta e il prezzo di mercato delle azioni Mps. Secondo il comunicato, il valore riconosciuto da Intesa risulta inferiore alle quotazioni del titolo, mentre il premio del 15,3% indicato dall’offerente si colloca al di sotto della media del 30% registrata nelle offerte pubbliche comparabili del settore bancario italiano «Alla data di riferimento, e mediamente nel periodo successivo all’incremento della componente in denaro, il valore implicito del corrispettivo risulta inferiore al prezzo di mercato delle azioni di Mps, si legge nel comunicato -. Il premio del 15,3% comunicato dall’offerente, da valutare alla luce del trasferimento del controllo e delle caratteristiche complessive dell’offerta ISP, risulta inoltre inferiore alla media di offerte pubbliche comparabili del settore bancario italiano (30%), ferme restando le specificità delle singole operazioni».

Un secondo nodo riguarda le sinergie attese dall’integrazione. Intesa ha stimato benefici per circa 2,9 miliardi di euro annui ante imposte a regime, una cifra che, secondo il cda di Mps, appare particolarmente elevata rispetto alle informazioni disponibili sulle ipotesi alla base dei calcoli. Il board segnala inoltre che i costi di integrazione potrebbero essere sottostimati e che le dissinergie potrebbero rivelarsi superiori alle attese. La realizzazione dei benefici dipenderà anche dalla configurazione definitiva dell’operazione, dal livello delle adesioni e dai successivi passaggi societari, organizzativi, operativi e tecnologici.

È proprio il rapporto tra le sinergie attese e il premio riconosciuto agli azionisti a rappresentare uno degli aspetti più delicati dell’intera operazione. Il premio implicito nell’offerta, pari a circa 4,2 miliardi di euro, corrisponde infatti a circa il 27% del valore stimato delle sinergie prospettate da Intesa. «Il confronto tra il premio implicito dell’Opas secondo i calcoli e il valore illustrativo delle sinergie evidenzia pertanto che solo una quota contenuta di tale valore trova riflesso nel premio riconosciuto agli azionisti di Mps nel contesto dell’offerta».

Nel documento il Monte richiama anche altri elementi che gli azionisti dovranno valutare: la natura prevalentemente azionaria del corrispettivo, rappresentato per circa l’88% da titoli Intesa, i rischi legati alla complessità dell’integrazione e le incertezze sui tempi e sulle modalità di realizzazione dell’operazione. Non manca poi il tema della futura organizzazione territoriale, rispetto alla quale il board considera positivamente gli impegni annunciati da Intesa, pur osservando che contenuti, responsabilità e risorse non risultano ancora pienamente definiti. La valutazione del cda, dunque, non costituisce un’indicazione ad aderire all’offerta. Come precisato nel comunicato, «la convenienza economica dell’adesione» all’Opas «dovrà essere valutata autonomamente da ciascun azionista» e il documento «non costituisce in alcun modo, né può essere inteso come, una raccomandazione ad aderire o a non aderire all’offerta».

La partita si sposta ora sul mercato. Il periodo di adesione all’Opas si apre martedì 24 novembre e si concluderà il 22 gennaio 2027, salvo proroghe. Saranno quindi i soci a dover decidere se accettare la proposta di Intesa o scommettere sulle prospettive di crescita di Mps come gruppo autonomo.