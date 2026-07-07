Boom di richieste per il bond Enel da 2,5 miliardi di dollari

Grande richiesta per un prestito obbligazionario del Gruppo Enel rivolto a investitori istituzionali nei mercati Usa e internazionali. Il bond multi-tranche di tipo senior unsecured, emesso tramite la controllata Enel Finance International NV, ha un importo complessivo di 2,5 miliardi di dollari Usa, equivalenti a circa 2,2 miliardi di euro. L’emissione ha ricevuto richieste di sottoscrizione in esubero per più di 4 volte, con ordini complessivi per un importo superiore ai 10 miliardi di dollari Usa.

La domanda e le condizioni economiche conseguite rappresentano il riconoscimento da parte del mercato di un leverage ed una flessibilità finanziaria unici nel settore ed un portafoglio di business con un profilo rischio-rendimento ottimizzato.

I proventi dell’emissione, precisa un comunicato, saranno utilizzati per finanziare la crescita prevista nel Piano Strategico 2026-2028 e parallelamente le maturity del debito esistente.

L’emissione, che ha una durata media di circa 6 anni, presenta un costo medio equivalente in euro di circa il 3,6%. Nel dettaglio, l’emissione, con pagamento semi-annuale della cedola e data di regolamento prevista al 13 luglio 2026, è strutturata in tre tranche: 1.000 milioni di dollari Usa a un tasso di interesse fisso del 4,625%, scadenza al 13 luglio 2029 e prezzo di emissione fissato a 99,710%; 750 milioni di dollari USA a un tasso di interesse fisso del 4,875%, scadenza al 13 luglio 2031 e prezzo di emissione fissato a 99,545%; 750 milioni di dollari USA a un tasso di interesse fisso del 5,375%, scadenza al 13 luglio 2036 e prezzo di emissione fissato a 98,905%.