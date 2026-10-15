Italian Excellences 2026: a Parigi riflettori puntati sulle imprese italiane

Dalla manifattura alla tecnologia, dall’industria ai servizi, le imprese italiane continuano ad attrarre l’attenzione della comunità finanziaria internazionale. È in questo scenario che si è svolta a Parigi l’edizione 2026 di Italian Excellences, l’iniziativa promossa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, che mette in contatto investitori internazionali e aziende italiane ad alto potenziale di crescita.

Attraverso un articolato programma di circa 400 incontri con oltre 90 investitori istituzionali provenienti dalle principali piazze finanziarie europee e internazionali, rappresentanti di 63 case di investimento, l’appuntamento mira a rafforzare le opportunità di accesso ai capitali e a sostenere i percorsi di sviluppo delle imprese partecipanti. L’evento si inserisce nell’impegno della Divisione IMI CIB a supporto della crescita del tessuto imprenditoriale italiano, mettendo a disposizione competenze specialistiche, una consolidata presenza internazionale e relazioni di lungo termine con investitori e operatori finanziari in tutto il mondo. In questo ambito rientra anche l’attività della struttura Corporate Finance Mid Cap che supporta le aziende di media capitalizzazione italiane con servizi di advisory strategico, M&A, e finanza straordinaria per favorirne la crescita e l’internazionalizzazione.

“In un contesto economico sempre più competitivo, la capacità delle imprese di ampliare la propria base di investitori e di dialogare con i mercati internazionali rappresenta un fattore chiave per sostenerne la competitività – ha affermato Massimo Mocio, deputy chief, head of Global Banking & Markets della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo -. Le aziende italiane esprimono un patrimonio straordinario di competenze, capacità industriali e visione imprenditoriale che continua a essere apprezzato dagli investitori internazionali. In particolare, il segmento delle mid cap si distingue per dinamismo, innovazione e capacità di competere con successo nei mercati globali. Con Italian Excellences e con le numerose iniziative in ambito europeo e internazionale, vogliamo creare occasioni concrete di incontro tra queste realtà e la comunità finanziaria, favorendo l’accesso ai capitali necessari per sostenere nuovi percorsi di crescita e sviluppo”.

L’iniziativa, in collaborazione con Borsa Italiana, parte del gruppo Euronext, è stata promossa dai team di Global Markets Sales della Divisione IMI CIB e dal Research Department di Intesa Sanpaolo. Hanno partecipato all’edizione 2026 le seguenti società: Aeroporto di Bologna, Alia Mentis, Banca Ifis, Biesse, Brembo, Cementir, d’Amico International Shipping, De’ Longhi, Fila, Fine Foods, Generalfinance, LU-VE, MARR, Moltiply, Mondadori, NewPrinces, Orsero, Pattern, Reply, Sanlorenzo, Seco, Sogefi, Sys-Dat, WIIT e Zignago Vetro.