Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking amplia la sua presenza in Europa lanciando Fideuram Direct in Belgio e Lussemburgo, rafforzando la partnership strategica con BlackRock per offrire servizi di digital wealth management a una clientela moderna e internazionale.

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, leader in Italia e tra i principali operatori europei nel wealth management, prosegue la propria espansione internazionale con il lancio di Fideuram Direct in Belgio e Lussemburgo, in collaborazione con BlackRock. L’iniziativa, che offre servizi bancari e di investimento tramite una nuova mobile app, si inserisce nel piano di sviluppo dei servizi di Digital Wealth Management annunciato nel 2024.

La piattaforma, nata in Italia nel 2022, ha già raggiunto 81 mila clienti e 3,3 miliardi di euro di masse in gestione. Il modello di servizio propone soluzioni di investimento accessibili e trasparenti, tra cui una selezione di ETF iShares (BlackRock) e altri emittenti, oltre alla possibilità di sottoscrivere piani di accumulo. Il progetto evolverà con l’introduzione di gestioni patrimoniali a portafoglio modello e di un approccio ibrido human-digital, che permetterà ai clienti di ricevere consulenza qualificata anche da remoto.

“Con Fideuram Direct – commenta Tommaso Corcos, Head of Wealth Management Divisions Intesa Sanpaolo – portiamo in Europa un modello di banca digitale che unisce la solidità del Gruppo Intesa Sanpaolo, la competenza di BlackRock e un approccio innovativo al risparmio”. Rachel Lord, Head of BlackRock International, aggiunge: “Siamo orgogliosi di supportare il lancio dell’innovativa offerta digitale di Fideuram Direct in Belgio e Lussemburgo. Si tratta di un passo significativo nell’avanzamento delle ambizioni di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking di offrire un’esperienza di investimento digitale che metta al primo posto le priorità degli investitori.”

La nuova app, sviluppata con AlpianTech, integra anche le funzionalità tecnologiche di Aladdin di BlackRock, offrendo strumenti avanzati per analizzare rischi e performance. Con questa iniziativa, Fideuram consolida la propria presenza europea e rafforza il legame tra innovazione digitale e consulenza patrimoniale personalizzata.