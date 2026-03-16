Ernesto Furstenberg e Frederik Geertman annunciano i i risultati del primo semestre 2025 di Banca Ifis e la conclusione positiva delle operazioni su Illimity e Euclidea. Ifis ha emesso un bond tier decennale ECB

Finanza

Banca Ifis diversifica le proprie fonti di funding e avvia il primo programma Euro-Commercial Paper (ECP)

di redazione
16 Marzo 2026

Banca Ifis amplia la gamma di strumenti di funding a propria disposizione  avviando il suo primo Euro-Commercial Paper Programme (ECP Programme), destinato al collocamento di  debito a breve termine esclusivamente ad investitori professionali. In questo modo, Banca Ifis conferma la  propria capacità di raggiungere nuove tipologie di investitori per costruire forme di finanziamento flessibili e a  breve termine, così da intercettare con tempestività le necessità di mercato.

L’ECP Programme di Banca Ifis ha ottenuto il Rating “P-3” da Moody’s ed è stato predisposto in conformità ai  criteri e requisiti stabiliti dalla Market Convention on Short-Term European Paper (STEP) ottenendo la relativa  certificazione di conformità (STEP Label).

Nel dettaglio, l’ECP Programme di Banca Ifis ha una durata prevista di tre anni, un importo massimo  complessivo che può arrivare a 1 miliardo di euro e prevede la possibilità di emettere note denominate sia in  euro che in US Dollar. Le commercial paper emesse prevedono un valore nominale unitario minimo pari a  100.000 euro o importo equivalente in dollari e scadenza massima a 12 mesi. I titoli saranno emessi in forma  dematerializzata e accentrati presso Monte Titoli S.p.A..

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ha agito in qualità di Arranger, mentre Equita Sim ha agito in  qualità di Co-Arranger. Banco Santander, Banca Akros, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ed Equita Sim hanno agito in qualità di Dealers.

L’avvio del primo CP Programme rappresenta la seconda operazione di ottimizzazione del funding operata da  Banca Ifis nel corso del 2026. Lo scorso 13 gennaio, la Banca aveva completato con successo l’emissione di  un bond Tier 2 decennale (richiamabile dopo 5 anni) da 400 milioni di euro con il minor spread della propria  storia, ottenendo una richiesta più che doppia rispetto all’offerta.

Ai fini della costituzione del Programma, Banca Ifis è stata assistita dallo studio legale BonelliErede mentre  l’Arranger e i Dealers sono stati assistiti dallo studio legale Clifford Chance.

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