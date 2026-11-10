Intesa Sanpaolo, tre nuove obbligazioni in dollari per il mercato retail

Cedole trimestrali e scadenze a 3, 7 e 9 anni per i nuovi strumenti, negoziabili dal 10 novembre su MOT ed EuroTLX

Intesa Sanpaolo amplia la propria offerta obbligazionaria destinata agli investitori retail con tre nuove emissioni denominate in dollari statunitensi. I titoli, disponibili sul mercato MOT ed EuroTLX di Borsa Italiana a partire dal 10 novembre 2026, presentano scadenze differenziate a 3, 7 e 9 anni e un taglio minimo di 2.000 dollari.

Le nuove emissioni si distinguono per la struttura delle cedole, con due strumenti a cedola decrescente e uno a cedola crescente. Tutte le obbligazioni prevedono pagamenti trimestrali.

Nel dettaglio, il titolo Cedola Decrescente Dollaro USA 9Y (ISIN IT0005743320), con scadenza il 6 novembre 2035, riconosce una cedola annua lorda del 9% nel primo anno. Il tasso scende al 7% nel secondo anno, al 6% nel terzo e quarto, al 5% nel quinto e sesto, al 4,5% nel settimo e ottavo, fino al 4% nell’ultimo anno.

La seconda emissione, Cedolaj Decrescente Dollaro USA 7Y (ISIN IT0005743312), con scadenza il 6 novembre 2033, prevede una cedola annua lorda iniziale del 7%. Il tasso passa al 6% nel secondo anno, al 5,5% nel terzo e quarto, al 5% nel quinto e sesto e al 4,5% nel settimo anno.

Di struttura opposta è invece il Cedola Crescente Dollaro USA 3Y (ISIN IT0005743304), in scadenza il 6 novembre 2029. In questo caso, la cedola annua lorda parte dal 4,7% nel primo anno, sale al 5,1% nel secondo e raggiunge il 6% nel terzo.

Le tre obbligazioni rientrano nella categoria Senior Unsecured e potranno essere acquistate e rivendute ai prezzi di mercato attraverso la propria banca o un intermediario finanziario, sui segmenti MOT ed EuroTLX di Borsa Italiana.

La denominazione in dollari comporta tuttavia un’esposizione al rischio di cambio per gli investitori che operano in euro. Un eventuale deprezzamento del dollaro rispetto alla valuta di riferimento dell’investitore può infatti ridurre il rendimento effettivo dell’investimento, mentre un apprezzamento della divisa statunitense può generare un guadagno aggiuntivo rispetto alle cedole.

Con questa emissione, Intesa Sanpaolo amplia ulteriormente la gamma di obbligazioni negoziabili direttamente sui mercati regolamentati, che comprende strumenti denominati in sette diverse valute e caratterizzati da differenti strutture cedolari.