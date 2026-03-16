Banca Ifis diversifica le proprie fonti di funding e avvia il primo programma Euro-Commercial Paper (ECP)

Banca Ifis amplia la gamma di strumenti di funding a propria disposizione avviando il suo primo Euro-Commercial Paper Programme (ECP Programme), destinato al collocamento di debito a breve termine esclusivamente ad investitori professionali. In questo modo, Banca Ifis conferma la propria capacità di raggiungere nuove tipologie di investitori per costruire forme di finanziamento flessibili e a breve termine, così da intercettare con tempestività le necessità di mercato.

L’ECP Programme di Banca Ifis ha ottenuto il Rating “P-3” da Moody’s ed è stato predisposto in conformità ai criteri e requisiti stabiliti dalla Market Convention on Short-Term European Paper (STEP) ottenendo la relativa certificazione di conformità (STEP Label).

Nel dettaglio, l’ECP Programme di Banca Ifis ha una durata prevista di tre anni, un importo massimo complessivo che può arrivare a 1 miliardo di euro e prevede la possibilità di emettere note denominate sia in euro che in US Dollar. Le commercial paper emesse prevedono un valore nominale unitario minimo pari a 100.000 euro o importo equivalente in dollari e scadenza massima a 12 mesi. I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Monte Titoli S.p.A..

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ha agito in qualità di Arranger, mentre Equita Sim ha agito in qualità di Co-Arranger. Banco Santander, Banca Akros, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ed Equita Sim hanno agito in qualità di Dealers.

L’avvio del primo CP Programme rappresenta la seconda operazione di ottimizzazione del funding operata da Banca Ifis nel corso del 2026. Lo scorso 13 gennaio, la Banca aveva completato con successo l’emissione di un bond Tier 2 decennale (richiamabile dopo 5 anni) da 400 milioni di euro con il minor spread della propria storia, ottenendo una richiesta più che doppia rispetto all’offerta.

Ai fini della costituzione del Programma, Banca Ifis è stata assistita dallo studio legale BonelliErede mentre l’Arranger e i Dealers sono stati assistiti dallo studio legale Clifford Chance.