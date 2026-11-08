Intesa Sanpaolo-Monte dei Paschi di Siena, via libera Consob all’OPAS: adesioni dal 24 novembre

Via libera della Consob all’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) promossa da Intesa Sanpaolo sulla totalità delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. L’autorità di vigilanza ha approvato l’8 novembre 2026 il documento di offerta e il prospetto UE di follow-on relativo alle nuove azioni che saranno emesse dall’istituto guidato da Carlo Messina per finanziare la componente azionaria dell’operazione.

Con l’autorizzazione della Consob si apre la fase operativa dell’offerta, annunciata lo scorso giugno. Il periodo di adesione inizierà il 24 novembre 2026 alle ore 8.30 e si concluderà il 22 gennaio 2027 alle 17.30, salvo eventuali proroghe previste dalla normativa.

L’operazione riguarda la totalità delle azioni ordinarie di Monte dei Paschi di Siena, con un massimo di circa 3,038 miliardi di titoli oggetto dell’offerta, al netto delle azioni già detenute da Intesa Sanpaolo.

Il corrispettivo previsto per gli azionisti MPS combina una componente in denaro e una in azioni. Per ciascun titolo Monte dei Paschi portato in adesione saranno riconosciuti 1,25 euro in contanti e 1,664 nuove azioni Intesa Sanpaolo. Le azioni di nuova emissione avranno gli stessi diritti di quelle già in circolazione e saranno quotate sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana. L’aumento di capitale necessario a sostenere l’operazione era stato deliberato dal consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo il 19 ottobre 2026, sulla base della delega conferita dall’assemblea straordinaria del 10 settembre.

Il calendario prevede che, qualora siano soddisfatte le condizioni di efficacia dell’offerta, oppure vi sia rinuncia alle stesse nei casi consentiti, il pagamento agli azionisti aderenti avvenga il 29 gennaio 2027, quinto giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione.

Intesa Sanpaolo ha inoltre previsto la possibilità di una riapertura volontaria dei termini per cinque sedute consecutive, dal 1° al 5 febbraio 2027, qualora ne ricorrano i presupposti. In questo caso, il pagamento per le adesioni raccolte durante la riapertura sarebbe fissato al 12 febbraio.

L’approvazione del documento di offerta e del prospetto costituisce un passaggio regolamentare decisivo, ma non equivale ancora al perfezionamento dell’acquisizione. L’esito dell’operazione dipenderà dalle adesioni degli azionisti e dal rispetto delle condizioni previste.

Il documento di offerta e il prospetto saranno messi a disposizione del pubblico attraverso i canali ufficiali di Intesa Sanpaolo. Monte dei Paschi pubblicherà separatamente il proprio comunicato sull’offerta, secondo le modalità previste dalla normativa.

Con il via libera della Consob, il confronto sul futuro assetto proprietario di MPS entra dunque nella fase delle decisioni degli azionisti. Le prossime settimane saranno determinanti per verificare l’effettiva adesione del mercato alla proposta di Intesa Sanpaolo e definire gli sviluppi di un’operazione destinata, in caso di successo, a incidere sugli equilibri del sistema bancario italiano.