Crédit Agricole rompe gli indugi su Banco BPM: fusione da 6,5 milioni di clienti, un miliardo ai soci

Il gruppo francese propone l’integrazione tra Banco BPM e Crédit Agricole Italia, con un premio del 20% e sinergie annue per 800 milioni. Parigi salirebbe al 45% del capitale, mentre Castagna resterebbe alla guida del nuovo gruppo, quotato a Milano.

Dopo mesi di attesa, Crédit Agricole scopre le carte e presenta a Banco BPM una proposta di fusione con le proprie attività bancarie italiane. Una mossa destinata a ridisegnare gli equilibri del credito nazionale, con la nascita del terzo gruppo bancario italiano e il rafforzamento decisivo della presenza francese nel capitale dell’istituto di Piazza Meda.

L’iniziativa, annunciata lunedì 9 novembre, viene presentata come una «proposta di natura amichevole» e punta ad avviare un negoziato tra i due gruppi. Non si tratta dunque di un’offerta pubblica di acquisto, ma di un progetto di integrazione industriale che dovrà ottenere il consenso degli organi societari e delle autorità competenti.

Il disegno prevede la fusione tra Banco BPM e Crédit Agricole Italia, con la creazione di una realtà capace di servire 6,5 milioni di clienti attraverso oltre 2.300 sportelli. Il nuovo gruppo manterrebbe la quotazione a Piazza Affari e avrebbe Banco BPM come fulcro operativo.

Un miliardo agli azionisti e premio del 20%

Sul piano finanziario, la proposta contiene diversi elementi destinati a convincere gli azionisti italiani. Il rapporto di cambio rifletterebbe un premio del 20% nella valorizzazione di Banco BPM rispetto al multiplo prezzo/utili previsto per il 2027 utilizzato per valutare le attività conferite dai francesi. A questo si aggiungerebbe un dividendo straordinario complessivo di un miliardo di euro, destinato agli attuali soci di Piazza Meda.

Crédit Agricole stima inoltre sinergie annue per 800 milioni di euro prima delle imposte e un incremento di circa il 24% dell’utile per azione di Banco BPM nel 2027, calcolato sulla base delle sinergie a regime. Si tratta, naturalmente, di previsioni legate al perfezionamento dell’operazione e alla realizzazione dei benefici industriali prospettati.

Castagna confermato, i francesi al 45%

Uno degli aspetti più significativi riguarda gli equilibri proprietari. Crédit Agricole, già primo azionista di Banco BPM con il 29,6%, salirebbe a circa il 45% del capitale della società risultante dalla fusione, grazie al conferimento delle proprie attività italiane.

Il progetto prevede tuttavia il mantenimento dell’identità e dell’autonomia operativa della nuova banca, con un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da indipendenti. Giuseppe Castagna, attuale amministratore delegato di Banco BPM, verrebbe confermato alla guida del gruppo.

Una soluzione che cerca di conciliare il rafforzamento dell’influenza francese con la continuità manageriale e il radicamento italiano dell’istituto.

Il nuovo capitolo del risiko bancario

La proposta arriva dopo una lunga stagione di consolidamento del sistema bancario italiano, segnata anche dal tentativo di UniCredit di acquisire Banco BPM. Crédit Agricole sceglie ora una strada differente, facendo leva sulla partecipazione già detenuta e sulla collaborazione industriale consolidata tra i due istituti.

L’integrazione comprenderebbe anche le attività assicurative italiane del gruppo francese, nei rami Vita e Danni, ampliando il perimetro della nuova realtà nei servizi finanziari, assicurativi e di gestione patrimoniale.

Resta però da superare il passaggio decisivo dell’assemblea straordinaria di Banco BPM. L’operazione dovrebbe ottenere le maggioranze necessarie per beneficiare del meccanismo di whitewash, che consentirebbe a Crédit Agricole di superare le soglie rilevanti senza promuovere un’Opa obbligatoria. Serviranno inoltre le autorizzazioni della Banca centrale europea e quelle previste dalla disciplina italiana sul golden power.

Il calendario indicato dal gruppo francese colloca l’eventuale completamento nella seconda metà del 2027. Prima, però, sarà necessario trovare un’intesa sul concambio definitivo e sulla struttura giuridica dell’integrazione. La partita per Banco BPM entra così in una nuova fase, nella quale il peso industriale dell’operazione dovrà misurarsi con gli equilibri azionari e con le sensibilità politiche che accompagnano da anni il consolidamento bancario italiano.