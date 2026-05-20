DAS Assicurazioni accelera sulla digitalizzazione dei servizi legali e lancia DAS Connect, nuova app sviluppata insieme alla società tecnologica spagnola Meeting Lawyers per offrire consulenza legale via chat direttamente dallo smartphone. L’obiettivo è ampliare i canali di contatto tra assicurati e struttura legale, rendendo il supporto più rapido, accessibile e coerente con le abitudini digitali degli utenti. La nuova soluzione sarà disponibile per i clienti che hanno sottoscritto o sottoscriveranno “DAS per Te”, prodotto dedicato alla tutela legale della vita privata. Attraverso l’app, gli assicurati potranno entrare in contatto in tempo reale con un team di avvocati specializzati in diverse aree giuridiche, senza necessità di appuntamenti o attese telefoniche. Secondo DAS, la partnership con Meeting Lawyers rappresenta un passaggio strategico nel percorso di evoluzione dei servizi assicurativi legati alla tutela legale. La compagnia punta infatti a integrare i canali tradizionali con strumenti digitali capaci di garantire continuità, immediatezza e semplicità di utilizzo.

L’introduzione di una consulenza strutturata via chat viene indicata come una soluzione ancora poco diffusa nel comparto assicurativo, ma potenzialmente in grado di modificare il rapporto tra clienti e servizi di assistenza legale. «Questa partnership rappresenta un passaggio importante nel percorso di evoluzione dei nostri servizi», ha dichiarato Samuele Marconcini, General Manager di DAS Assicurazioni. «Attraverso soluzioni digitali integrate vogliamo accompagnare i clienti anche nelle fasi iniziali del bisogno, semplificando il contatto e rafforzando il ruolo della consulenza come strumento di prevenzione attiva». Sulla stessa linea Claudia Pierre, fondatrice e CEO di Meeting Lawyers, secondo cui la tecnologia può rendere la consulenza legale «realmente accessibile» senza rinunciare alla qualità del rapporto umano. La manager sottolinea inoltre come un servizio digitale di questo tipo possa contribuire a rafforzare la fidelizzazione e il legame tra compagnia e assicurati.