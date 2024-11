Intesa Sanpaolo e Mastercard lanciano il Payment Bracelet: rivoluzione nei pagamenti digitali

Al Salone dei Pagamenti 2024, Intesa Sanpaolo e Mastercard, in collaborazione con Tapster, hanno presentato il Payment Bracelet. Questo wearable consente pagamenti contactless in modo semplice, veloce e sicuro, confermando la crescita dei sistemi di pagamento innovativi

Milano, 26 novembre 2024 – Al Salone dei Pagamenti, Intesa Sanpaolo e Mastercard, insieme a Tapster, hanno svelato il Payment Bracelet, una novità nel panorama dei pagamenti digitali in Italia. Questo dispositivo indossabile permette di effettuare transazioni contactless in modo rapido e sicuro, consolidando la tendenza verso l’adozione di soluzioni digitali innovative.

Il braccialetto, compatibile con tutte le carte Intesa Sanpaolo del circuito Mastercard, è realizzato con materiali durevoli, resistenti all’acqua ed eco-friendly. Non necessita di connessione internet o ricarica della batteria: basta avvicinare il polso al terminale contactless per completare il pagamento.

Facilità d’uso e sicurezza al centro

Il dispositivo può essere registrato facilmente attraverso il sito di Tapster e attivato tramite l’app Tapster o l’app Intesa Sanpaolo Mobile. In caso di smarrimento, i pagamenti possono essere immediatamente sospesi dall’app, garantendo la massima sicurezza. Oltre alle funzionalità di pagamento, il Payment Bracelet include l’innovativa funzione “TAPSTER Share”, che permette di condividere dati come contatti per emergenze o informazioni mediche avvicinando uno smartphone al braccialetto.

Crescita dei pagamenti digitali

Secondo l’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, il 2024 ha visto un incremento del 58% nell’utilizzo di wallet e dispositivi wearable, con un transato di 19,9 miliardi di euro solo nel primo semestre. La diffusione di strumenti come il Payment Bracelet risponde alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso la digitalizzazione anche per le piccole spese quotidiane.

Le dichiarazioni

Claudia Vassena, Executive Director Digital Retail Sales & Marketing di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è rendere i pagamenti digitali accessibili e inclusivi, innovando per rispondere ai bisogni dei clienti con soluzioni semplici e sicure”. Luca Corti, Country Manager di Mastercard Italia, ha aggiunto: “Il Payment Bracelet amplia l’offerta di wearable per semplificare le esperienze di acquisto, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni”.

Conclusioni

Il Payment Bracelet rappresenta un ulteriore passo avanti nell’innovazione dei pagamenti in Italia, offrendo una soluzione moderna e sicura per chi desidera praticità senza compromettere il design e la funzionalità.