Banca Ifis accelera sul riassetto delle attività non core e cede il 100% di ARECneprix a Prelios per 30 milioni di euro. L’accordo vincolante, annunciato dal gruppo bancario guidato da Ernesto Fürstenberg Fassio, prevede il closing entro la fine di giugno 2026 e porterà a Banca Ifis un beneficio patrimoniale stimato in circa 10 basis point sul CET1. ARECneprix, società specializzata nella gestione di crediti deteriorati, asset immobiliari e operazioni complesse, era interamente controllata da illimity Bank, oggi parte del Gruppo Banca Ifis. L’operazione si inserisce nella strategia di focalizzazione sulle attività considerate core, con l’obiettivo di valorizzare asset e competenze in un contesto industriale più specializzato.

Contestualmente alla cessione, ARECneprix e illimity Bank hanno sottoscritto un accordo pluriennale di servicing che garantirà continuità nella gestione dei portafogli del Gruppo Banca Ifis anche dopo il perfezionamento dell’operazione. Prevista inoltre una fase di servizi transitori post-closing. Secondo Raffaele Zingone, CEO di illimity Bank e condirettore generale di Banca Ifis, la vendita rappresenta “una tappa importante nel percorso di valorizzazione degli asset non core”, consentendo al gruppo di “focalizzarsi con ancora più attenzione sui segmenti di business di riferimento”.

Per Prelios, invece, l’acquisizione rafforza il posizionamento nel settore del credit servicing e dell’alternative asset management. Il gruppo guidato da Riccardo Serrini integrerà una piattaforma che gestisce 6,4 miliardi di euro di asset, con competenze specifiche nel real estate e nella gestione di portafogli NPE. ARECneprix nasce nel 2023 dalla fusione tra neprix e AREC. La società conta oggi 125 dipendenti e nel 2025 ha registrato ricavi pari a 29,5 milioni di euro. Le attività sono concentrate su due principali aree di business: il credit management, con servizi di servicing e advisory per istituti finanziari, e l’asset management immobiliare rivolto alla clientela istituzionale.

Nell’operazione Banca Ifis è stata assistita da CC&Soci in qualità di advisor finanziario e da BonelliErede come advisor legale.