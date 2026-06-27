Intesa Sanpaolo deposita in Consob il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria su Banca Monte dei Paschi di Siena, compiendo un nuovo passaggio formale nell’iter previsto dalla normativa. Il deposito segue l’annuncio dell’8 giugno e apre la fase di esame da parte dell’Autorità di vigilanza, al termine della quale il documento potrà essere pubblicato.

L’offerta riguarda la totalità delle azioni Mps non già detenute da Intesa Sanpaolo. Il numero dei titoli interessati è pari a oltre 3,03 miliardi di azioni e potrà aumentare qualora, prima della chiusura del periodo di adesione, diventi efficace la prevista fusione tra Mediobanca e Monte dei Paschi, con la conseguente emissione di nuove azioni.

Restano invariati i termini economici dell’operazione già comunicati al mercato. Per ciascuna azione Mps portata in adesione, Intesa riconoscerà un corrispettivo composto da 1,6 azioni ordinarie di nuova emissione di Intesa Sanpaolo e da 1 euro in contanti. L’efficacia dell’offerta resta subordinata all’avveramento delle condizioni previste o all’eventuale rinuncia alle stesse da parte dell’offerente.

La banca comunica inoltre di aver già presentato alle autorità competenti le richieste necessarie per ottenere le autorizzazioni previste dalla normativa. L’Ops è promossa esclusivamente in Italia ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti di Monte dei Paschi. Come previsto dalla disciplina vigente, non è invece estesa agli Stati Uniti, al Canada, al Giappone, all’Australia e agli altri Paesi nei quali l’offerta non sia consentita.

Per assistere gli azionisti durante l’operazione, Intesa Sanpaolo ha nominato Sodali & Co quale Global Information Agent, mettendo a disposizione canali dedicati per informazioni e supporto fino all’avvio del periodo di adesione, che sarà definito dopo la conclusione dell’istruttoria della Consob e la pubblicazione del documento d’offerta.